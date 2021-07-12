Yandex SpeechKit Brand Voice: представляем технологию для создания фирменных голосов

Yandex.Cloud представила технологию Yandex SpeechKit Brand Voice, с помощью которой можно синтезировать для своей компании новый уникальный и не отличимый от человеческого голос. Решение позволит выделиться на фоне конкурентов и спамеров, повысить лояльность клиентов, а также откроет новые возможности для рекламных кампаний.

Технология разработана на базе ML-моделей, которые обучаются с использованием записей речи реального человека и выдают полную цифровую копию голоса. Также она позволяет автоматизировать коммуникации с клиентами в несколько раз быстрее других решений на рынке.

С июля 2021 года SpeechKit Brand Voice представлен в версии Full и Adaptive и доступен на сайте Yandex.Cloud.

Yandex SpeechKit Brand Voice Adaptive

С помощью версии Adaptive уникальный голос создается всего за один месяц. Это решение подойдет для самых востребованных бизнес-задач:

маршрутизация звонков на первой линии;

телемаркетинг;

подтверждение заказов, записи на прием, напоминания клиентам;

опросы и замер NPS.

В основе версии Adaptive лежит синтез переменных — разработка Yandex.Cloud не имеющая аналогов в мире. Она уникальна тем, что создает цифровую копию голоса конкретного человека по заданным заранее шаблонам всего за несколько часов, а затем персонализирует речь: добавляет нужное обращение, данные конкретного заказа, сумму и так далее. При этом синтезированный голос звучит так же естественно, как если бы фразу произносил реальный человек.

Пример записи: диктор →

Пример записи: склейка фраз диктора →

Пример записи: SpeechKit Brand Voice Adaptive →

SpeechKit Brand Voice Adaptive требует всего несколько часов записей диктора, чтобы обучить модель воспроизводить цифровую копию голоса. Стоимость решения — от 150 тыс. руб/мес.

Yandex SpeechKit Brand Voice Full

Версия Full предназначена для решения комплексных задач, таких как:

голосовой ассистент в мобильном приложении;

входящие звонки на ваш номер, IVR;

озвучивание книг и любого текстового контента.

Время внедрения диалогового робота составляет примерно шесть месяцев, а стоимость разработки модели определяется индивидуально, в зависимости от сложности задач клиента.

Версия Full — это полная цифровая копия голоса реального человека без ограничений. Для «обучения» такого ассистента требуется около 50 часов записи речи, после чего робот будет способен произносить уникальным голосом любой текст.