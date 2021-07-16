Новый сервис Yandex Cloud Logging

Сервис Cloud Logging позволяет читать, записывать и безопасно хранить логи пользовательских приложений и ресурсов Yandex.Cloud, объединяя сообщения в группы. Работа осуществляется при помощи консоли управления или через интерфейс командной строки. Сервис является частью общей экосистемы Yandex.Cloud и основан на serverless-технологиях и подходах.

Также Cloud Logging облегчает отладку приложений и инфраструктуры пользователя и ускоряет поиск по логам облачных ресурсов.

Возможности сервиса

Cloud Logging агрегирует данные о работе сервисов и приложений в различные лог-группы: