Yandex.Cloud в Telegram: каналы и чаты

Облако растёт: мы добавляем новые сервисы и продукты, расширяем Marketplace, пишем документацию. Ожидаемо вместе с Yandex.Cloud растёт количество вопросов у пользователей. Большую их часть закрывают документация и техподдержка. Но есть ситуации, когда совет нужен прямо сейчас, и вопросы, на которые лучше ответят практики.

На этот случай мы собрали каналы и чаты в Telegram, где говорим об облаке — общие, для отдельных сервисов, с оповещениями и дискуссиями. Они не заменят поддержку, но помогут найти решение и поделиться идеями.

Главный канал Yandex.Cloud

Все новости и обновления платформы.

Alert-канал Yandex.Cloud.

Оповещения о доступности сервисов и инцидентах.

Главный чат Yandex.Cloud

Обсудить любой вопрос о платформе и пообщаться с участниками сообщества.

Чат Yandex Serverless Ecosystem

Functions, API Gateway, Message Queue и другие компоненты экосистемы.

Чат Yandex Database

NewSQL СУБД и бессерверные вычисления на её основе.

Чат Yandex DataSphere

ML-разработка в облаке.

Чат Yandex DataLens

Всё, что волнует аналитика: графики, дашборды, датасеты.

Чат Yandex Monitoring

Алёртинг, выгрузка метрик и облачный мониторинг.

Чат стенда Security

Отвечаем на вопросы, связанные с безопасностью Yandex.Cloud.

Чат Kubernetes

Всё о разработке на Kubernetes® в облаке.

Чат Tracker

Отвечаем на вопросы про инструмент организации работы Tracker.

Подписывайтесь, присоединяйтесь, делитесь опытом. В чатах интереснее обсуждать новости и проще задать вопрос.