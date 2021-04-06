Yandex.Cloud Solution Library for Amazon Web Services

Мы знаем, что многим компаниям важна возможность работать с двумя облачными провайдерами одновременно. Для разработчиков, которые хотят развернуть проект в Yandex.Cloud и Amazon Web Services, мы подготовили набор рекомендаций и примеров кода для основных сценариев и задач.

Единое хранилище данных для распределённых сервисов и приложений, продвинутая маршрутизация в зависимости от локации пользователя, масштабируемая инфраструктура с использованием Kubernetes — эти и другие задачи мы помогаем решить компаниям, которые хотят использовать преимущества обеих облачных платформ.

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