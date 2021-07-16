Новый сервис Yandex Cloud Logging
Храните и объединяйте в группы логи облачных ресурсов.
Сервис Cloud Logging позволяет читать, записывать и безопасно хранить логи пользовательских приложений и ресурсов Yandex.Cloud, объединяя сообщения в группы. Работа осуществляется при помощи консоли управления или через интерфейс командной строки. Сервис является частью общей экосистемы Yandex.Cloud и основан на serverless-технологиях и подходах.
Также Cloud Logging облегчает отладку приложений и инфраструктуры пользователя и ускоряет поиск по логам облачных ресурсов.
Возможности сервиса
Cloud Logging агрегирует данные о работе сервисов и приложений в различные лог-группы:
- по умолчанию (создается автоматически для каждого каталога) — в нее пишутся сообщения сервисов, если не указана пользовательская лог-группа;
- пользовательская — в ней создают новые лог-группы и добавляют права доступа для выбранных ресурсов.
С помощью сервиса можно фильтровать и искать записи, используя логические операторы и поиск по параметрам, в том числе в формате JSON.
Cloud Logging обеспечивает безопасное хранение данных: сервис собирает, обрабатывает и хранит логи изолированно для каждой группы. Максимальное время хранения записей на стадии Preview — 7 дней, минимальное — 1 час.
Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.
Подробнее о работе с Cloud Logging читайте в документации.