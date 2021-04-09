В Yandex Cloud Marketplace появился SUSE Enterprise Linux Server

Yandex.Cloud начинает сотрудничество с SUSE, крупнейшим вендором открытого программного обеспечения. В рамках партнерского соглашения на платформе Yandex.Cloud опубликованы версии дистрибутива операционной системы SUSE Enterprise Linux Server, включая специализированную версию для решений SAP.

Размещение на облачной платформе дистрибутива Linux промышленного класса сделает решения SUSE более доступными широкому кругу компаний‑заказчиков, в том числе аэрокосмической, автомобильной, фармацевтической отраслях, телекоммуникациях, финансовом секторе, розничных сетях и на производстве.

В маркетплейсе Yandex.Cloud доступны три редакции операционной системы SUSE:

Программные продукты распространяются по модели почасовой подписки (Pay-as-you-Go). Yandex.Cloud предоставит возможность приобрести лицензии непосредственно при подключении услуги.

SLES для развертывания корпоративной инфраструктуры

SUSE Linux Enterprise Server — мультимодальная операционная система, облегчающая переход от традиционной к программно-реализуемой инфраструктуре. Это современная модульная ОС, обладающая удобными средствами управления и поддерживающая широкий инструментарий для разработки приложений.

Система одинаково удобна как для традиционных, так и для программно-реализуемых ЦОД.

Унифицированная программа установки и универсальный механизм поиска пакетов по всей экосистеме SUSE.

Удобство для разработки и тестирования приложений.

Особенности SLES для приложений SAP

По мере трансформации процессов для перехода к цифровому бизнесу компании сталкиваются с необходимостью выбора надежного фундамента для систем SAP нового поколения.

Операционная система SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications оптимизирована для ускоренного развертывания инфраструктуры SAP, обеспечения производительности и высокой доступности приложений. Она обеспечивает уменьшение времени простоя, ускорение восстановления после аварий и снижение затрат. Это лидирующая операционная система для SAP HANA и SAP S/4HANA, она является рекомендованным вариантом и выбрана в качестве платформы для 85% установок.

Эта версия имеет ряд отличий от базовой SLES:

Удобный мастер автоматизированной установки и конфигурирования стека систем SAP S/4HANA.

Встроенные модули для High Availability. Ядро Linux оптимизировано для работы с памятью с учетом требований SAP.

Включает специальный пакет поддержки Lifecycle 24×7 Priority Support и канал обновлений SAP-specific Update Channel.

Почему стоит задуматься о переходе на облачные версии SUSE

Решения SUSE в маркетплейсе Yandex.Cloud помогут компаниям в цифровой трансформации бизнеса и переходе от традиционной к программно‑реализуемой инфраструктуре. Операционные системы SUSE на платформе Yandex.Cloud оптимизированы для решения следующих бизнес‑задач:

Организация отказоустойчивых кластеров для работы критичных приложений, таких как SAP S4/HANA.

Платформа для контейнерной инфраструктуры на основе кластеров Kubernetes.

Развертывание базовых инфраструктурных сервисов и веб-приложений.

Организация унифицированной среды разработки приложений на Linux.

С появлением продуктов SUSE в Yandex.Cloud клиенты обеих компаний получат удобный доступ к развертыванию облачной инфраструктуры на лицензионных серверных ОС по экономически выгодной подписке. Размещение инфраструктуры на SUSE в облаке позволит существенно снизить затраты на ее поддержку. Платить нужно будет не за количество пользователей или установок, а только за реально использованные аппаратные ресурсы. Разработка по методологии CI/CD ускорит вывод продуктов на рынок и развертывание обновлений.

SUSE уже давно и активно развивает свои продукты на публичных облачных платформах. Партнерство с Yandex.Cloud открывает новые перспективы в этом направлении. Решения SUSE на платформе Yandex.Cloud становятся еще более удобными и гибкими для клиентов, благодаря масштабируемой облачной инфраструктуре и включенной в образ технической поддержке.