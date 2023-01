Новости Yandex DataLens

Новые опции для функций AGO и AT_DATE

Игнорирование фильтров (BEFORE FILTER BY)

Самая частая проблема в работе с функцией AGO — это то, что если к временной оси (или сопряженному с ней измерению) применить фильтр, то результат AGO обрезается по тем же самым значениям, и на графике линия получается с отставанием относительно самой ранней точки.

Ранее мы добавляли опцию BEFORE FILTER BY в оконные функции, чтобы можно было на уровне функции игнорировать те или иные фильтры. Теперь аналогичная опция доступна и для функций временных рядов. Более того, теперь BEFORE FILTER BY (сокр. BFB) автоматически применяется к временной оси функции (ее второй аргумент).

Пример синтаксиса: AGO([Measure], [Date], "week" BEFORE FILTER BY [Some Field]) .

BFB всегда располагается после аргументов функции. В BFB можно перечислить любое количество полей через запятую. Подробнее о работе с опцией BEFORE FILTER BY читайте в документации.

Игнорирование измерений (IGNORE DIMENSIONS)

Представьте, что в ваш табличный чарт с использованием AGO , помимо даты Date вы решили для читаемости добавить еще одно измерение — Month , которое очевидным образом коррелирует с датой. Тут вы сразу же заметите, что AGO , сдвигающее показатель на месяц назад, перестает работать. Это происходит из-за того, что DataLens пытается найти точку, у которой Date сдвинуто назад на месяц, а все остальные измерения совпадают по значениям. Очевидно, из-за наличия Month в запросе таких точек не найдется (месяц не будет равен себе же месяц назад). Чтобы обойти эту ситуацию теперь можно использовать опцию IGNORE DIMENSIONS .

Пример синтаксиса: AGO([Measure], [Date], "month" IGNORE DIMENSIONS [Month]) .

Все перечисленные в IGNORE DIMENSIONS измерения будут игнорироваться при поиске значения AGO . Важно понимать, что при неосторожном добавлении каких-то измерений в эту секцию может найтись несколько точек для AGO , что приведет к увеличению количества строк (точек) в конечном результате.

Важно Если в функции используется сразу и BEFORE FILTER BY , и IGNORE DIMENSIONS , то сначала пишется BEFORE FILTER BY , а потом IGNORE DIMENSIONS .

Пример

AGO( [Measure], [Date], "month", 3 BEFORE FILTER BY [Month] IGNORE DIMENSIONS [Month] )

Примеры приведены для функции AGO , но все функциональности доступны и для AT_DATE . Подробнее в документации.

Оконные функции FIRST и LAST

Появились оконные функции FIRST и LAST , которые возвращают первое и последнее значения в окне соответственно. Для корректной работы этих функций нужно явно задать сортировку либо в чарте, либо в самих функциях с помощью оператора ORDER BY .

Переменная USERID в настройках Row Level Security

Теперь не нужно править вручную конфигурацию Row Level Security (RLS): настройки можно хранить вместе с данными, к которым ограничивается доступ.

Как использовать:

в исходные данные, к которым будет предоставлен доступ, добавить новое поле для хранения ID пользователя;

для каждой строки исходных данных прописать ID пользователя, которому должна быть доступна данная строка;

в датасете в настройках RLS поля с ID пользователя указать: userid:userid .

Примечание Как узнать ID нужных мне пользователей?

ID пользователей можно посмотреть в консоли управления Yandex.Cloud. При наличии соответствующих прав вы увидите список пользователей вашего облака и их ID.

Аналитика мясной гастрономии в маркетплейсе DataLens

В нашем маркетплейсе появился новый продукт для анализа рынка розничных продаж: Мясная гастрономия.

В нем собрана статистика объемов и стоимости продаж по торговым сетям, городам и магазинам с детализацией до производителей, брендов, групп и номенклатур.

Примеры использования:

Анализ рынка и его сегментов.

Анализ конкурентов.

Анализ товарных групп и номенклатур.

Сравнение и выбор торговой сети для сотрудничества или регионов для реализации стратегий развития.

Анализ товарного ассортимента.

Вы можете бесплатно ознакомиться с демо-дашбордом и запросить полный набор данных у нашего партнера Призма Пик.

Новый сценарий с пошаговой инструкцией

Для быстрого старта и изучения основ работы с геослоями и данными из маркетплейса, мы опубликовали новый сценарий с пошаговой инструкцией.