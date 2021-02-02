Новости Yandex DataLens

Сервис визуализации и анализа данных DataLens становится ещё более удобным и доступным. Мы упростили тарифы, добавили поддержку SQL-запросов в датасетах и множество очень полезных функций, о которых просили пользователи. Подробнее в нашей статье.

Простые тарифы

С 1 февраля внутренние сессии становятся бесплатными, а для внешних сессий исчезает повышающий коэффициент, при этом фактические лимиты на них остаются прежними. Теперь использовать DataLens в связке с управляемыми базами данных Yandex Cloud можно бесплатно и без ограничений по количеству пользователей и сессий. Подробности в документации.

Услуга Бесплатный Стандарт Стоимость подписки на месяц, вкл. НДС бесплатно 1 900 ₽ Количество внутренних сессий в месяц не ограничено не ограничено Количество внешних сессий в месяц 100 1 000 Стоимость одной дополнительной<br/> внешней сессии, вкл. НДС - 1,90 ₽ Объем БД для материализованных данных, ГБ 0,5 10 Использование функций геокодирования* - ✔

* Функции геокодирования — GEOCODE и GEOINFO.

Переход на новую тарификацию происходит с началом нового расчетного периода в течение февраля. Уточнить расчетный период для своего аккаунта DataLens можно в разделе Биллинг.

Пример:

15.12.2020 — Пользователь активировал DataLens.

15.01.2021 — Начнется новый расчетный период и продлится до 14.02.2021 по старым тарифам.

15.02.2021 — Начнется новый расчетный период по новым тарифам.

SQL-запросы в датасетах

Теперь источник данных датасета можно определять произвольными запросами SQL над подключениями к ClickHouse, PostgreSQL, MySQL®, MS SQL Server™, Oracle®. Текст запроса при обращении к источнику данных исполняется в виде подзапроса.

Строго рекомендуется:

Ограничить права пользователя, прописанного в подключении, до read-only .

. Ограничить права на подключение до «Исполнения для всех пользователей», которые не должны иметь права на выполнение произвольного запроса.

Ограничить права на связанные с подключением датасеты до «Исполнения для всех пользователей», которые не должны иметь права на выполнение произвольного запроса.

Включить использование подзапросов в качестве источника можно в настройках подключения.