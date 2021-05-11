6 причин перейти на управляемый Kubernetes®

Kubernetes® можно установить на своем оборудовании, либо использовать managed-решение от облачного провайдера. При самостоятельной установке on-premise вы можете более гибко контролировать процесс настройки, но есть риск столкнуться с определенными сложностями.

Если вы уже пробовали разворачивать и поддерживать кластер на своем оборудовании, то, возможно, знакомы с ними. Если только планируете это сделать — прочитайте статью, чтобы разобраться в преимуществах управляемого Kubernetes®.

В статье мы расскажем про шесть причин перейти на Yandex Managed Service for Kubernetes®, чтобы избежать сложностей развертывания и администрирования кластера Kubernetes on-premise. Заметим, что это не все преимущества, которые дает управляемый Kubernetes, а только самые значимые, на наш взгляд.

Легко установить и настроить кластер

Kubernetes — сложная система, для установки и настройки которой нужны определенные знания и навыки. Чтобы получить стабильную и безопасную систему, важно правильно установить и настроить кластер: права доступа, сетевые настройки, мониторинг, резервное копирование, файловое хранилище и многое другое.

Чтобы это сделать, необходим специалист с определенными навыками. А лучше два, чтобы они подменяли друг друга на время отпусков и болезней. Хорошо, если у вас в компании уже есть такие люди. Если нет, потребуется время, чтобы их найти или обучить. При этом нужно постоянно поддерживать их квалификацию, потому что Kubernetes развивается и в нем появляются новые возможности и особенности.

Примечание Существуют проекты вроде Minikube, которые позволяют развернуть кластер при помощи нескольких команд в консоли, потратив 10–15 минут. Но это будет кластер с одним узлом, он подойдет разве что для знакомства с возможностями Kubernetes или локальной разработки. В статье мы будем говорить о полноценном продуктивном кластере, поэтому не будем рассматривать такие простые решения.

Чтобы избавиться от сложностей установки и настройки кластера, можно воспользоваться управляемым Kubernetes. Создать готовый кластер в облаке сможет любой технический специалист, знакомый с Kubernetes на базовом уровне. Для этого не нужны глубокие знания администрирования, достаточно понимать основные концепции, чтобы выбрать параметры сети, группы безопасности, количество подов на узле.

Кластер создается в веб-интерфейсе несколькими кликами. Облачный провайдер выполнит за вас все основные настройки и интеграции, настроит резервное копирование, подключит мониторинг и настроит сеть.