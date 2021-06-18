Платформа Yandex.Cloud запустила программу содействия образованию и науке в области Computer Science

Представители учебных заведений и научно-исследовательских лабораторий могут получить гранты на вычислительные ресурсы для учебно-исследовательской работы по машинному обучению, компьютерному зрению и анализу данных, приняв участие в программе содействия образованию и науке.

В рамках программы будут предоставлены гранты на Yandex DataSphere — облачный сервис для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Получившие их научные лаборатории и учебные заведения смогут сделать значительный шаг вперед в научно-исследовательской работе в области Computer Science.

Yandex DataSphere позволяет производить сложные вычисления, такие как обучение нейронных сетей или анализ больших данных, используя привычный интерфейс Jupyter Notebook. Сервис не требует настройки. Он разворачивается за несколько кликов и сразу же готов к работе.

Благодаря грантам Yandex.Cloud возможности, ранее доступные только крупным корпорациям с собственными Data Science командами, теперь есть у любой российской научной лаборатории или учебного заведения, которые ведут деятельность в сферах:

Machine Learning & Deep Learning

Big Data & Data Science

Natural language processing, NLP

Компьютерное зрение

Программирование и анализ данных на Python

Суммы выделяемых грантов рассчитываются индивидуально в зависимости от задачи, количества вовлеченных участников и потребностей заявителя. Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на сайте программы.