Новые возможности интерфейса СУБД Yandex Database

Добавляем новые возможности графическому интерфейсу (UI) СУБД Yandex Database и повышаем пользовательский опыт (UX) при работе с сервисами платформы Yandex.Cloud. Теперь работать с таблицами и проводить диагностику проблем в работе базы данных стало еще проще и удобнее.

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Диагностика с помощью системных таблиц

Для проведения внутренней интроспекции состояния базы данных пользователи платформы с помощью нового веб-интерфейса могут осуществлять запросы в специальные системные таблицы (system views). Обращения выполняются с помощью YQL-запросов.

Анализ данных из системных таблиц позволяет выполнять диагностику по таблицам, запросам и данным БД:

получить информацию о размерах и нагрузке на партиции таблиц;

посмотреть топ долгих запросов, запросов с наибольшим потреблением CPU или читающих наибольшее количество данных;

посмотреть подробную информацию о выполняющихся запросах с одинаковым текстом.

Ссылки на наиболее востребованные запросы к системным таблицам можно найти в новом разделе Диагностика. Перейдя по ссылке, в редактор YQL будет загружен необходимый запрос, пользователю останется только его выполнить.