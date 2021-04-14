Сервис Yandex Managed Service for Elasticsearch вышел в общий доступ с официальными подписками Elastic Stack

Сразу две важных новости про сервис Yandex Managed Service for Elasticsearch.

Сервис стал общедоступным

13 апреля Managed Service for Elasticsearch, сервис для управления кластерами Elasticsearch, перешел в общедоступную версию. Managed Services for Elasticsearch усиливает экосистему сервисов Yandex.Cloud для создания бизнес-решений на нашей платформе данных. Теперь в облаке возможно реализовать еще больше бизнес-сценариев, связанных с хранением, анализом и принятием решений на основе данных. Применение Еlasticsearch позволяет улучшить пользовательский опыт: повысить стабильность и скорость работы, предлагать новые функции на основе анализа действий пользователя.

Еlasticsearch хорошо подходит для проектов, которые должны стабильно работать при стремительном росте обращений к данным. Сервис позволяет в несколько кликов увеличить или уменьшить потребление облачных ресурсов при изменениях нагрузки. Заняв место между аналитическими СУБД и инструментами мониторинга, Elasticsearch решает задачи: поиска в реальном времени по внутренним и внешним ресурсам компании, анализа логов или других документов.

Также Еlasticsearch предоставляет набор аналитических инструментов, с помощью которых можно получать информацию и принимать решения на основе журналов событий и метрик, повышать эффективность операций в ИТ, сокращать время принятия решений, получать данные для разработки и информационной безопасности.

Разворачивая кластеры Еlasticsearch в облаке, вы передаете большинство работ по установке необходимых обновлений и настройке продукта облачной платформе, а сами можете сфокусироваться на разработке и настройке поиска в вашем приложении.

Сервис доступен всем пользователям Yandex.Cloud. Теперь для него действуют соглашение об уровне обслуживания (SLA) и правила тарификации. Начните пользоваться управляемым Elasticsearch в Yandex.Cloud →

Партнерство с Elastic NV

Платформа Yandex.Cloud и компания Elastic, разработчик решений Еlasticsearch и Elastic Stack, договорились о стратегическом партнерстве. Yandex.Cloud стала первой в России облачной платформой, которая предоставляет Elasticsearch как управляемый сервис в публичном облаке.

В Managed Services for Еlasticsearch вы можете выбрать любой вариант подписки из трех: Basic, Gold и Platinum. В лицензиях с расширенным функционалом доступны, например, сервис SIEM (Security Information & Event Management), который позволяет реализовать критически важные сценарии обеспечения безопасности, различные виды визуализаций в Kibana и интеграция со сторонними провайдерами аутентификации и авторизации (SAML). Также как официальный партнер Yandex.Cloud имеет прямой доступ к технической поддержке Elasticsearch.

Функциональность Basic Gold Platinum Поиск и визуализация ✔ ✔ ✔ Управление данными и поставкой ✔ ✔ ✔ Безопасность и шифрование ✔ ✔ ✔ Аудит ✔ ✔ Дополнительные инструменты визуализации ✔ ✔ Расширенный мониторинг и алерты ✔ ✔ Расширенная поддержка работы с геоданными ✔ ✔ Графовая аналитика ✔ Машинное обучение ✔ Расширенное управление доступом ✔

Выбрать тип подписки вы можете при создании нового кластера Managed Service for Elasticsearch в консоли управления.