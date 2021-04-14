Сервис Yandex Managed Service for Elasticsearch вышел в общий доступ с официальными подписками Elastic Stack
Платформа Yandex.Cloud и компания Elastic договорились о партнерстве. Yandex.Cloud стала первой в России облачной платформой, которая предоставляет Elasticsearch как управляемый сервис в публичном облаке.
Сразу две важных новости про сервис Yandex Managed Service for Elasticsearch.
Сервис стал общедоступным
13 апреля Managed Service for Elasticsearch, сервис для управления кластерами Elasticsearch, перешел в общедоступную версию. Managed Services for Elasticsearch усиливает экосистему сервисов Yandex.Cloud для создания бизнес-решений на нашей платформе данных. Теперь в облаке возможно реализовать еще больше бизнес-сценариев, связанных с хранением, анализом и принятием решений на основе данных. Применение Еlasticsearch позволяет улучшить пользовательский опыт: повысить стабильность и скорость работы, предлагать новые функции на основе анализа действий пользователя.
Еlasticsearch хорошо подходит для проектов, которые должны стабильно работать при стремительном росте обращений к данным. Сервис позволяет в несколько кликов увеличить или уменьшить потребление облачных ресурсов при изменениях нагрузки. Заняв место между аналитическими СУБД и инструментами мониторинга, Elasticsearch решает задачи: поиска в реальном времени по внутренним и внешним ресурсам компании, анализа логов или других документов.
Также Еlasticsearch предоставляет набор аналитических инструментов, с помощью которых можно получать информацию и принимать решения на основе журналов событий и метрик, повышать эффективность операций в ИТ, сокращать время принятия решений, получать данные для разработки и информационной безопасности.
Разворачивая кластеры Еlasticsearch в облаке, вы передаете большинство работ по установке необходимых обновлений и настройке продукта облачной платформе, а сами можете сфокусироваться на разработке и настройке поиска в вашем приложении.
Сервис доступен всем пользователям Yandex.Cloud. Теперь для него действуют соглашение об уровне обслуживания (SLA) и правила тарификации. Начните пользоваться управляемым Elasticsearch в Yandex.Cloud →
Партнерство с Elastic NV
Платформа Yandex.Cloud и компания Elastic, разработчик решений Еlasticsearch и Elastic Stack, договорились о стратегическом партнерстве. Yandex.Cloud стала первой в России облачной платформой, которая предоставляет Elasticsearch как управляемый сервис в публичном облаке.
В Managed Services for Еlasticsearch вы можете выбрать любой вариант подписки из трех: Basic, Gold и Platinum. В лицензиях с расширенным функционалом доступны, например, сервис SIEM (Security Information & Event Management), который позволяет реализовать критически важные сценарии обеспечения безопасности, различные виды визуализаций в Kibana и интеграция со сторонними провайдерами аутентификации и авторизации (SAML). Также как официальный партнер Yandex.Cloud имеет прямой доступ к технической поддержке Elasticsearch.
|Функциональность
|Basic
|Gold
|Platinum
|Поиск и визуализация
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|Управление данными и поставкой
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|Безопасность и шифрование
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|Аудит
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|Дополнительные инструменты визуализации
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|Расширенный мониторинг и алерты
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|Расширенная поддержка работы с геоданными
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|Графовая аналитика
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|Машинное обучение
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|Расширенное управление доступом
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Выбрать тип подписки вы можете при создании нового кластера Managed Service for Elasticsearch в консоли управления.
Уже существующие кластеры по умолчанию переведены на подписку Basic. Изменить тип подписки существующего кластера можно без остановки и перезапуска. Подробнее о работе с сервисом Managed Service for Elasticsearch читайте в документации.
Рекомендуем посмотреть вебинар о Платформе данных, в котором руководитель сервиса Евгений Архипов в подробностях рассказывает про управляемый сервис для Elasticsearch в облаке и систему подписок.