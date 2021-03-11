Новый сервис Yandex Cloud DNS

На платформе Yandex.Cloud запущен сервис Yandex Cloud DNS для управления ресурсными записями и доменными именами (DNS), а также их публикации в глобальной системе (DNS). Сервис упрощает администрирование проектов за счёт работы с общим интерфейсом для управления хостами и ссылающимися на них доменами.

Yandex Cloud DNS позволяет создавать и настраивать внутренние и публичные DNS-зоны в консоли облака Yandex.Cloud, а также в API, CLI или Terraform. Доступ к внутренним зонам возможен только из сети (VPC) пользователя. Прочитать записи из публичных зон смогут все.

Подробнее о работе сервиса читайте в документации.

Какие задачи решит сервис

Делегирование и управление доменами. В Cloud DNS вы можете управлять своими доменами, купленными у любого регистратора, и доступом по этим именам к приложениям, развёрнутым в облаке. Технология Anycast делает DNS-системы Yandex Cloud более надёжными, безопасными, отказоустойчивыми.

Организация разных окружений. Cloud DNS позволяет создавать публичные и внутренние DNS-зоны, организовывать отдельные пространства для стейджинга, тестинга и прода внутри одного проекта и публиковать DNS-записи в глобальной DNS.

Стабильность высоконагруженных приложений. Cloud DNS создан на базе производительной и высокодоступной инфраструктуры Yandex.Cloud. Распределённая система DNS-серверов и минимальная задержка отклика позволяют ему обрабатывать трафик ключевых бизнес-приложений.

Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.