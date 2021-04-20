Быстрые нереплицируемые диски в Yandex.Cloud

На платформе Yandex.Cloud появились быстрые сетевые хранилища — нереплицируемые диски.

Устройство нереплицируемых дисков существенно проще стандартных сетевых хранилищ SSD. Благодаря этому производительность нереплицируемых дисков выше в несколько раз. С существующими ограничениями дисков можно ознакомиться в документации.

Где пригодятся нереплицируемые диски

Стоит использовать нереплицируемые диски тогда, когда надежное хранение уже реализовано на уровне приложения:

базы данных с репликацией;

отказоустойчивые сетевые файловые системы;

зеркалирование read-only данных.

Нереплицируемые диски также могут быть полезны для хранения данных, для которых есть бэкап или которые можно быстро восстановить.

Особенности хранения данных

Мы сделали все, что обещали на Scale 2020, и даже больше:

Если внутренние системы мониторинга покажут, что в ближайшее время нереплицируемый диск может выйти из строя, данные с этого диска по возможности будут перенесены на другой диск. Такое обслуживание происходит в фоновом режиме без уведомления пользователя. Во время миграции данных вы можете заметить незначительные потери производительности, но диски будут доступны для работы.

При поломке нереплицируемых дисков часть данных может стать недоступна. В течение двух недель после поломки сломанный диск не будет тарифицироваться, чтобы вы могли извлечь необходимые данные и самостоятельно удалить сломанный диск. По истечении двух недель, если диск не будет удален, тарификация возобновится.

Подключить новый тип диска вы можете при создании виртуальной машины в консоли управления.