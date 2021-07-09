В 2012 году Яндекс решил перенести сервис Яндекс Почта с Oracle на другую СУБД. Через четыре года экспериментов и подготовки — в 2016 году — сервис полностью мигрировал на PostgreSQL. С этого момента команда разработчиков и администраторов непрерывно развивает проект: написала свой пулер соединений, доработала системы репликации, восстановления и мониторинга. Сейчас база данных Почты занимает больше 2 ПБ, а пиковые нагрузки достигают 1 миллиона транзакций в секунду.

Вклад в развитие опенсорсной СУБД PostgreSQL позволил не только повысить эффективность работы собственных сервисов, но и предоставить доступ к СУБД клиентам Yandex Cloud в рамках сервиса управляемой базы данных Managed Service for PostgreSQL.

Почему бизнес выбирает PostgreSQL и в чём преимущество Managed Service?

Популярность PostgreSQL

PostgreSQL — одна из самых популярных реляционных СУБД в мире. Её разрабатывают с 1986 года как продолжение проекта Ingres, а своё имя PostgreSQL и версию 6.0 СУБД получила спустя 10 лет. Непрерывной доработкой и выпуском новых версий PostgreSQL как опенсорсного проекта занимаются сотни разработчиков по всему миру. У СУБД нет владельца или управляющей компании, каждый пользователь может предложить изменения или включиться в процесс разработки. PostgreSQL свободно распространяется, и пользователи могут дорабатывать базу данных под свои задачи.

Выбор PostgreSQL для реализации высоконагруженных проектов был обусловлен её универсальностью, надёжностью и широкой функциональностью.