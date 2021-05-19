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Как компания из Казахстана создала сервис по учёту рабочего времени

История успеха стартапа Clockster, который привлек 1,1 миллион долларов инвестиций, создал международный HRM-сервис и мигрировал в Yandex.Cloud для выхода на российский рынок.

19 мая 2021 г.
15 минут чтения
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Стартап Clockster появился в Казахстане в 2017 году, сервис помогает малому и среднему бизнесу с помощью мобильного приложения или биометрических устройств анализировать посещаемость сотрудников: опоздания, ранние уходы или переработки.

Clockster привлек 1,1 миллион долларов инвестиций и создал международный HRM-сервис, которым пользуются более 35 000 синих воротничков в гостиницах, ресторанах, супермаркетах, бутиках, клининговых сервисах и других компаниях. Сейчас компания выходит на российский рынок и использует для этого облачные сервисы Yandex.Cloud.

Первый опыт: неудачный, но полезный

Ержан Рыскалиев начинал карьеру в IT как наёмный сотрудник, а когда компания, в которой он работал, закрылась — вместе с коллегой из Индии в 2014 году основал первый стартап — приложение Time to Chill для поиска блюд и заведений в Астане.

Партнёры привлекли $200 000 инвестиций от местных бизнес-ангелов, но проект не взлетел. Основатели сделали слишком большой упор на разработку, потратив на это много времени и средств, на маркетинг осталось недостаточно ресурсов, поэтому раскрутить продукт не получилось. Ещё Ержан считает, что команда ошиблась, когда согласилась получать инвестиции траншами. Из-за частых задержек с выплатами приходилось откладывать маркетинговые кампании, при этом нужно было регулярно тратить ресурсы на зарплаты.

Через год после запуска стартап пришлось закрыть. Но опыт был полезным, и из него следуют два важных совета:

  1. Берите все инвестиции сразу;

  2. Не пытайтесь довести продукт до идеала, начинайте продавать его полусырым и не бойтесь получить плохой фидбэк.

Как начинался Clockster

В 2015 году команда работала на фрилансе и получила заказ на создание системы учёта рабочего времени для компании American Food (франчайзи KFC, Hardee’s, Costa Coffee и PizzaHut в Казахстане). Нужно было создать решение, которое автоматизирует учёт рабочего времени и повысит дисциплину сотрудников.

Решение по учёту времени персонала организовали с помощью терминалов, которые считывали отпечатки пальцев, и специально разработанного софта. Биометрические устройства использовали для максимальной прозрачности: до этого сотрудники American Food часто опаздывали, а чтобы скрыть это, заносили в бумажные табели неправильное время прихода и ухода.

В новой системе руководитель или HR мог получить разные показатели посещаемости сотрудников и скачать их в виде Excel-файла, также данные автоматически уходили в корпоративную ERP-систему, в которой рассчитывалась зарплата. Программа дала возможность увидеть, кто из сотрудников стабильно ходил на работу, а у кого были пропуски, кто задерживался после смены, уходил раньше или опаздывал.

Поначалу некоторые работники относились к сервису настороженно, так как им был неприятен постоянный контроль со стороны руководства. Однако прозрачные отношения оказались выгодны всем: сотрудникам стало проще получить компенсацию за переработку или уйти в заслуженный отпуск, а HR-специалисты тратят меньше времени на контроль, а значит, могут заняться улучшением условий труда в компании и другими стратегическими задачами.

Кастомный проект для American Food оказался успешным, поэтому команда решила доработать бизнес-модель и масштабировать проект на местном рынке в сегменте СМБ.

Когда кассир, продавец или официант регулярно опаздывает даже на 5–10 минут — это отражается на выручке. Клиент может запросто уйти из магазина или кафе, если в течение 10 минут его так и не начали обслуживать. А теперь представьте, что это каждый день происходит в сети из 20 заведений со средним чеком в 10–20 долларов. Наша система позволяет частично избежать подобного риска.

Ержан Рыскалиев, основатель Clockster

Запуск стартапа: первые сложности

В 2017 году предприниматели зарегистрировали отдельную компанию и привлекли первые 100 000 долларов ангельских инвестиций. В следующем году начались первые продажи: после запуска Clockster подключил к системе 60 новых клиентов.

Вскоре оказалось, что у существующей бизнес-модели есть недостаток. Клиенты получали в аренду от Clockster биометрический планшет, поэтому нужно было продумывать логистику и тратиться на доставку оборудования в другие города. Периодически планшеты ломались и гарантийные случаи сказывались на операционной деятельности.

Чтобы сэкономить на ремонте и логистике, команда решила сделать ставку на мобильное приложение, которое можно использовать на любом смартфоне, а девайсы продавать только опционально и по разовой оплате. Сканер отпечатков пальцев заменили на Face ID, а вместо планшетов теперь используют терминалы, которые легко установить силами клиентов. Биометрические данные в системе защищены шифрованием, их нельзя перенести или использовать в стороннем софте.

В 2018 году стартап привлёк ещё 240 000 долларов от казахстанско-американского фонда и местного бизнес-ангела. А в 2020 году компания заключила сделку на 750 000 долларов, лидирующим инвестором в ней выступил фонд Quest Ventures из Сингапура. Всего в проект вложили 1,1 миллион долларов.

Чем интересен Clockster

Простая технология. У большинства HRM-продуктов сложная техническая составляющая: клиентам нужно обязательно устанавливать терминалы и ПО, а затем проводить обучение сотрудников. Часто у малого и среднего бизнеса нет на это ни финансов, ни других ресурсов. Как правило, в небольших компаниях функция HR-менеджера объединена с функцией бухгалтера, которому некогда изучать дополнительные программы. Clockster же предлагает максимально простой инструмент, его можно освоить всего за несколько минут.

Лёгкий онбординг сотрудников в систему. Менеджерам не нужно тратить время и регистрировать сотрудников. Человек может сам зарегистрироваться в системе и добавить себя в компанию. Менеджер всегда видит всех новых сотрудников и может редактировать любую информацию в случае ошибок.

Расписания. Сотрудники могут сами составлять рабочие расписания, и это снимает с HR-менеджеров огромную часть нагрузки: как правило, система составления расписаний для «синих воротничков» отнимает немало времени.

Коммуникации в одном месте. В Clockster есть единая система запросов. Руководители смогут каждый день фиксировать любые обращения сотрудников: заявления на отгулы, командировки, больничные, авансы или покупку оборудования. Так запросы не теряются в почте или мессенджерах. В запросах можно вести переписку и отправлять их на одобрение менеджерам. Скоро в запросах появится возможность создавать задачи.

Payroll. Ещё в ближайшее время у малого бизнеса появится возможность считать зарплаты прямо в системе: без 1С или Excel. Данная функция уже запущена в альфа-версии.

Выход на другие рынки

Большая часть клиентов Clockster — предприниматели из Казахстана. Здесь у стартапа практически нет конкурентов. Постепенно компания выходит на рынки других стран СНГ и собирается активнее привлекать клиентов из России.

Сейчас компании по всему миру приходит в себя после локдаунов, и для систем учёта времени это хорошая возможность масштабироваться. Предприятия, особенно в сфере HoReCa, потеряли много денег, и это заставляет их эффективней относиться к расходам, экономике, контролю сотрудников и общей дисциплине.

Как улучшить софт с помощью облака

В январе этого года, чтобы выйти на российский рынок, Clockster мигрировали в Yandex.Cloud с европейской облачной платформы DigitalOcean. У компании большие планы на рынок РФ, а партнёрство с облаком важную роль для хранения данных и позволяет Clockster соответствовать стандартам 152–ФЗ.

Для глобального рынка стартап использует сервера Digital Ocean, где передача информации занимает 74–87 миллисекунд. Передача данных на московские сервера Yandex.Cloud происходит быстрее — за 41 миллисекунду. С учётом времени, которое сервер тратит на выполнение запроса, скорость загрузки выросла примерно на 15%. Это значит, что для российских клиентов сервис будет работать быстрее, чем для всех остальных. Мгновенная загрузка очень важна для бизнеса: она позволяет в режиме реального времени узнавать, что происходит на рабочих местах.

Yandex.Cloud позволяет индивидуально настроить объёмы и мощность ресурсов. За счёт гибких настроек Clockster удалось сократить расходы на использование виртуальных машин почти в два раза. Ещё в облаке оказалось больше конфигураций Managed PostgreSQL. К той конфигурации, которую команда использовала раньше, добавили экземпляр для отказоустойчивости, а также PostgreSQL 13, чтобы создать кластер последней стабильной версии. В итоге стартап на 10% снизил расходы на облачную инфраструктуру и при этом добавил в проект дополнительные ресурсы для надёжности.

При переходе у команды возник ряд технических вопросов, их удалось быстро решить с помощью русскоязычной поддержки, которая отвечает по телефону и в чате.

Планы на будущее: Uber для поиска сотрудников и вакансий

В ближайшем будущем основатели Clockster собираются сделать упор на рекрутмент. Сейчас в базе данных 35 000 активных сотрудников Казахстане, этого уже достаточно, чтобы создать свою платформу для найма персонала.

В ресторанном бизнесе, гостиницах и прочих компаниях из сферы обслуживания текучесть кадров составляет 30–70% в год, особенно в период пандемии. Молодые специалисты редко задерживаются на одном месте надолго, а значит периодически ищут новые вакансии.

Clockster собирается уберизировать процесс найма. Благодаря собственной HRM-платформе компания может предлагать работу пользователям, которые зарегистрированы в системе, но уже не работают на прежнем месте.

Предприниматели уверены, что для работодателей, с которыми они сотрудничают, подобная система будет выгодней размещения на сайтах с вакансиями: не придётся самостоятельно обзванивать кандидатов и платить за холодный просмотр резюме. Clockster сможет предоставить бизнесу качественные лиды, резюме кандидатов и фидбэк от прошлого работодателя. Ержан считает, что через 10 лет такая модель позволит Clockster стать одной из крупнейших баз данных для поиска синих воротничков.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Статьи
Как компания из Казахстана создала сервис по учёту рабочего времени
19 мая 2021 г.
15 минут чтения
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