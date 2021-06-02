Дайджест новостей платформы данных

Автоматическое создание схемы при добавлении хостов . Добавлена опция автоматического копирования схемы таблиц на добавляемые в кластер хосты. Теперь при создании реплики в шарде или при создании нового шарда на добавляемые хосты может копироваться схема с существующего хоста.

Управление пользователями и базами через SQL. Теперь управлять пользователями и базами можно не только через стандартные интерфейсы (CLI, API и консоль управления), но и при помощи SQL-запросов. Чтобы эта возможность появилась, нужно создать новый кластер с включенными соответствующими настройками. Учтите, что управлять пользователями и базами можно либо через стандартные интерфейсы, либо через SQL.