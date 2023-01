Дайджест новостей за апрель

В Managed Service for Redis для команды yc managed-redis cluster create добавлен ключ --disk-type-id [local-ssd|network-ssd] , который позволяет выбрать тип диска.

В Managed Service for MySQL для команды yc managed-mysql cluster list-logs логи теперь по умолчанию выводятся в необработанном формате (AS IS). Чтобы включить старый формат логов, используйте флаг --format=yaml .