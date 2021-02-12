Новый сервис Yandex Application Load Balancer

На платформе Yandex.Cloud появился сервис Yandex Application Load Balancer для создания масштабируемых управляемых балансировщиков HTTP-трафика. Сервис берет на себя маршрутизацию трафика с учетом HTTP-запросов и заголовков, терминирование TLS и обеспечение безопасности соединений между компонентами приложений.

Сервис сетевых балансировщиков нагрузки Yandex Load Balancer теперь называется Yandex Network Load Balancer. Сетевые балансировщики работают на на 4-м уровне сетевой модели OSI и распределяют пакеты данных, учитывая адрес и порт клиента, доступность ресурсов и сетевой протокол.

Как работает сервис

Application Load Balancer работает на 7 уровне модели OSI и служит для приема входящего трафика и передачи его на приложения, развернутые в Yandex.Cloud. Маршрутизация запросов происходит по правилам, описанным в HTTP-роутерах, подключенных к обработчикам балансировщика. Настройки подачи трафика на бэкенды указываются в группах бэкендов, который создаются поверх целевых групп.