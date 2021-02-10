Yandex.Cloud в Telegram: каналы и чаты
Собрали все чаты сообщества Yandex.Cloud в одном посте. Пользуйтесь :)
Облако растёт: мы добавляем новые сервисы и продукты, расширяем Marketplace, пишем документацию. Ожидаемо вместе с Yandex.Cloud растёт количество вопросов у пользователей. Большую их часть закрывают документация и техподдержка. Но есть ситуации, когда совет нужен прямо сейчас, и вопросы, на которые лучше ответят практики.
На этот случай мы собрали каналы и чаты в Telegram, где говорим об облаке — общие, для отдельных сервисов, с оповещениями и дискуссиями. Они не заменят поддержку, но помогут найти решение и поделиться идеями.
Telegram-каналы
Главный канал Yandex.Cloud
Все новости и обновления платформы.
Alert-канал Yandex.Cloud.
Оповещения о доступности сервисов и инцидентах.
Telegram-чаты
Главный чат Yandex.Cloud
Обсудить любой вопрос о платформе и пообщаться с участниками сообщества.
Чат Yandex Serverless Ecosystem
Functions, API Gateway, Message Queue и другие компоненты экосистемы.
Чат Yandex Database
NewSQL СУБД и бессерверные вычисления на её основе.
Чат Yandex DataSphere
ML-разработка в облаке.
Чат Yandex DataLens
Всё, что волнует аналитика: графики, дашборды, датасеты.
Чат Yandex Monitoring
Алёртинг, выгрузка метрик и облачный мониторинг.
Чат стенда Security
Отвечаем на вопросы, связанные с безопасностью Yandex.Cloud.
Чат Kubernetes
Всё о разработке на Kubernetes® в облаке.
Чат Tracker
Отвечаем на вопросы про инструмент организации работы Tracker.
Подписывайтесь, присоединяйтесь, делитесь опытом. В чатах интереснее обсуждать новости и проще задать вопрос.