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Новый сервис для хранения секретов Yandex Lockbox

Сервис поможет безопасно хранить логины и пароли, ключи сертификатов и сервисных аккаунтов в облаке.

2 апреля 2021 г.
3 минуты чтения
20

Новый сервис Yandex Lockbox вышел в стадии Preview. Теперь в инфраструктуре Yandex.Cloud вы можете безопасно хранить секреты: логины и пароли, ключи сертификатов серверов или ключи сервисного аккаунта в облаке и другие конфиденциальные данные.

Секреты хранятся только в зашифрованном виде — Yandex Lockbox работает в связке с сервисом криптографических ключей Yandex Key Management Service.

Как работает сервис

Вы можете создавать секреты в консоли управления или через API и настраивать доступ к ним с помощью сервисных ролей.

Keep secrets in Yandex Lockbox

Секреты безопасно хранятся в Yandex Lockbox и доступны для использования в других сервисах платформы. Также можно обращаться к секретам Yandex Lockbox из внешних систем с помощью gRPC или REST API. Подробнее о работе с сервисом читайте в документации.

Сервис поможет

— Безопасно и централизованно хранить секреты и контролировать доступ к их значениям.
— Управлять жизненными циклами секретов.
— Проходить аудиты и соответствовать требованиям информационной безопасности.

Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Новости
Новый сервис для хранения секретов Yandex Lockbox
2 апреля 2021 г.
3 минуты чтения
20