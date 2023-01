Плагин для гибридной работы с Citrix Virtual Apps and Desktops

Команда Yandex.Cloud разработала плагин для виртуальной инфраструктуры рабочих столов. С его помощью VDI Citrix интегрируется с облачной платформой. Плагин поддерживает гибридные инсталляции и позволяет перенести часть инфраструктуры в облако тем, кто уже работает с CVAD on-premise и нуждается в дополнительных мощностях для виртуальных рабочих мест и приложений.

Плагин позволяет управлять инфраструктурой в Yandex.Cloud с помощью инструмента Machine Creation Services — MCS. Также решение подходит для развертывания CVAD с нуля в облаке.

Плагин предоставляется бесплатно. Его разработка — результат партнерства Yandex.Cloud и Citrix.

Как это работает

Развертывание CVAD с нуля в облаке Yandex.Cloud

Для внедрения CVAD на собственной IT-инфраструктуре предприятию недостаточно иметь штат квалифицированных специалистов для настройки и поддержки VDI. Необходимы капитальные вложения в серверы, СХД, сетевое оборудование. Это приводит к увеличению бюджета и требует времени на согласование закупки оборудования.

В облаке решение Citrix разворачивается быстро и стоит дешевле, чем on-premise. Всю инфраструктуру предоставляет и обслуживает провайдер, а платить нужно только за использованные ресурсы Yandex.Cloud.

В отличие от on-premise, у облака гибкие возможности масштабирования. Предприятие не нуждается в резервных мощностях для пиковой нагрузки. В Yandex.Cloud можно взять необходимое количество виртуальных машин и в любой момент от них отказаться.

Гибридное решение: on-premise + Yandex.Cloud

Когда решение CVAD развернуто on-premise, с ростом нагрузки возникает потребность в дополнительном оборудовании. IT-департаменту предприятия трудно точно спрогнозировать потребность в ресурсах. Задачу усложняет необходимость держать резервные мощности для пиковых нагрузок. Избыточная оценка приводит к неоправданным тратам на оборудование.

В такой ситуации облако может стать провайдером IT-инфраструктуры. Yandex.Cloud через плагин подключается к инсталляции CVAD. Когда требуются дополнительные ресурсы, их предоставляет облако. Это избавляет предприятие от крупных вложений в оборудование и придает инфраструктуре гибкость.

С плагином можно создавать гибридные инсталляции из физических и виртуальных ресурсов и управлять инфраструктурой VDI с помощью привычных инструментов. Подготовка и развертывание мастер-образов происходят автоматически с помощью инструментов Citrix Studio и PowerShell SDK, используемых в инсталляциях CVAD. Вся работа ведется в привычной среде Citrix — дополнительное обучение не требуется.

Как получить плагин

Отправьте запрос в отдел продаж. Вы получите плагин бесплатно. Платить не придется, даже когда этап тестирования закончится.

Yandex.Cloud предлагает вам поучаствовать в пилотных проектах внедрения гибридного решения Citrix. Это позволит вам протестировать технологии на реальных задачах организации, получить рекомендации от наших специалистов и поделиться обратной связью. Благодаря ей команда Yandex.Cloud продолжит развитие проекта, добавит возможности по вашим запросам, повысит стабильность работы и производительность плагина.

Почему Yandex.Cloud

Платформа Yandex.Cloud — масштабируемое и надежное решение для реализации любых IT-проектов. В облаке размещены сайты и приложения самого Яндекса. Гибкость платформы позволяет мгновенно наращивать и освобождать ресурсы, когда нагрузка меняется. Благодаря модели pay as you go (PAYG) вы не платите за неиспользуемые и простаивающие ресурсы — только за реально использованные мощности.

Все сервисы платформы, а не только дата-центры, соответствуют требованиям закона о защите персональных данных ФЗ-152 и имеют самый высокий уровень защиты — УЗ-1. Это позволяет предприятиям федерального и международного уровня размещать в Yandex.Cloud персональные данные. Система управления информационной безопасностью (СУИБ) сертифицирована по стандартам ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018. Сертификат высшего уровня безопасности PCI DSS — Level 1 — позволяет клиентам Yandex.Cloud защищать данные держателей банковских карт. Подробную информацию вы можете найти на странице Безопасность.

Фактический уровень SLA Yandex.Cloud за последние три года не опускается ниже 99,9996%.

