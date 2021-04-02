Новый сервис для хранения секретов Yandex Lockbox
Сервис поможет безопасно хранить логины и пароли, ключи сертификатов и сервисных аккаунтов в облаке.
Новый сервис Yandex Lockbox вышел в стадии Preview. Теперь в инфраструктуре Yandex.Cloud вы можете безопасно хранить секреты: логины и пароли, ключи сертификатов серверов или ключи сервисного аккаунта в облаке и другие конфиденциальные данные.
Секреты хранятся только в зашифрованном виде — Yandex Lockbox работает в связке с сервисом криптографических ключей Yandex Key Management Service.
Как работает сервис
Вы можете создавать секреты в консоли управления или через API и настраивать доступ к ним с помощью сервисных ролей.
Секреты безопасно хранятся в Yandex Lockbox и доступны для использования в других сервисах платформы. Также можно обращаться к секретам Yandex Lockbox из внешних систем с помощью gRPC или REST API. Подробнее о работе с сервисом читайте в документации.
Сервис поможет
— Безопасно и централизованно хранить секреты и контролировать доступ к их значениям.
— Управлять жизненными циклами секретов.
— Проходить аудиты и соответствовать требованиям информационной безопасности.
Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.