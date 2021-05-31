Новости Биллинга: бюджеты и коннектор DataLens

Ещё одна новость: в Биллинге появилась интеграция с DataLens. Это простой и удобный способ понять, на что расходуются средства в облаке.

Наши пользователи могли бы заметить: ну как же — у вас всегда был раздел Детализация. Да, это так, но интеграция с DataLens выводит анализ статистики потребления и затрат на новый уровень.

К существующим разрезам (облако, сервис и продукт) добавляются каталоги, ресурсы и метки. Это позволит находить ответы на такие вопросы, как:

на какую виртуальную машину уходит больше всего средств,

как распределяются затраты и потребление по проектам.

Актуальность данных близка к реальному времени. Вы можете выгрузить данные в CSV/XLSX и автоматически их обработать. Так, например, вы можете генерировать и рассылать счета клиентам.

Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, создайте новое подключение DataLens с типом Yandex Cloud Billing.