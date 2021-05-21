Новые возможности интерфейса СУБД Yandex Database
Дайджест обновлений графического интерфейса сервиса Yandex Database.
Добавляем новые возможности графическому интерфейсу (UI) СУБД Yandex Database и повышаем пользовательский опыт (UX) при работе с сервисами платформы Yandex.Cloud. Теперь работать с таблицами и проводить диагностику проблем в работе базы данных стало еще проще и удобнее.
Подробнее о нововведениях UI Yandex Database.
Диагностика с помощью системных таблиц
Для проведения внутренней интроспекции состояния базы данных пользователи платформы с помощью нового веб-интерфейса могут осуществлять запросы в специальные системные таблицы (system views). Обращения выполняются с помощью YQL-запросов.
Анализ данных из системных таблиц позволяет выполнять диагностику по таблицам, запросам и данным БД:
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получить информацию о размерах и нагрузке на партиции таблиц;
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посмотреть топ долгих запросов, запросов с наибольшим потреблением CPU или читающих наибольшее количество данных;
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посмотреть подробную информацию о выполняющихся запросах с одинаковым текстом.
Ссылки на наиболее востребованные запросы к системным таблицам можно найти в новом разделе Диагностика. Перейдя по ссылке, в редактор YQL будет загружен необходимый запрос, пользователю останется только его выполнить.
Резервные копии
С помощью нового интерфейса стало удобнее управлять резервными копиями. Вы можете создать задание для резервного копирования и запланировать график его выполнения, восстановить данные из резервной копии в нужную базу данных или в отдельную директорию внутри.
Yandex Query Language (YQL)
Теперь при выполнении YQL-запроса можно посмотреть на результаты его исполнения, статистику выполнения, а также его EXPLAIN PLAN.
Навигация по базе данных
Мы переработали инструменты навигации по базе данных и добавили контекстные меню для всех объектов, с помощью которых вы можете:
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скопировать полный путь к таблице, а затем вставить его в редактор YQL-запросов;
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вызвать просмотр информации об объекте;
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сформировать DML-запрос для записи;
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сформировать DML-запрос для выборки данных;
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удалить объект.
Сниппеты подключения к базе в любом месте навигации
Мы упростили доступ к сниппетам с кодом для подключения к базе, теперь они доступны в любом месте навигации по базе. Находясь на любой странице интерфейса, пользователь может быстро подсмотреть сниппет для подключения к базе данных на любом доступном языке программирования.
Работа с таблицами
С помощью нового интерфейса встроенного редактора таблиц вы можете создавать и редактировать таблицы. Также он поможет задать схему таблицы и сформировать вторичные индексы при создании таблицы.
При создании таблицы вы можете выбрать политику начального партицирования, определить количество партиций при выборе равномерного партицирования или в явном виде указать партиции и границы ключей.
В том же разделе можно управлять свойствами автоматического масштабирования, например, автопартицированием по размеру и нагрузке. А с помощью расширенных настроек указать размер партиции для автоматического партицирования по размеру, задать ограничения по количеству партиций и, при необходимости, включить фильтр Блума.
Для существующих таблиц доступно создание, изменение или удаление созданных вторичных индексов. Причем, на все время построения индекса таблица остается доступной для чтения и записи.
Новый интерфейс позволяет посмотреть полную информацию, схему и свойства таблиц, включая расширенные настройки и опции партицирования. Вы можете получить сведения о вторичных индексах и о партициях таблицы, с границами партиций, сведениями о количестве строк и размере партиции.
Мы улучшили предварительный просмотр таблиц: теперь доступно отображение столбцов с типом JSON и постраничное листание. И прямо из интерфейса вы можете добавить строку в таблицу, что очень удобно для экспериментов с данными.
Если у вас есть вопросы по работе с Yandex Database или вы хотите обсудить возможности сервиса, приходите в наши официальные чаты Telegram: главный чат Yandex.Cloud и чат Yandex Database.