Аудит облачной инфраструктуры с Cloud Advisor

Для обеспечения безопасности Cloud Advisor автоматически проверяет облачные ресурсы в рамках продуктов Object Storage, Compute Cloud, Identity and Access Management, Yandex Database, Virtual Private Cloud, Load Balancer, Cloud Functions, Key Management Service. Проверки осуществляются ежечасно, что позволяет обнаружить уязвимость практически сразу после появления. Специалисты Cloud Advisor постоянно следят за возникновением новых угроз и появлением новых функций облачных сервисов, обновляют инструмент и добавляют проверки.

Оптимизация расходов

По данным Flexera, 35% бюджета на облака расходуется впустую (Отчёт Flexera «State of the Cloud Report» за 2020 год). Cloud Advisor сканирует облачную инфраструктуру и позволяет выявить неиспользуемые и неподключенные, а также недостаточно загруженные ресурсы.

Отказоустойчивость и масштабируемость

Инфраструктура продукта должна сохранять работоспособность в случае выхода из строя одного или нескольких компонентов и адаптироваться при изменении нагрузок. Cloud Advisor проверяет корректность работы балансировщиков нагрузки, настроек резервного копирования, актуальность снимков дисков виртуальных машин и распределение ресурсов по зонам доступности.

Производительность

Некорректная работа или недостаточная производительность отдельных компонентов негативно влияет на эффективность облачной инфраструктуры в целом. Эти проблемы появляются из-за неверного распределения и использования аппаратных ресурсов. Cloud Advisor постоянно оценивает загрузку работающих аппаратных компонентов облака и блочного хранилища и указывает на наиболее загруженные из них.