Плановые работы / Scheduled maintenance — ru‑central1‑a

Please find English version below.

30 марта c 11:00 до 17:00 по Москве (UTC +3) в зоне доступности ru‑central1‑a будут проводиться плановые работы по обслуживанию энергосистемы модуля ЦОД, в котором расположены сервера Yandex.Cloud. Перед выполнением работ часть серверов, относящихся к зоне ru-central1-a, будет переводиться штатной процедурой на резервное питание.

Влияние на пользователей во время работ по обслуживанию в ru‑central1‑a

Могут наблюдаться проблемы при создании новых виртуальных машин, при этом запущенные виртуальные машины будут работать штатно. Возможны точечные прерывания работы прерываемых виртуальных машин. Будет ограничен Intel Turboboost, что может привести к незначительной деградации производительности vCPU и увеличению потребления vCPU на графиках системы мониторинга. Для виртуальных машин с GPU на платформе gpu‑standard‑v1 может наблюдаться временная деградация производительности vCPU и GPU.

Всем нашим клиентам рекомендуем во время работ внимательно следить за корректностью работы ваших приложений и сервисов на системах мониторинга и в случае проблем оперативно обращаться в техническую поддержку.

On March 30, from 11:00 to 17:00 Moscow time (UTC +3), planned maintenance will be performed on the electrical system providing power to the part of the data center hosting Yandex.Cloud servers in availability zone ru‑central1‑a. Before work begins, a portion of servers in the ru-centra1-a availability zone will be put on backup power according to our standard procedures.

While maintenance is being performed on ru‑central1‑a

Users may notice issues creating new virtual machines. Existing virtual machines should work normally. Preemptible virtual machines may be subject to intermittent interruptions. Intel Turboboost will be limited, which may cause slight degradation in vCPU performance and increased vCPU usage in monitoring system graphs. GPU virtual machines on the gpu‑standard‑v1 platform may be subject to temporary degradation in vCPU and GPU performance.

During this time, we recommend all of our clients carefully monitor their apps and services in monitoring systems. If any issues are observed, please contact tech support as quickly as possible.