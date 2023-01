Создаём чат‑бот в Telegram на функциях: пошаговая инструкция

Для файла index.js скопируйте следующий код:

const { Telegraf } = require( "telegraf" ); const bot = new Telegraf(process.env.BOT_TOKEN); bot.start((ctx) => ctx.reply(`Hello.

My name Serverless Hello Teleram Bot

I 'm working on Cloud Function in the Yandex.Cloud.`)) bot.help((ctx) => ctx.reply(`Hello, ${ctx.message.from.username}.

I can say Hello and nothing more`)) bot.on("text", (ctx) => { ctx.reply(`Hello, ${ctx.message.from.username}`); }); module.exports.handler = async function (event, context) { const message = JSON.parse(event.body); await bot.handleUpdate(message); return { statusCode: 200, body: "", }; };