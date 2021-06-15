В Яндекс.Практикуме помогут сделать шаг в профессии «Инженер облачных сервисов»

Хотите научиться применять управляемые базы данных и контейнеры? Узнать принципы построения отказоустойчивого сервиса? Попробовать cloud-native разработку? Или просто системно изучить возможности платформы Yandex.Cloud?

Станьте инженером облачных сервисов!

Мировой рынок Cloud Computing стремительно растет. А значит, перед IT-специалистами открываются новые возможности. Если вы мечтаете работать над крупным проектом, инфраструктура которого сложнее, чем одна виртуальная машина с веб-сервером, ждем вас на новой программе в Яндекс.Практикуме.

Кому подойдет программа «Инженер облачных сервисов»:

Разработчикам, администраторам и DevOps-инженерам с опытом работы от 1 года.

Студентам IT-вузов с хорошей подготовкой и желанием узнать новое.

Всем, у кого есть знания о базах данных, системном администрировании и сетях, а также навыки программирования на Python.

Обучаем бесплатно. Вас ждет 6 курсов, в которых вы узнаете все об особенностях облачных платформ и научитесь настраивать основные сервисы Yandex.Cloud.

А еще будет очень много практики. Вы получите грант на 10 тысяч рублей, чтобы выполнять практические задания в облаке.

Программу создала команда Yandex.Cloud: разработчики, архитекторы, партнёры платформы и специалисты по обучению. Практические задания подготовлены на основе реальных проектов и типичных сценариев.

Все студенты, успешно окончившие программу «Инженер облачных сервисов», получат сертификаты от Школы анализа данных (ШАД).

Первый курс «Виртуальные машины» уже доступен на платформе. Зарегистрироваться →