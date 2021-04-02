Новый сервис для хранения секретов Yandex Lockbox

Новый сервис Yandex Lockbox вышел в стадии Preview. Теперь в инфраструктуре Yandex.Cloud вы можете безопасно хранить секреты: логины и пароли, ключи сертификатов серверов или ключи сервисного аккаунта в облаке и другие конфиденциальные данные.

Секреты хранятся только в зашифрованном виде — Yandex Lockbox работает в связке с сервисом криптографических ключей Yandex Key Management Service.

Как работает сервис

Вы можете создавать секреты в консоли управления или через API и настраивать доступ к ним с помощью сервисных ролей.