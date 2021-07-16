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Новый сервис Yandex Cloud Logging

Храните и объединяйте в группы логи облачных ресурсов.

16 июля 2021 г.
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Сервис Cloud Logging позволяет читать, записывать и безопасно хранить логи пользовательских приложений и ресурсов Yandex.Cloud, объединяя сообщения в группы. Работа осуществляется при помощи консоли управления или через интерфейс командной строки. Сервис является частью общей экосистемы Yandex.Cloud и основан на serverless-технологиях и подходах.

Также Cloud Logging облегчает отладку приложений и инфраструктуры пользователя и ускоряет поиск по логам облачных ресурсов.

Возможности сервиса

Cloud Logging агрегирует данные о работе сервисов и приложений в различные лог-группы:

  • по умолчанию (создается автоматически для каждого каталога) — в нее пишутся сообщения сервисов, если не указана пользовательская лог-группа;
  • пользовательская — в ней создают новые лог-группы и добавляют права доступа для выбранных ресурсов.
Создание пользовательской лог-группы

С помощью сервиса можно фильтровать и искать записи, используя логические операторы и поиск по параметрам, в том числе в формате JSON.

Язык запросов
Поиск по параматерам JSON-файла

Cloud Logging обеспечивает безопасное хранение данных: сервис собирает, обрабатывает и хранит логи изолированно для каждой группы. Максимальное время хранения записей на стадии Preview — 7 дней, минимальное — 1 час.

Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.

Подробнее о работе с Cloud Logging читайте в документации.

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Новый сервис Yandex Cloud Logging
16 июля 2021 г.
14