Новый сервис Yandex Cloud CDN

Сервис для организации сети распространения контента Yandex Cloud CDN вышел в стадии Preview. Сервис создан на основе G-Core Labs CDN и включает более 800 серверов по всему миру.

CDN (Content Delivery Network) — это сетевая инфраструктура, состоящая из распределённых по всему миру CDN-серверов. CDN-серверы получают контент из ваших источников, кешируют его и доставляют конечным пользователям по их запросам. Запрос пользователя переадресуется к географически ближайшему CDN-серверу, благодаря чему контент загружается гораздо быстрее.

Какие задачи решает Cloud CDN

Сервис позволяет решить две задачи, встающие перед любым веб-сервисом:

Перенести часть нагрузки с источников данных на CDN-серверы.

Сократить время доставки контента конечным пользователям.

Скорость загрузки контента важна не только для повышения лояльности пользователей. Она учитывается в расчете позиции сайта в поисковой выдаче, то есть напрямую влияет на SEO.

Как пользоваться сервисом

В качестве источника контента вы можете выбрать ваш сервер, бакет Object Storage или L7-балансировщик Application Load Balancer. Затем вам необходимо будет изменить DNS-записи для доменного имени и задать настройки кеширования. Для всех этапов настройки Cloud CDN мы подготовили пошаговые инструкции.

Стоимость

При расчете стоимости использования Cloud CDN учитывается только объем исходящего трафика из CDN в интернет.

Стоимость 1 ГБ данных — 0,60 ₽. Трафик от сервисов Yandex.Cloud к CDN-серверам не тарифицируется.

Подробнее о работе с сервисом Cloud CDN читайте в документации.