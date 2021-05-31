Новости Биллинга: бюджеты и коннектор DataLens
Следить за расходами стало удобнее благодаря визуализации с DataLens и уведомлениям в бюджетах.
Недавно в Биллинге Yandex.Cloud появились бюджеты. Бюджет — это способ контролировать расходы на потребление ресурсов в Yandex.Cloud. В бюджете вы устанавливаете сумму расходов для определенных ресурсов за определенное время и настраиваете, при достижении какого порога потребления и кому будут отправлены уведомления.
Ещё одна новость: в Биллинге появилась интеграция с DataLens. Это простой и удобный способ понять, на что расходуются средства в облаке.
Наши пользователи могли бы заметить: ну как же — у вас всегда был раздел Детализация. Да, это так, но интеграция с DataLens выводит анализ статистики потребления и затрат на новый уровень.
К существующим разрезам (облако, сервис и продукт) добавляются каталоги, ресурсы и метки. Это позволит находить ответы на такие вопросы, как:
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на какую виртуальную машину уходит больше всего средств,
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как распределяются затраты и потребление по проектам.
Актуальность данных близка к реальному времени. Вы можете выгрузить данные в CSV/XLSX и автоматически их обработать. Так, например, вы можете генерировать и рассылать счета клиентам.
Для того, чтобы воспользоваться новыми возможностями, создайте новое подключение DataLens с типом Yandex Cloud Billing.
Используйте предустановленный Yandex Cloud Billing Dashboard или настройте дашборд под свои запросы.
Подробная инструкция по работе с дашбордом в документации.
Если у вас возникли вопросы или идеи по улучшению раздела Биллинг, поделитесь ими в чате Yandex.Cloud или на странице Идеи.