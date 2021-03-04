На платформе Yandex.Cloud появился агент Yandex Unified Agent для поставки метрик в систему мониторинга Yandex Monitoring. С его помощью клиенты платформы могут собирать и отслеживать метрики бизнес-приложений, облачной и физической инфраструктуры в Monitoring, а также создавать алерты на эти метрики.

Какие задачи решает Unified Agent

Unified Agent поможет клиентам платформы отслеживать стабильность работы приложений, оптимизировать их производительность и лучше контролировать потребление облачных ресурсов. Агент поддерживает сбор метрик в формате Prometheus.

С его помощью можно собирать и отправлять в Monitoring:

системные метрики (CPU, RAM, сеть, диски) для Linux-совместимых ОС;

метрики с собственных клиентских приложений;

метрики сторонних (third party) приложений, поддерживающих формат Prometheus.

Как начать работать с Unified Agent

Агент распространяется в виде Docker-образа, deb-пакета и исполняемого файла. Вы можете самостоятельно установить Unified Agent на виртуальную машину или физический хост. Чтобы настроить агент, укажите в файле конфигурации приложения, с которых агент будет собирать метрики, способы фильтрации и преобразования метрик, а также директории для промежуточного хранения данных.

Примеры поставки метрик, которые вы можете настроить прямо сейчас:

Полная документация агента доступна в соответствующем разделе сервиса Monitoring. Задать вопросы и предложить улучшения можно в чате сервиса в Telegram.