Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию на соответствие требованиям 152‑ФЗ

Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию информационных систем персональных данных (ИСПДн). Этим мы ещё раз подтвердили высокий уровень безопасности данных, размещённых в облаке, и дали нашим клиентам возможность аттестовать собственные системы.

Для подтверждения соблюдения федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных» обычно достаточно заключения о соответствии, полученного в рамках самостоятельной оценки, либо с привлечением организации с лицензией ФСТЭК. В начале года платформа Yandex.Cloud прошла такой внешний аудит и подтвердила соответствие высшему уровню защищённости персональных данных — УЗ-1. Наши клиенты получили возможность обрабатывать в облаке любые категории персональных данных, включая биометрические и специальные (сведения о здоровье, вероисповедании, личных взглядах и другие чувствительные данные).

Однако в ряде случаев компании-операторы персональных данных требуют, чтобы система контрагента, которому оператор передаёт данные для обработки, была аттестована на соответствие требованиям по безопасности информации. Наличие аттестата ИСПДн, например, требуется для взаимодействия с государственными информационными системами в сфере здравоохранения. Наши клиенты, обрабатывающие чувствительные данные, часто сталкивались с подобными требованиями, поэтому мы приняли решение пройти добровольную аттестацию, чтобы дать им возможность без проблем аттестовывать собственные системы, размещённые в Yandex.Cloud. Для информационных систем, не являющихся государственными, аттестат не обязателен, но он может быть получен в добровольном порядке для подтверждения должного уровня защиты ИСПДн.

Разница между заключением о соответствии и аттестатом заключается в более строгом регулировании вопросов проведения аудита. Компания, оказывающая услуги по аттестации, в соответствии с приказом ФСТЭК РФ № 21 и постановлением Правительства России № 1119 должна иметь лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации и пройти процедуру аккредитации ФСТЭК России. Затем создаётся аттестационная комиссия, состоящая из экспертов и специалистов в области информационной безопасности, которая может проводить оценку соответствия организационных и технических мер, а также испытания технических и программных средств защиты персональных данных.

В результате добровольной аттестации платформа Yandex.Cloud ещё раз подтвердила высокий уровень безопасности данных, размещённых в облаке, и получила аттестат безопасности на 3 года.