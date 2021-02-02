Новости Yandex DataLens
Новые тарифы, поддержка SQL-запросов, функции AGO и LAG, расширенные возможности разметки и множество других новостей в дайджесте.
Сервис визуализации и анализа данных DataLens становится ещё более удобным и доступным. Мы упростили тарифы, добавили поддержку SQL-запросов в датасетах и множество очень полезных функций, о которых просили пользователи. Подробнее в нашей статье.
Простые тарифы
С 1 февраля внутренние сессии становятся бесплатными, а для внешних сессий исчезает повышающий коэффициент, при этом фактические лимиты на них остаются прежними. Теперь использовать DataLens в связке с управляемыми базами данных Yandex Cloud можно бесплатно и без ограничений по количеству пользователей и сессий. Подробности в документации.
|Услуга
|Бесплатный
|Стандарт
|Стоимость подписки на месяц, вкл. НДС
|бесплатно
|1 900 ₽
|Количество внутренних сессий в месяц
|не ограничено
|не ограничено
|Количество внешних сессий в месяц
|100
|1 000
|Стоимость одной дополнительной<br/> внешней сессии, вкл. НДС
|-
|1,90 ₽
|Объем БД для материализованных данных, ГБ
|0,5
|10
|Использование функций геокодирования*
|-
|✔
* Функции геокодирования — GEOCODE и GEOINFO.
Переход на новую тарификацию происходит с началом нового расчетного периода в течение февраля. Уточнить расчетный период для своего аккаунта DataLens можно в разделе Биллинг.
Пример:
15.12.2020 — Пользователь активировал DataLens.
15.01.2021 — Начнется новый расчетный период и продлится до 14.02.2021 по старым тарифам.
15.02.2021 — Начнется новый расчетный период по новым тарифам.
SQL-запросы в датасетах
Теперь источник данных датасета можно определять произвольными запросами SQL над подключениями к ClickHouse, PostgreSQL, MySQL®, MS SQL Server™, Oracle®. Текст запроса при обращении к источнику данных исполняется в виде подзапроса.
Строго рекомендуется:
- Ограничить права пользователя, прописанного в подключении, до
read-only.
- Ограничить права на подключение до «Исполнения для всех пользователей», которые не должны иметь права на выполнение произвольного запроса.
- Ограничить права на связанные с подключением датасеты до «Исполнения для всех пользователей», которые не должны иметь права на выполнение произвольного запроса.
Включить использование подзапросов в качестве источника можно в настройках подключения.
Новый коннектор Albato в Marketplace
Мы запускаем новый партнерский коннектор от компании Albato. С его помощью вы можете настроить интеграцию с более чем 100 различных сервисов и приложений.
Как настроить подключение коннектора от Albato читайте в инструкции на сайте партнера.
Новые возможности разметки текста
Теперь вы можете создавать ссылки из текстовых полей при помощи функции
URL(), например для таблиц и тултипов карт.
Затем такое поле можно использовать в визуализации и оно будет выглядеть как гиперссылка:
Подробности в документации.
Пагинация
В плоские таблицы добавлена пагинация. Для новых таблиц она будет включаться автоматически.
Включить пагинацию для ранее сохраненных таблиц, а также настроить число отображаемых строк на странице, можно в настройках чарта. По умолчанию лимит равен 100 строкам.
Оконные функции
Теперь доступны скользящие и нарастающие суммы, доли от общей суммы и отдельной группы измерений, ТОПы и многое другое. Отметим:
- Оконные функции работают над показателями (полями с агрегацией). Измерения могут быть использованы в дополнительных аргументах, например, определяющих группировку.
- Часть агрегатных функций также могут быть использованы как оконные:
SUM,
SUM_IF,
AVG,
AVG_IF,
MAX,
MIN,
COUNT,
COUNT_IF.
Ниже несколько примеров.
Топ-5 клиентов
rank([Sales])
Топ-3 клиента в каждой категории
rank([Sales] WITHIN [Category])
Доля от тотала
[Sales] / sum([Sales] Total) * 100
Доля категории от тотала по году
[Sales] / sum([Sales] WITHIN [Year]) * 100
Нарастающая сумма
rsum([Sales])
Скользящее среднее за последние 3 дня
mavg([Sales], 2)
Важно
Использование скользящих функций, в том числе
RSUM() и
MAVG(), требует обязательной явной сортировки измерений (в секции Сортировка).
Подробнее в документации.
Функции AGO и LAG, или как посмотреть в прошлое
Стали доступны новые функции
AGO() и
LAG(), которые позволят решать следующие задачи:
- Вывод значения показателя N периодов назад.
- Подсчёт прироста показателя, как отношение показателя в текущем и предыдущем периодах.
- Ссылка в формуле на значение предыдущей строки.
AGO
AGO() — функция вычисления агрегированного выражения для определенного периода времени относительно текущего.
Пример 1
Сравнение текущего показателя и показателя в прошлом месяце.
AGO([Sales], [Date Month], "month", 1)
Пример 2
Вывод значения сейчас, 1 месяц назад, 6 месяцев назад и 1 год назад.
AGO([Sales], [Date Month], "month", 1)
AGO([Sales], [Date Month], "month", 6)
AGO([Sales], [Date Month], "year", 1)
Пример 3
Посчитать месячный прирост.
([Sales] - [Ago 1 Month Sales]) / [Ago 1 Month Sales] * 100
где [Ago 1 Month Sales] =
AGO([Sales], [Date Month], "month", 1)
Важно
Поле date должно участвовать в самом запросе в той же группировке, как в формуле. Советуем не использовать изменение группировки дат в интерфейсе при использовании функции
AGO(). Также заметьте, что, по аналогии с оконными функциями,
AGO() работает только над показателями.
Если для вычисления «сдвинутого» показателя данные отсутствуют — дата выходит за диапазон исходных значений или в данных есть пробелы, — то в этих точках функция AGO вернет
NULL.
Больше информации о функции
AGO() в документации.
LAG
LAG() — функция вычисления агрегированного выражения для предыдущей или следующей строки в последовательности определенной сортировки.
Пример 4
Вывод значения предыдущей строки.
LAG([Sales], 1)
Пример 5
Вывод значения предыдущей строки внутри измерения.
LAG([Sales], 1 within [Category])
Важно
При использовании функции
LAG() указывайте сортировку полей вручную.
Больше информации о функции
LAG() в документации.
Настройки осей
Расширены настройки в секциях осей X и Y. На данный момент есть возможность:
- работать с логарифмической шкалой;
- переименовывать оси;
- скрывать и менять направление подписей;
- управлять сеткой и масштабом оси;
- менять направление подписей.
Тёмная тема
В DataLens появилась возможность автоматического переключения темы интерфейса в зависимости от настроек операционной системы. Включается в настройках оформления консоли Yandex.Cloud.
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