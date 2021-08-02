Окончание поддержки CentOS 8 в декабре 2021 года
Рассказываем об операционных системах, которые могут стать альтернативой CentOS Linux 8.
Компания Red Hat® в конце декабря 2021 года прекращает поддержку своего бесплатного Linux‑дистрибутива CentOS Linux 8.
В качестве альтернативы CentOS Linux 8 разработчик предлагает мигрировать на непрерывно обновляемую бету CentOS Stream — upstream‑версию Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL®) с экспериментальными функциями и изменениями, которые могут работать нестабильно. Будущие обновления RHEL станут доступны всем, кто перешел на этот дистрибутив. При этом пользователи должны помогать Red Hat выявлять уязвимости новых версий и тестировать технологии, которые впоследствии будут внедрены в Red Hat Enterprise Linux.
AlmaLinux
AlmaLinux бинарно совместима с Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и имеет такие же возможности, что позволяет пользователям CentOS Linux 8 мигрировать свою IT‑инфраструктуру в новую систему. AlmaLinux разработана компанией CloudLinux, которая также поддерживает платный дистрибутив Linux CloudLinux OS и обладает богатым опытом разработки и сопровождения. Поддержка AlmaLinux продлится до 2029 года. Но дистрибутив довольно свежий — первая стабильная версия вышла в конце марта 2021 года — и гарантий бесперебойной работы пока нет. Пользователи до сих пор отмечают некорректную работу системы в некоторых сценариях.
Также разработчик отдельно указывает, что AlmaLinux не может быть использована на территории республики Крым в соответствии с экспортным законодательством США.
Скрипт перехода на AlmaLinux →
Oracle Linux
Еще одна операционная система, совместимая с RHEL на уровне двоичного кода. Но, по сравнению с предыдущей ОС, Oracle Linux — проверенный и надёжный дистрибутив. Есть бесплатная и коммерческая версия: вторая отличается только наличием платной техподдержки.
Oracle Linux подходит для развёртывания production‑систем в облаке, предоставляет инструменты виртуализации, подходит для облачных вычислений и для построения кластерных баз данных.
Из минусов — бывают проблемы с пакетами, использующими сторонние модули ядра или модули ядра с закрытым исходным кодом.
Скрипт перехода на Oracle Linux 8 →
Ubuntu
Это самая радикальная замена CentOS Linux 8. Если у вас установлено прикладное и системное ПО, которое работает с пакетами и библиотеками CentOS, то быстро и просто перенести его в Ubuntu не получится, потребуется дополнительная настройка.
Ubuntu — популярный и стабильный Linux‑дистрибутив с открытым исходным кодом, за его развитие отвечает компания Canonical и сообщество разработчиков. Благодаря масштабируемости и совместимости с различным программным обеспечением, Ubuntu лежит в основе множества сервисов, включая Википедию, Uber и Instagram.
Ubuntu в Yandex Cloud Marketplace →
Чтобы получить помощь партнера Yandex Cloud с миграцией, заполните форму →
CentOS Stream
Если речь идёт о нуждах разработки, а не о продакшене, то официальная замена дистрибутива CentOS 8 вполне может подойти.
Напомним, что за CentOS Stream отвечает команда, разрабатывающая RHEL, а это значит, что новые версии ядра будут доступны быстрее. Но возможно появление багов, которые не успели выявить при тестировании. Поэтому мы не рекомендуем CentOS Stream как «боевую» систему.
Чтобы перейти на CentOS Stream самостоятельно, в терминале необходимо выполнить команды:
dnf swap centos-linux-repos centos-stream-repos
dnf distro-sync
Система сама обновит и установит пакеты.