Дайджест новостей за апрель

Yandex.Cloud в Казахстане

Казахстан стал первой страной после запуска платформы Yandex.Cloud в России, в которой стратегия развития ориентирована на запросы местных компаний. Среди первых клиентов платформы в Казахстане инвестиционно-строительный холдинг BI Group, оператор сотовой связи Kcell, HR-tech платформа Clockster и сервис для автоматизации работы отдела кадров HR Messenger.

Бессерверные вычисления для бизнеса

Каждый день мы активно работаем над новыми продуктами в области Serverless. Рост сервисов экосистемы привёл к запуску отдельной страницы решений на сайте по этому направлению. На ней вы найдете всю информацию по бессерверным решениям. И не забывайте про наш Serverless чат, где вы можете задать все интересующие вас вопросы.

Yandex.Cloud Solution Library for AWS

Мы знаем, что многим компаниям важна возможность работать с двумя облачными провайдерами одновременно. Для разработчиков, которые хотят развернуть проект в Yandex.Cloud и Amazon Web Services, мы подготовили набор рекомендаций и примеров кода для основных сценариев и задач, собранных в публичном репозитории на GitHub.

Быстрые нереплицируемые диски

У нас появились быстрые сетевые хранилища — нереплицируемые диски. Устройство нереплицируемых дисков существенно проще стандартных сетевых хранилищ SSD. Благодаря этому производительность выше в несколько раз.

Подтвердили соответствие требованиям безопасности Центробанка России

Мы стали первой российской публичной облачной платформой, подтвердившей соответствие стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017. Теперь наши клиенты смогут размещать в облаке системы для обработки банковской тайны и проведения любых финансовых операций. Это поможет компаниям сэкономить время и деньги на создании и сертификации собственной инфраструктуры.

Ускорили работу консоли в два раза

Из-за стремительного роста нашей платформы, консоль, один из важнейших инструментов Yandex.Cloud, стала терять в скорости. В блоге мы рассказали, как, запуская по одному новому продукту в месяц, нам удалось оптимизировать работу консоли, используя неочевидную метрику пользовательского ожидания и интерактивный график.

Анализ логов Object Storage при помощи DataLens

В Yandex.Cloud появился механизм логирования действий с бакетом в Object Storage. В блоге мы описали пример визуализации логов при помощи DataLens.

Иконки сервисов

По вашей просьбе мы выложили на сайт логотип Yandex.Cloud и иконки сервисов и элементы для создания архитектурных схем для инструментов Visio и Draw.io.

Новости сервисов

Yandex Managed Service for Elasticsearch вышел в общий доступ

Платформа Yandex.Cloud стала первым в России облачным партнёром компании Elastic и официально предоставляет управляемый сервис для Elasticsearch в публичном облаке. Сервис для управления кластерами Elasticsearch доступен с тремя типами официальных подписок Elastic Stack:

Basic

Gold

Platinum

В подписках с расширенным функционалом будут доступны, например, сервис SIEM, который нужен для обеспечения сценариев безопасности, машинное обучение и интеграция со сторонними провайдерами аутентификации и авторизации (SAML).

Yandex Lockbox вышел в стадии Preview

Новый сервис Yandex Lockbox вышел в стадии Preview. Теперь в инфраструктуре Yandex.Cloud вы можете безопасно хранить секреты: логины и пароли, ключи сертификатов серверов или ключи сервисного аккаунта в облаке и другие конфиденциальные данные. Yandex Lockbox работает в связке с сервисом криптографических ключей Yandex Key Management Service.

Yandex Database

Появилась поддержка Terraform, инструмента для декларативного управления облачной инфраструктурой.

Serverless и Dedicated базы данных Yandex Database.

Настраивайте размер и параметры базы данных.

Параметры и атрибуты для Dedicated и Serverless можно найти на сайте Terraform.

Yandex Data Proc

Появилась функциональность Data Proc Autoscaling. Это автоматическое масштабирование вычислительных узлов кластера Data Proc на основе текущей загрузки. Функция сама изменяет количество хостов, адаптируясь под запуск задач в кластере. Простаивающие узлы будут автоматически отключены от кластера, а при нехватке ресурсов будут добавлены новые узлы. Масштабирование можно выбрать как на основе средней загруженности vCPU, так и на основе количества задач в очереди.

Data Proc Autoscaling поддерживает прерываемые ВМ, достигая экономии стоимости до 50% на том же уровне производительности, без необходимости следить за состоянием отдельных виртуальных машин подкластера.

Новые образы в Marketplace

SUSE Enterprise Linux Server

Yandex.Cloud начинает сотрудничество с SUSE, крупнейшим вендором открытого программного обеспечения. В рамках партнерского соглашения на платформе опубликованы (https://cloud.yandex.ru/blog/posts/2021/04/suse-enterprise) версии дистрибутива операционной системы SUSE Enterprise Linux Server, включая специализированную версию для решений SAP:

Новые образы и обновление продуктов:

Публикации в СМИ

Как превратить две серверные стойки в сеть для десятков тысяч машин и не остаться в неоплатном техническом долгу

В статье на Хабре сетевой инженер Yandex.Cloud Марат Сибгатулин рассказал о том, как мы запустили публичное облако на том, что было — на двух стойках, и масштабировали его до сети для десятков тысяч серверов. Читать на Хабре →

IT для садоводства: как облачные технологии помогают спасти урожай

В нашем блоге на VC рассказали историю о необычном использовании инфраструктуры Yandex.Cloud, а также зачем фотографировать яблоки с робоплатформы и анализировать эти данные. Читать на VC →

Как бессерверные вычисления помогают экономить ваши деньги и время при разработке приложений

Developer advocate платформы Yandex.Cloud Антон Черноусов рассказал о преимуществах бессерверных вычислений на примере реальных кейсов. Читать в источнике →

Управление серверами по клику: как мы сделали мобильное приложение

Рассказали, как мы перенесли возможности десктопной консоли в удобное мобильное приложение. Читать на VC →

Зачем ритейлу облачные решения в посткарантинном 2021

Карантинные меры, связанные с пандемией, серьезно простимулировали рынок российской электронной коммерции — в 2020 году онлайн-торговля впервые превысила 10% от общего оборота ритейла. Какие технологии помогут бизнесу быть готовыми к непрерывному масштабированию, частым и существенным ИТ-нагрузкам, а также экспериментам рассказал директор по работе с отраслевыми компаниями Yandex.Cloud Павел Голубин. Читать в источнике →

Чек-листы 2.0: как директор сети салонов связи пытался облегчить свою работу и случайно запустил стартап

Валентин Колесов работал директором в сети салонов связи в Екатеринбурге. Чтобы контролировать все торговые точки, он использовал чек-листы. За пять лет он развил инструмент, созданный для личного использования, в компанию со 150 клиентами, среди которых Lamoda, OBI, «Горздрав» и «Декатлон». О том, как родилась идея стартапа, ставшего участником программы Yandex Cloud Boost, как развивался проект, и планах в нашем блоге. Читать на VC →

Истории успеха

Интернет-банкинг в Yandex.Cloud

Банк «Санкт-Петербург» переносит в Yandex.Cloud «боевые» сервисы интернет-банкинга. Также на базе облачной платформы запущен проект разработки нового сайта и развернуто отдельное приложение системы офферинга.

Переход на облачную платформу данных. Опыт М.Видео Эльдорадо

Группа М.Видео-Эльдорадо — крупнейший в России продавец бытовой и цифровой техники, аксессуаров, игр, связанных устройств и сервисов. В результате смены модели работы и перехода на Платформу данных Yandex.Cloud им удалось сократить время запуска новых проектов с трех месяцев до нескольких дней. При этом отказаться от капитальных затрат и оптимальным образом распоряжаться операционными расходами, перераспределив около 50% стоимости бизнес проекта на горизонте 3 лет в пользу более приоритетных инвестиций в дата-продукты.

Нейронные сети для беспилотного болида: опыт Bauman Racing Team в Yandex.Cloud

Студенческая гоночная команда МГТУ им. Н. Э. Баумана одна из первых в России проектирует беспилотные гоночные автомобили для международных соревнований Formula Student. Система автономного вождения беспилотного болида должна распознавать объекты на трассе. Для этого используются нейросети.

Участники команды обучили четыре сети архитектуры YOLOv5 в Yandex Compute Cloud и выбрали оптимальный вариант с точки зрения быстродействия и качества детекции, получив в сжатые сроки и без посторонней помощи точные и эффективные инструменты для решения задач распознавания объектов на трассе.

Как снизить затраты на операторов колл-центров в пять раз: опыт X5 Retail Group и Yandex.Cloud

X5 Retail Group — ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». Операторы их колл-центра тратят много времени на обработку однотипных запросов клиентов. Автоматизация телефонии с помощью сервиса Yandex SpeechKit позволила компании разгрузить сотрудников — до 50% обращений решает робот.

Мероприятия

Вебинар по архитектуре веб-сервисов в облаке

На чем строятся современные веб-приложения? О чем думать, когда решили распиливать свой монолит? На вебинаре по архитектуре веб-сервисов в облаке мы ответили эти и другие вопросы, а также рассмотрели конкретные платформенные сервисы Yandex.Cloud, которые дают технологии и не нуждаются в постоянной поддержке.

Yet Another Meetup #4 для продакт-менеджеров

На четвертом YaM обсудили, как сократить Time2Market в диджитале. Наши спикеры рассказали, как быстро протестировать гипотезу и понять главное: стоит ли раскатывать на всех или пора остановиться. Смотрите, как тестируются гипотезы и выпускаются фичи в продакшн на примере продуктовых доработок.

Вебинар по разработке Slack-бота на Serverless

Мы подготовили практический вебинар для тех, кто хочет разрабатывать Slack-ботов с помощью сервисов экосистемы Serverless. Рассказали, как использовать Cloud Functions для обработки запросов от Slack, где каждая из функций выполняет одну микрозадачу, и как экранировать внутреннюю архитектуру приложения с помощью Yandex API Gateway и предоставить единый интерфейс доступа.

Митап «Единый источник данных в data-driven компаниях»

Рассказали о методах и инструментах скоринга входных данных, их агрегации и создании единой системы в офлайн- и онлайн-ритейле, банкинге и облачных сервисах. На примерах показали, как с помощью данных оптимизируются устоявшиеся бизнес-процессы в компаниях.

Вебинар про управление доступами в облаке

Рассказали, как можно разобраться с правами доступа к ресурсам в общей облачной инфраструктуре с помощью сервиса Identity and Access Management (IAM). Он позволяет реализовать принцип «минимально необходимых привилегий», то есть присвоить каждому подходящие роли и открыть только те доступы, без которых не обойтись в работе. Также рассмотрели лучшие практики по настройке ролевой модели в облаке и показали, как использовать существующий набор ролей, чтобы разграничить доступ к сервисам.

Документация

Появился новый раздел документации по продуктам Microsoft в Yandex.Cloud.

Обновились следующие документы:

Релизы YC CLI Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.75.0. Изменения в сервисах Yandex.Cloud:

В Compute Cloud для команды yc compute create-with-container добавлен флаг --gpus , который позволяет создать Container Optimized Image с GPU.

В Managed Service for Redis для команды yc managed-redis cluster create добавлен ключ --disk-type-id [local-ssd|network-ssd] , который позволяет выбрать тип диска.

В Managed Service for MySQL для команды yc managed-mysql cluster list-logs логи теперь по умолчанию выводятся в необработанном формате (AS IS). Чтобы включить старый формат логов, используйте флаг --format=yaml .

В Managed Service for Elasticsearch добавлены:

для команд yc managed-elasticsearch cluster create и yc managed-elasticsearch cluster update добавлены флаги управления паролем администратора кластера (пользователь admin ):

--admin-password , который позволяет вручную задать пароль;

--generate-admin-password , который позволяет автоматически сгенерировать пароль;

--read-admin-password , который позволяет задать пароль из файла.

Удалены команды yc managed-elasticsearch user . Управление пользователями теперь доступно нативными средствами Elasticsearch через пользователя admin .

Для команды yc managed-elasticsearch create добавлен флаг --edition [basic|gold|platinum] , который позволяет указать редакцию Elasticsearch при создании кластера.

В Managed Service for Apache Kafka ® для команды yc managed-kafka cluster create добавлен флаг --host-group-ids , контролирующий размещение кластера на выделенных серверах.

В Data Proc для команды yc dataproc cluster create добавлен флаг --host-group-ids , контролирующий размещение кластера на выделенных серверах.

Версия интерфейса командной строки YC CLI 0.74.0. Изменения в сервисах Yandex.Cloud:

Добавлена поддержка платформ macOS/arm64 (Apple Silicon M1) и linux/arm64.

В Data Proc для команд yc dataproc cluster create и yc dataproc cluster update добавлен флаг --security-group-ids , который позволяет установить набор групп безопасности для кластера.

Yandex Audit Trails Добавлено описание поиска по аудитным логам в бакете.

Yandex Cloud DNS Добавлена информация про создание подзон в разных каталогах.

Добавлен раздел Справочник API.

Yandex Cloud Functions Добавлен сценарий с описанием записи данных с устройства в Managed Service for PostgreSQL.

Yandex Cloud Marketplace Добавлены инструкции, как создать образ продукта для загрузки в Marketplace на базе Linix и Windows Server.

Yandex DataLens Добавлено описание синтаксиса формул.

Добавлена инструкция, как создать подключения к Google Sheets.

Yandex Identity and Access Management Добавлены роли для Yandex Monitoring.

Добавлена роль serverless.functions.admin для Yandex Cloud Functions.

Yandex IoT Core Добавлена информация о [топиках мониторинга] (https://cloud.yandex.ru/docs/iot-core/concepts/topic/devices-topic#monitoring-topic).

Yandex Lockbox Добавлен раздел Общие вопросы.

Yandex Managed Service for Apache Kafka® Добавлено описание особенностей нереплицируемого сетевого хранилища.

Добавлен сценарий поставки данных в ksqlDB.

Yandex Managed Service for ClickHouse Во все инструкции добавлена информация по работе с кластерами с помощью Terraform.

Yandex Managed Service for Kubernetes® Добавлена инструкция, как обновить ключи группы узлов.

Добавлен сценарий интеграции с корпоративной зоной DNS.

Yandex Managed Service for MySQL® Добавлено описание особенностей нереплицируемого сетевого хранилища.

Yandex Managed Service for PostgreSQL Добавлено описание особенностей нереплицируемого сетевого хранилища.

Yandex Managed Service for Redis™ Добавлено описание настроек Redis.

Yandex Managed Service for SQL Server™ Добавлено описание особенностей нереплицируемого сетевого хранилища.

Yandex Object Storage В инструкции добавлена информация по работе в Object Storage с помощью Terraform.

В инструменты добавлено описание AWS SDK для .NET.

Yandex SpeechKit Добавлен раздел Публичные материалы.

Yandex Translate Добавлено список поддерживаемых языков.

Yandex Virtual Private Cloud Добавлено описание пользовательских метрик Cloud Interconnect.

Yandex Container Solution Добавлен раздел Решение проблем.

В релизы добавлена версия 2.1.0.

Биллинг В документацию Биллинга добавлена информация о работе в Республике Казахстан.