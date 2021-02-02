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Новости Yandex DataLens

Новые тарифы, поддержка SQL-запросов, функции AGO и LAG, расширенные возможности разметки и множество других новостей в дайджесте.

2 февраля 2021 г.
15 минут чтения
12

Сервис визуализации и анализа данных DataLens становится ещё более удобным и доступным. Мы упростили тарифы, добавили поддержку SQL-запросов в датасетах и множество очень полезных функций, о которых просили пользователи. Подробнее в нашей статье.

Простые тарифы

С 1 февраля внутренние сессии становятся бесплатными, а для внешних сессий исчезает повышающий коэффициент, при этом фактические лимиты на них остаются прежними. Теперь использовать DataLens в связке с управляемыми базами данных Yandex Cloud можно бесплатно и без ограничений по количеству пользователей и сессий. Подробности в документации.

Услуга Бесплатный Стандарт
Стоимость подписки на месяц, вкл. НДС бесплатно 1 900 ₽
Количество внутренних сессий в месяц не ограничено не ограничено
Количество внешних сессий в месяц 100 1 000
Стоимость одной дополнительной<br/> внешней сессии, вкл. НДС - 1,90 ₽
Объем БД для материализованных данных, ГБ 0,5 10
Использование функций геокодирования* -

* Функции геокодирования — GEOCODE и GEOINFO.

Переход на новую тарификацию происходит с началом нового расчетного периода в течение февраля. Уточнить расчетный период для своего аккаунта DataLens можно в разделе Биллинг.

Пример:
15.12.2020 — Пользователь активировал DataLens.
15.01.2021 — Начнется новый расчетный период и продлится до 14.02.2021 по старым тарифам.
15.02.2021 — Начнется новый расчетный период по новым тарифам.

SQL-запросы в датасетах

Теперь источник данных датасета можно определять произвольными запросами SQL над подключениями к ClickHouse, PostgreSQL, MySQL®, MS SQL Server, Oracle®. Текст запроса при обращении к источнику данных исполняется в виде подзапроса.

Строго рекомендуется:

  • Ограничить права пользователя, прописанного в подключении, до read-only.
  • Ограничить права на подключение до «Исполнения для всех пользователей», которые не должны иметь права на выполнение произвольного запроса.
  • Ограничить права на связанные с подключением датасеты до «Исполнения для всех пользователей», которые не должны иметь права на выполнение произвольного запроса.

Включить использование подзапросов в качестве источника можно в настройках подключения.

ClickHouse connection settings

Новый коннектор Albato в Marketplace

Мы запускаем новый партнерский коннектор от компании Albato. С его помощью вы можете настроить интеграцию с более чем 100 различных сервисов и приложений.

Как настроить подключение коннектора от Albato читайте в инструкции на сайте партнера.

Новые возможности разметки текста

Теперь вы можете создавать ссылки из текстовых полей при помощи функции URL(), например для таблиц и тултипов карт.

Datalens URL function

Затем такое поле можно использовать в визуализации и оно будет выглядеть как гиперссылка:

Datalens URL function

Подробности в документации.

Пагинация

В плоские таблицы добавлена пагинация. Для новых таблиц она будет включаться автоматически.

Пагинация

Включить пагинацию для ранее сохраненных таблиц, а также настроить число отображаемых строк на странице, можно в настройках чарта. По умолчанию лимит равен 100 строкам.

Оконные функции

Теперь доступны скользящие и нарастающие суммы, доли от общей суммы и отдельной группы измерений, ТОПы и многое другое. Отметим:

  • Оконные функции работают над показателями (полями с агрегацией). Измерения могут быть использованы в дополнительных аргументах, например, определяющих группировку.
  • Часть агрегатных функций также могут быть использованы как оконные: SUM, SUM_IF, AVG, AVG_IF, MAX, MIN, COUNT, COUNT_IF.

Ниже несколько примеров.

Топ-5 клиентов

rank([Sales])

TOP 5 function

Топ-3 клиента в каждой категории

rank([Sales] WITHIN [Category])

TOP 3 in all categories function

Доля от тотала

[Sales] / sum([Sales] Total) * 100

percentage of the total amount

Доля категории от тотала по году

[Sales] / sum([Sales] WITHIN [Year]) * 100

percentage of the total amount per year

Нарастающая сумма

rsum([Sales])

reference sum

Скользящее среднее за последние 3 дня

mavg([Sales], 2)

reference sum for last 3 days

Важно

Использование скользящих функций, в том числе RSUM() и MAVG(), требует обязательной явной сортировки измерений (в секции Сортировка).

Подробнее в документации.

Функции AGO и LAG, или как посмотреть в прошлое

Стали доступны новые функции AGO() и LAG(), которые позволят решать следующие задачи:

  • Вывод значения показателя N периодов назад.
  • Подсчёт прироста показателя, как отношение показателя в текущем и предыдущем периодах.
  • Ссылка в формуле на значение предыдущей строки.

AGO

AGO() — функция вычисления агрегированного выражения для определенного периода времени относительно текущего.

Пример 1

Сравнение текущего показателя и показателя в прошлом месяце.
AGO([Sales], [Date Month], "month", 1)

ago last month

Пример 2

Вывод значения сейчас, 1 месяц назад, 6 месяцев назад и 1 год назад.

AGO([Sales], [Date Month], "month", 1)
AGO([Sales], [Date Month], "month", 6)
AGO([Sales], [Date Month], "year", 1)
ago function sales comparison

Пример 3

Посчитать месячный прирост.
([Sales] - [Ago 1 Month Sales]) / [Ago 1 Month Sales] * 100
где [Ago 1 Month Sales] = AGO([Sales], [Date Month], "month", 1)

ago last month revenue

Важно

Поле date должно участвовать в самом запросе в той же группировке, как в формуле. Советуем не использовать изменение группировки дат в интерфейсе при использовании функции AGO(). Также заметьте, что, по аналогии с оконными функциями, AGO() работает только над показателями.

Если для вычисления «сдвинутого» показателя данные отсутствуют — дата выходит за диапазон исходных значений или в данных есть пробелы, — то в этих точках функция AGO вернет NULL.

Больше информации о функции AGO() в документации.

LAG

LAG() — функция вычисления агрегированного выражения для предыдущей или следующей строки в последовательности определенной сортировки.

Пример 4

Вывод значения предыдущей строки.
LAG([Sales], 1)

line ago - previous line results

Пример 5

Вывод значения предыдущей строки внутри измерения.
LAG([Sales], 1 within [Category])

previous line within category

Важно

При использовании функции LAG() указывайте сортировку полей вручную.

Больше информации о функции LAG() в документации.

Настройки осей

Расширены настройки в секциях осей X и Y. На данный момент есть возможность:

  • работать с логарифмической шкалой;
  • переименовывать оси;
  • скрывать и менять направление подписей;
  • управлять сеткой и масштабом оси;
  • менять направление подписей.
axis settings for the chart

Тёмная тема

В DataLens появилась возможность автоматического переключения темы интерфейса в зависимости от настроек операционной системы. Включается в настройках оформления консоли Yandex.Cloud.

dark theme

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Команда Yandex Cloud
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Новости Yandex DataLens
2 февраля 2021 г.
15 минут чтения
12