Прививка облаком: как одна технология меняет крупные российские компании

Недавно Yandex.Cloud и Ernst & Young провели первое исследование применения облачных сервисов российскими компаниями. А также их мотивов и барьеров к внедрению.

Сначала исследователи провели глубинные интервью с 15 руководителями крупных компаний из разных отраслей рынка. Полученные данные и гипотезы проверили и скорректировали с помощью опроса представителей более 700 российских компаний.

Компании изначально идут в облака под давлением рынка, а приходят к обновлению бизнес-процессов.

«Так, мы выявили, что возросшая потребность создавать цифровые продукты приводит компании к облаку как к более комплексному технологическому решению», — Антон Устименко, партнер EY.

С увеличением объема данных и нагрузки на сервисы, компании все чаще приходят к облачным платформам, потому что не могут отвечать на вызовы рынка на одной только своей инфраструктуре. И с самого начала использования облака компании сталкиваются с эффектом перемен на уровне операционных бизнес-процессов. Участники исследования отмечали, что применение облака способствует трансформации самой операционной модели бизнеса, повышению скорости создания новых продуктов и снижению расходов на ИТ.

Кто инициирует переход в облако и отвечает за бюджет

Среди участников опроса 50% отметили повышение прозрачности и ответственности за затраты ИТ-отдела с переходом в облако, 46% согласились с тем, что повысилась ответственность за данные, а 35% рассказали, что облаком пользуются не только ИТ-специалисты, но и сотрудники бизнес-подразделений.

Это подтверждают данные о том, кто инициирует применение облаков: в 48% опрошенных компаний инициатива была именно за бизнесом. В 24% компаний из исследования ответственность за «облачный» бюджет также уже перенесена на бизнес-подразделения.

Чего боятся компании

Главный страх компаний перед облаками — потерять данные и попасть в зависимость от провайдеров облачной платформы. Так ответила половина респондентов исследования, которые уже перешли на облачные решения и 46% тех, кто только планирует это. Отсюда берется популярное компромиссное решение — переходить в облако из собственной инфраструктуры. То есть работать по гибридной модели, при которой в облако переводится только часть функций. Это мнение разделяет 67% участников исследования.

«Переход от потребления к созданию — это и есть то качественное изменение в бизнесе, которое ускоряется благодаря применению облачных платформ», — Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud.

Как выбирают провайдера

При выборе облачного провайдера компании назвали важнейшим фактором интеграцию с собственной инфраструктурой. Это нужно, чтобы после тестирования продукта в облаке дальнейшее развитие перевести на развернутые к тому времени собственные мощности. Таким образом, переезд в облако и обратно становится частью жизненного цикла продукта.

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