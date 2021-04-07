Дайджест новостей за март
Читайте про сервисы, новые разделы сайта, истории компаний в облаке и обновления документации за март.
Хаб Serverless на Хабре
Совместно с редакцией Хабра запустили хаб Serverless. На этой открытой площадке вместе с другими участниками рынка мы постараемся консолидировать все материалы необходимые разработчикам для понимания идей бессерверных технологий. Со своей стороны планируем регулярно публиковать переводы, интервью, статьи и туториалы, чтобы строить знание о нашей Serverless Ecosystem.
Присоединяйтесь к комьюнити разработчиков, которым близки идеи Serverless!
Новый сервис Yandex Cloud DNS
Новый сервис Yandex Cloud DNS вышел в стадии Preview. С Cloud DNS вы можете управлять ресурсными записями и доменными именами из облака и настраивать внутренние и публичные DNS-зоны в консоли, API, CLI и Terraform. Сервис упростит делегирование доменов и позволит создавать разные окружения внутри вашего проекта без вложений в собственные DNS-сервера.
Решение Cloud Advisor для аудита облачной инфраструктуры
Cloud Advisor — партнерское решение для аудита и оптимизации облачной инфраструктуры, расположенной в Yandex.Cloud. С его помощью можно проверить, защищено ли ваше облако от актуальных угроз, соответствует ли оно практикам использования облачных сервисов и рекомендациям провайдера.
Плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops
Команда Yandex.Cloud в партнерстве с Citrix разработала плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops. С его помощью VDI Citrix интегрируется с облачной платформой и позволяет развернуть гибридное решение, предоставив больше мощности для локальной инфраструктуры виртуальных рабочих столов и приложений, или запустить CVAD с нуля в облаке Yandex.Cloud.
Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение о партнерстве
Schlumberger и Yandex.Cloud заключили соглашение, в рамках которого платформа искусственного интеллекта и цифровых инструментов DELFI будет размещена в Yandex.Cloud. Теперь российские энергетические компании смогут воспользоваться новыми цифровыми сервисами и технологиями в области искусственного интеллекта и больших данных для повышения эффективности бизнеса.
Мониторинг в мобильном приложении
Мы добавили мониторинг в мобильное приложение Yandex.Cloud — теперь вы можете контролировать статусы всех своих сервисов, узнавать об их доступности и контролировать появляющиеся ошибки. Если вы ещё не пользуетесь — сейчас самое время начать!
Сравнение стоимости управляемых баз данных с on‑premise и самостоятельной установкой в облаке
Рассказали, как управляемые базы данных помогают сократить нагрузку на персонал, сэкономить деньги и сосредоточиться на задачах бизнеса. Сделали расчеты, сколько стоит владение каждым из вариантов: on-premise, виртуальной машиной в облаке и управляемой базой данных.
Новости сервисов
Yandex Managed Service for Kubernetes®
Теперь вы можете рассчитать стоимость кластера Kubernetes® меньше, чем за минуту. Воспользуйтесь калькулятором в разделе Тарифы или на странице сервиса.
Monitoring
С помощью агентa для поставки метрик в мониторинг Yandex Unified Agent вы можете собирать и отправлять в Monitoring:
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системные метрики (CPU, RAM, сеть, диски) для Linux-совместимых ОС;
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метрики с собственных клиентских приложений;
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метрики сторонних приложений.
Агент поддерживает сбор метрик в формате Prometheus.
Новые образы в Marketplace
Публикации в СМИ
Яндекс поможет отрядам «ЛизаАлерт» искать пропавших людей по снимкам с дронов
Поисковый отряд будет загружать фотографии с дронов в облачный сервис Yandex.Cloud, оттуда снимки попадут в сервис Яндекс.Толока, где исполнители просмотрят все кадры и отметят те, на которых виден человек. Читать в источнике →
Как стартап ProctorEdu следит, чтобы студенты и менеджеры России, Индии и Израиля не списывали
ProctorEdu вырос из небольшого проекта для НИУ ВШЭ. ВУЗу нужна была система для распознавания нечестного поведения студентов на экзаменах. Потом были инвестиции, 5 крупных акселераторов и несколько стран с пилотами. Подробно рассказываем о прокторинге и деятельности еще одного участника программы Yandex Cloud Boost. Читать на VC →
Нейронная мимикрия: насколько хорошо ИИ предсказывает музыку
Завершить «Реквием» за Моцарта или продлить саундтрек к Gravity Falls в 5 раз нейросетью… Да, возможно, но сможет ли ИИ справиться с этим хорошо или даже лучше живого музыканта? Команда AI Community при поддержке Yandex.Cloud провела конкурс среди дата-сайентистов и получила несколько инсайтов. Читать на VC →
Виртуальные компьютерные классы и единая среда для программирования
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ использовал сервисы платформы Yandex.Cloud для запуска учебных курсов. Например, с помощью Yandex DataSphere удалось создать единую среду для обучения и сократить издержки за счет бесшовного переключения конфигураций в зависимости от сложности вычислений. Читать в источнике →
Истории успеха
Как HiPer IT повысила эффективность работы систем эксплуатации
HiPer IT — разработчик решений для повышения эффективности эксплуатации инженерных систем на основе собственной IIoT-платформы HiPerWare и оборудования для сбора больших данных. Система собирает миллионы значений тысяч переменных о работе инженерных систем объектов недвижимости, анализирует их и формирует рекомендации по оптимизации работы. С помощью Yandex.Cloud компания смогла увеличить эффективность работы систем и масштабироваться.
НефтеТрансСервис: IoT-решения Yandex.Cloud для промышленного бизнес-анализа
Транспортная группа НефтеТрансСервис обратилась к компании GlowByte для проведения исследовательского проекта. С помощью сервиса Yandex DataLens они смогли обнаружить нарушения в производственном процессе, нашли резерв производственных мощностей и выявили много коротких, но частых простоев станков. Это помогло проверить изначальные гипотезы клиента и убедиться, что цифровая бизнес-аналитика может применяться в самых разных задачах.
Развернуть инфраструктуру для робота-помощника за один день
Центр цифровой трансформации Республики Татарстан полностью отвечает за автоматизацию и цифровизацию электронных сервисов Татарстана, а также занимается разработкой новых продуктов, направленных на улучшение качества жизни жителей республики. В Yandex.Cloud им удалось за один день развернуть рабочую инфраструктуру для робота-помощника Лилии, правильно спроектировать платформу на уровне архитектуры ИС и провести поверхностный аудит решения.
Как сервис Anywayanyday расширил аналитику и сократил затраты с инструментами Yandex.Cloud
Платформа BI на основе Yandex Managed Service for ClickHouse и DataLens сделала мониторинг и анализ показателей бизнеса доступным для всех сотрудников. Существенно ускорились принятие решений и реакция на отклонения показателей. ИТ-отдел сократил трудозатраты на поддержку системы отчетности на 20%.
Мероприятия
about: cloud — всё о Платформе данных
На вебинаре мы рассказали о новых сервисах платформы данных: Managed Service for Apache Kafka®, Data Transfer и Managed Service for Elasticsearch. И, конечно, о новых возможностях в сервисе Managed SQL Server: восстановление на произвольную точку времени (PITR), Scaling и мониторинг: и о важных обновлениях DataLens, бесплатном тарифе для пользователей управляемых баз данных, а также о других возможностях платформы.
Напишите навык для Алисы на Serverless
Научили создавать новые навыки Алисы с помощью Serverless. Писали на Go и использовали сервисы Yandex Cloud Function, Yandex DataBase, Yandex API-gateway и Object Storage. В итоге получился новый навык под названием To-Do List. С помощью голосового управления он создаёт и редактирует списки задач. Пример можно легко адаптировать к своему любимому языку программирования.
Работайте над проектами, как в Яндексе
Рассказали, какие возможности есть у сервиса для организации работы Yandex Tracker, чем она может быть полезна для компаний из различных отраслей, как с помощью Tracker можно автоматизировать рутинные процессы и что меняется в продукте с переходом в Yandex.Cloud.
Заоблачные продажи — ищем первого клиента
Вебинар для новичков облачного бизнеса. Разобрали основные инструменты поиска клиентов, которые есть в Yandex.Cloud, и рассказали, как лучше начать поиск и на что важно обратить внимание на первых порах.
Настройки ролевых моделей и политик для Managed Service for Kubernetes®
На этом вебинаре мы разобрали инфраструктуру приложения, в которой есть продуктивный и непродуктивный контуры, и настроили:
-
RBAC в сервисе Managed Service for Kubernetes, используя интеграцию с IAM;
-
политики работы с ресурсами Kubernetes и Docker-образами.
Документация
Обновились следующие документы:
Версии интерфейса командной строки YC CLI 0.73.0 и 0.74.0.
-
Добавлена поддержка платформ macOS/arm64 (Apple Silicon M1) и linux/arm64.
-
Для Container Registry добавлены команды управления разрешенными IP-адресами для загрузки и скачивания Docker-образов:
-
Команда
yc container registry add-ip-permissionsдобавляет IP-адреса.
-
Команда
yc container registry list-ip-permissionsпозволяет посмотреть IP-адреса.
-
Команда
yc container registry set-ip-permissionsустанавливает IP-адреса.
-
Команда
yc container registry remove-ip-permissionsудаляет IP-адреса.
-
В Cloud Functions для команды
yc serverless function version createдобавлены:
-
значения по умолчанию для флагов:
--execution-timeout— три секунды,
--memory— 128 МБ.
-
флаг
--add-service-accountдля указания дополнительных сервисных аккаунтов к версии.
-
Для Managed Service for Apache Kafka® добавлены:
-
Команда
yc managed-kafka cluster create. Для флагов
--disk-size,
--disk-type,
--resource-preset,
--zookeeper-disk-size,
--zookeeper-disk-typeи
--zookeeper-resource-presetтеперь не указываются значения по умолчанию. Если значения не указаны, будут применяться значения по умолчанию, задаваемые на сервере.
-
Команда
yc managed-kafka cluster create. Добавлены флаги:
--unmanaged-topics, позволяющий включить управление топиками Apache Kafka® через AdminAPI, и флаг
--auto-create-topics-enable, позволяющий включить автоматическое создание топиков Apache Kafka®.
-
Команда
yc managed-kafka user create. Добавлена роль
admin, позволяющая включить управление топиками кластера ApacheKafka® через AdminAPI.
-
Для Managed Service for Redis добавлены:
-
Команда
yc managed-redis cluster create. Добавлен флаг
--enable-tls, который позволяет включить TLS при создании кластера Redis.
-
Команда
yc managed-redis cluster restore. Добавлен флаг
--enable-tls, который позволяет включить TLS при создании кластера Redis из резервной копии.
-
В Data Proc добавлены
yc dataproc cluster
createи
updateдобавлен флаг
--security-group-ids.
- Добавлен сценарий с описанием развертывания веб-приложения с использованием JavaServletAPI.
- Во всех инструкциях обновлена поддержка CLI.
- Добавлен новый сервис YandexCloudDNS с разделами: начало работы, пошаговые инструкции, концепции, управление доступом и правила тарификации.
- Добавлен сценарий с описанием развертывания веб-приложения с использованием JavaServletAPI.
-
Добавлено описание изменения дополнительных дисков в шаблоне виртуальной машины.
-
Добавлено описание групп размещения нереплицируемых дисков.
-
Добавлено описание программно-ускоренной сети.
-
Добавлена инструкция, как создать нереплицируемый диск.
-
Добавлена инструкция, как создать группу размещения дисков.
-
Добавлена инструкция, как подключиться к виртуальной машине Windows через PowerShell.
-
Добавлена инструкция, как включить программно-ускоренную сеть.
-
Добавлена информация про vGPU в описание графических ускорителей GPU и vGPU.
-
Добавлена информация в раздел квоты и лимиты про нереплицируемые SSD-диски и другие параметры.
-
Добавлены цены на программное ускорение сети.
-
Добавлен раздел с ответами на вопросы про ContainerRegistry.
-
Добавлен сценарий с описанием запуска Docker-образа на виртуальной машине.
- Обновлена информация об автоматическом масштабировании подкластеров.
-
Добавлена инструкция по работе с AWS SDK для Python: создание таблицы, загрузка данных в таблицу, управление записями в таблице, поиск и извлечение данных, удаление таблицы.
-
Добавлена инструкция по использованию Docker-контейнера YDB.
-
Добавлен сценарий с описанием развертывания веб-приложения с использованием JavaServlet API.
-
Добавлена информация о получении настроек TTL.
- Вынесены в архив правила тарификации до 1 марта 2021 года, обновлены действующие правила.
-
Добавлен обзор режима раннего доступа и информация о специальных фоновых операциях в режиме раннего доступа.
-
Обновлен список предустановленных пакетов.
-
Добавлена инструкция, как прервать выполнение фоновой операции.
- Добавлен сценарий с описанием AutoUnseal в HashicorpVault.
- Добавлена информация о группах безопасности, их настройке и изменении.
-
Добавлен сценарий с описанием получения данных из RabbitMQ.
-
Добавлена информация о группах безопасности, их настройке и изменении
-
Добавлен сценарий с описанием установки NGINX IngressController с Let’s Encrypt®.
-
Добавлена информация о метках узлов кластера и их управлении.
-
Добавлен сценарий с описанием миграции базы данных из ManagedServiceforPostgreSQL.
-
Добавлена инструкция по мониторингу состояния кластера и хостов.
-
Добавлен сценарий с описанием использования кластера в качестве хранилища сессий PHP.
-
Добавлена информация о группах безопасности, их настройке и изменении.
-
Добавлено описание настроек отказоустойчивости Redis.
-
Добавлена инструкция по поставке системных метрик Linux.
-
Добавлена инструкция по поставке метрик пользовательских приложений.
-
Добавлена инструкция по поставке метрик HAProxy и других сторонних приложений.
-
Добавлена инструкция по поставке метрик с хостов вне Yandex.Cloud.
-
Добавлена информация об агенте для поставки метрик с описанием установки и запуска, конфигурирования и рекомендациями по использованию агента.
- Добавлена информация о новом релизе 09.03.21.
- Добавлена информация о том, как настроить Tracker для команды разработки и как настроить Tracker для службы поддержки.
- Добавлено описание программно-ускоренной сети и инструкция, как ее включить.
- Добавлен раздел Метод Vision batchAnalyze (Поиск подобных изображений).
-
Добавлен раздел с ответами на вопросы про ContainerSolution.
-
Добавлен раздел с релизами COI.
- Добавлена инструкция, как получать детализацию расходов по каталогам.
-
Обновлен бюллетень безопасности — удаленное выполнение кода через уязвимость в Redis.
-
Сервис ApplicationLoadBalancer добавлен в сопоставление с другими платформами и в список сервисов.
- Добавлен сценарий «Визуализация данных из базы данных ClickHouse с геослоями из Marketplace».
-
Обновлена информация о правилах тарификации.
-
Добавлена инструкция, как добавить федеративных пользователей.