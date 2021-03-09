Аудит облачной инфраструктуры с Cloud Advisor
Бесплатный инструмент для автоматического анализа инфраструктуры в облаке.
Cloud Advisor — это партнерское решение для обеспечения безопасности, производительности, отказоустойчивости и оптимизации IT-инфраструктуры, расположенной в Yandex.Cloud. Его выпустили основатели компании Agnitum, известной по продукту Outpost Firewall.
Для проведения автоматического анализа инфраструктуры достаточно зарегистрироваться на сайте Cloud Advisor и подключить облако Yandex.Cloud. Аудит позволяет решить ряд вопросов, например, подвержено ли облако воздействию актуальных угроз безопасности, насколько оно соответствует практикам использования облачных сервисов и рекомендациям провайдера.
Какие задачи помогает решить Cloud Advisor
Обеспечение безопасности
По данным Gartner, практически все успешные атаки на облачные сервисы являются результатом их неверной настройки пользователем, неграмотного управления и допущенных ошибок (Отчёт Gartner «Innovation Insight for Cloud Security Posture Management», 25 января 2019).
Три основных причины проблем с облачной безопасностью
- Большое количество ресурсов и постоянные изменения делают ручную проверку конфигурации невозможной.
- К облаку могут иметь доступ сотрудники, не обладающие достаточной квалификацией в области безопасности.
- Любая, даже простая и случайная ошибка в конфигурации может открыть доступ к внутреннему объектному хранилищу и базам данных.
Для обеспечения безопасности Cloud Advisor автоматически проверяет облачные ресурсы в рамках продуктов Object Storage, Compute Cloud, Identity and Access Management, Yandex Database, Virtual Private Cloud, Load Balancer, Cloud Functions, Key Management Service. Проверки осуществляются ежечасно, что позволяет обнаружить уязвимость практически сразу после появления. Специалисты Cloud Advisor постоянно следят за возникновением новых угроз и появлением новых функций облачных сервисов, обновляют инструмент и добавляют проверки.
Оптимизация расходов
По данным Flexera, 35% бюджета на облака расходуется впустую (Отчёт Flexera «State of the Cloud Report» за 2020 год). Cloud Advisor сканирует облачную инфраструктуру и позволяет выявить неиспользуемые и неподключенные, а также недостаточно загруженные ресурсы.
Отказоустойчивость и масштабируемость
Инфраструктура продукта должна сохранять работоспособность в случае выхода из строя одного или нескольких компонентов и адаптироваться при изменении нагрузок. Cloud Advisor проверяет корректность работы балансировщиков нагрузки, настроек резервного копирования, актуальность снимков дисков виртуальных машин и распределение ресурсов по зонам доступности.
Производительность
Некорректная работа или недостаточная производительность отдельных компонентов негативно влияет на эффективность облачной инфраструктуры в целом. Эти проблемы появляются из-за неверного распределения и использования аппаратных ресурсов. Cloud Advisor постоянно оценивает загрузку работающих аппаратных компонентов облака и блочного хранилища и указывает на наиболее загруженные из них.
Cloud Advisor предоставляет единую панель управления с группировкой по приоритетам. У Cloud Advisor нет доступа к данным внутри виртуальных машин, данным в управляемых базах данных или S3-хранилище. Продукт не требует установки дополнительных компонентов внутри инфраструктуры и осуществляет её постоянный мониторинг без участия пользователя. Рекомендации Cloud Advisor базируются на документации Yandex, методологии AWS Well-Architectured Framework и Center for Internet Security (CIS).
Cloud Advisor позволяет пользователям Yandex.Cloud снизить риски безопасности, оптимизировать использование ресурсов, обеспечить отказоустойчивость и производительность облачной инфраструктуры. Cloud Advisor — бесплатный продукт, с помощью которого можно проверить инфраструктуру быстро и без дополнительных затрат.