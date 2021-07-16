Новые возможности Yandex.Cloud, реализованные из ваших идей
14 самых крутых возможностей, которые появились благодаря идеям пользователей.
Благодаря нашим пользователям за последний год в разделе «Пространство для ваших идей» появилось множество отличных предложений, как усовершенствовать облачную платформу. Вы голосовали за лучшие идеи в бэклоге, мы обсуждали их и брали в работу. В итоге команда Yandex.Cloud реализовала около 60 новых запросов: DNS как сервис, многослойные геочарты, поддержку Terraform, поиск с помощью Elasticsearch и многие другие. Мы не останавливаемся на достигнутом и ждем новых предложений, а пока расскажем о 14 самых крутых возможностях, которые появились благодаря вам.
Примечание
«Пространство для ваших идей» — раздел, где каждый может предложить свою идею, как сделать Yandex.Cloud еще функциональнее и удобнее. Напишите, какой возможности не хватает в облачных сервисах, и наша команда реализует её.
DNS как сервис
По многочисленным просьбам сделали сервис Yandex Cloud DNS, который берет на себя обслуживание DNS-запросов и упрощает администрирование DNS.
Теперь вы можете создавать публичные и внутренние доменные зоны в иерархии DNS и управлять ресурсными записями в созданных зонах.
Например, можно привязывать доменные записи напрямую к именам машин облака без явного указания IP-адресов.
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Сервис, который помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов Apache Kafka® версий 2.1 и 2.6 в инфраструктуре Yandex.Cloud.
Apache Kafka — это распределенная система с открытым исходным кодом для обмена сообщениями между приложениями по принципу «публикация-подписка» в режиме онлайн. Система создана для сбора и обработки данных о поведении пользователей, потоков информации с множества IoT-устройств, агрегации журналов работы приложений.
Поиск с помощью Elasticsearch®
Долгожданный сервис, перешедший из стадии Preview в публичный доступ, — Yandex Managed Service for Elasticsearch®.
Теперь вы можете управлять кластерами Elasticsearch и Kibana® в инфраструктуре Yandex.Cloud. Мы являемся официальным партнером Elasticsearch и предоставляем сервис с полным набором официальных лицензий. Это значит, что вы будете иметь доступ к новым функциям и патчам безопасности.
С помощью Elasticsearch вы можете за несколько минут развернуть готовый к работе кластер и создать мультитенантные поисковые системы для вашей библиотеки документов, собирать, хранить и визуализировать данные из различных приложений, ОС и устройств.
Многослойные геочарты
Наш сервис визуализации Yandex DataLens пользуется большой популярностью, но и для него нашлись идеи улучшений. От сообщества поступил запрос: «Было бы здорово сделать многослойность в геочартах. Например, чтобы на одном слое можно было разместить тепловую карту с клиентами и адресами доставки, а на другом — точечную карту с адресами филиалов компании или координаты DOOH-щитов из Яндекс.Директа».
И эту идею мы реализовали. Теперь карта в DataLens поддерживает отображение трех типов визуализации: точечная, тепловая и фоновая. Тепловая отображает географические точки на карте с разной интенсивностью закрашивания. Точечная — графические точки на карте.
Кроме того, реализована возможность делать мультидатасетные чарты на основе данных из разных датасетов. А на основе одного датасета может быть создано бесконечное количество чартов.
Коннектор Google Sheets
Еще одна возможность DataLens, которая своим появлением моментально облегчила рабочие процессы. Теперь на основе данных из Google Sheets очень просто создавать дашборды, диаграммы, датасеты, свободные таблицы и чарты. Достаточно создать подключения к Google Sheets по нашей простой инструкции.
Поддержка Google Sheets также будет полезна и тем, кто перешел с Google Data Studio.
Детальные логи в Yandex Object Storage
Настраивайте самостоятельно выгрузку логов и удаление старых логов по правилам жизненных циклов. Эта функция помогает анализировать профиль нагрузки, проводить внутренний аудит безопасности и прогнозировать расходы. Функциональность реализована в API облака — включить логирование можно одним вызовом.
Также лог-аналитику можно визуализировать при помощи сервиса DataLens.
Автообновляемый Let’s Encrypt® для Yandex Object Storage
Вы один раз c помощью Yandex Certificate Manager вручную выпускаете сертификат Let’s Encrypt®, а его перевыпуск будет производиться автоматически.
Для автообновления сертификат должен использоваться в статическом веб-сайте в Object Storage и не содержать доменов с маской. Так процедура проверки прав пройдет автоматически, и сертификат будет перевыпущен. Для автоматической проверки прав на домен должны быть соблюдены еще несколько условий.
Управление внешними IP-адресами в VPC
Управлять внешними IP-адресами теперь можно через API Yandex.Cloud.
Мы реализовали добавление IP-адреса без создания инстанса и добавили возможность сделать публичный IP-адрес виртуальной машины статическим.
Также при создании виртуальной машины теперь можно привязать IP из заранее зарезервированных, управлять внешними адресами через Terraform.
Terraform-поддержка для Yandex Database
Чтобы автоматизировать создание и удаление окружения и сделать более удобными процессы CI/CD, реализовали Terraform-поддержку для YDB.
Эта возможность пригодится тем, кто полностью разворачивает свое продакшен-окружение, используя подход infrastructure as code, и хочет автоматизировать выполнение ручных операций, а также тем, кому нужно создать полностью «чистое» окружение, выполнить на нем интеграционное тестирование и после этого освободить ресурсы.
Встроенный дашборд для Yandex Managed Service for Kubernetes®
Разработали отдельный дашборд для полноценного управления кластером Managed Service for Kubernetes® прямо из консоли Yandex.Cloud.
Через дашборд теперь удобно создавать и редактировать объекты: deployments, services, ingress и другие.
Экспорт метрик в формате Prometheus®
Prometheus® — система мониторинга всей инфраструктуры на открытом исходном коде с фреймворком для мониторинга и базой данных временных рядов.
Если вы используете Prometheus для мониторинга своей инфраструктуры, то теперь без особого труда сможете добавить в него метрики сервисов Yandex.Cloud.
Экспорт метрик в формате Prometheus выполняется из системы мониторинга Yandex Monitoring. Для выгрузки метрик необходимо использовать метод prometheus Metrics. Мы описали его в документации и добавили туда пошаговую инструкцию по настройке.
Поддержка новых языков и пакетов в Yandex Сloud Functions
В Сloud Functions вы можете писать код на популярных языках программирования: Python, Node.js, Bash, Go, PHP, и этот список мы постоянно пополняем.
Недавно мы добавили для Python возможность быстрой установки пактов из PyPI с помощью requirements.txt, реализовали поддержку приложений, написанных на языке R, а также C#, для платформы .NET Core.
Мобильное приложение
Мобильное приложение — это больше, чем новая возможность платформы. Но так как мы сделали его благодаря силе сообщества, наш дайджест без него был бы неполным.
Пользователи попросили разработать приложение, через которое можно просматривать статус и биллинг задействованных ресурсов, а также управлять ими. За год мы смогли выполнить запрос, и теперь приложение Yandex.Cloud можно скачать в магазинах приложений для Android и iOS.
C помощью приложения вы можете:
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просматривать информацию о ваших ресурсах;
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управлять средствами на лицевом счете (проверять остаток, просматривать детализацию, пополнять баланс);
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следить за изменением состояния ресурсов или сбоями;
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общаться с технической поддержкой;
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читать новости Yandex.Cloud и следить за анонсами мероприятий.
Как оно создавалось, мы уже рассказывали в статье на VC.RU.
Защита мобильного приложения PIN-кодом или паролем
После релиза приложения от участников сообщества поступила просьба сделать защиту от детей или других пользователей, завладевших телефоном.
Теперь вы можете задать PIN-код или пароль для входа в приложение — ваши compute-инстансы будут защищены от случайного выключения или перезагрузки.
Мы рассказали о самых значимых нововведениях, реализованных благодаря вашим идеям. Найти полный список воплощенных идей, а также оставить новые предложения по улучшению облака и проголосовать за другие возможности можно на странице «Пространство для ваших идей».