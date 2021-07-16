Новые возможности Yandex.Cloud, реализованные из ваших идей

Благодаря нашим пользователям за последний год в разделе «Пространство для ваших идей» появилось множество отличных предложений, как усовершенствовать облачную платформу. Вы голосовали за лучшие идеи в бэклоге, мы обсуждали их и брали в работу. В итоге команда Yandex.Cloud реализовала около 60 новых запросов: DNS как сервис, многослойные геочарты, поддержку Terraform, поиск с помощью Elasticsearch и многие другие. Мы не останавливаемся на достигнутом и ждем новых предложений, а пока расскажем о 14 самых крутых возможностях, которые появились благодаря вам.

Примечание «Пространство для ваших идей» — раздел, где каждый может предложить свою идею, как сделать Yandex.Cloud еще функциональнее и удобнее. Напишите, какой возможности не хватает в облачных сервисах, и наша команда реализует её.

DNS как сервис

По многочисленным просьбам сделали сервис Yandex Cloud DNS, который берет на себя обслуживание DNS-запросов и упрощает администрирование DNS.

Теперь вы можете создавать публичные и внутренние доменные зоны в иерархии DNS и управлять ресурсными записями в созданных зонах.