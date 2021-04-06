Как мы ускорили работу консоли в два раза

Нам было важно знать, где пользователи проводят больше всего времени и какие страницы надо ускорить первыми. Эти данные взяли за основу и стали строить систему визуальной аналитики.

Хотелось всегда держать перед глазами удобный график скорости работы консоли, видеть всю консольную аналитику и максимально быстро определять источник торможения.

В основу графика легли две метрики:

Время первого открытия консоли — Time To Interactive (TTI). В этом режиме, который условно назвали холодным, мы учитываем полную загрузку консоли со стилями и скриптами. Время перехода между страницами. В этом режиме учета — горячем — статика уже загружена. Учитывается только время ответа API и рендеринг.

Еще на старте мы собирали статистику обо всех API-запросах в Managed Service for ClickHouse. Сервис помогает разворачивать и поддерживать кластеры серверов столбцовой системы управлениями базами данных ClickHouse в инфраструктуре Yandex.Cloud. Для детализации мы добавили к данным запросов API информацию о странице, с которой происходят вызовы. Так мы стали вычислять, какие запросы пользователь ждет дольше всего на самых частотных страницах.

Разработчик Евгений Сорокин: «Сперва ввод метрики пользовательского ожидания был неочевидным. Казалось, что нужно концентрироваться на самых частотных запросах. Но практика показывала, что дело не в них: вызовов в Object Storage могло быть до 1к в секунду, но при этом сервис работал супербыстро».

Благодаря данным и метрикам мы локализовали проблемы в бэкенде и на фронтенде, сформировали список доработок на каждой стороне и отдали его ответственным командам.

Параллельный фикс

Что влияет на скорость работы консоли? Она складывается из множества параметров: размера статики, рендеринга компонентов. Наиболее чувствительна для пользователя скорость работы API.

Мы учли эти факторы, и в наших руках появился инструмент диагностики, который позволил быстро выявлять источник торможения. Проблемы скорости работы консоли стали устранять параллельно с клиентской и серверной сторон.

Что сделали на фронтенде

— Сократили объемы поставляемой в браузер статики. Оптимизировали размер статики для первой загрузки и стали загружать пользователю только то, что ему нужно в данный момент.

— Избавились от большей части запросов, блокирующих интерфейс. То, без чего нельзя обойтись, стали загружать параллельно, где это возможно.

Что сделали на бэкенде

— Оптимизировали логику запросов для открытия консоли.

— Ускорили критичные для открытия консоли методы API.

— Вынесли часть запросов с сервера на клиент, чтобы не блокировать первое открытие консоли.

Как устроен график: расследует и показывает

Данные графика коррелируют с синтетическими тестами, сделанными до и после оптимизации.