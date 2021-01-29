Новая версия мобильного приложения Yandex.Cloud

В прошлом году мы выпустили мобильное приложение Yandex.Cloud и презентовали его на конференции Scale 2020. С тех пор мы добавили возможность авторизации через федерацию удостоверений, push‑уведомления и поддержку Yandex Object Storage.

Федерации удостоверений

В первой версии приложения войти в аккаунт Yandex.Cloud можно было только с помощью аккаунта в Яндекс. Однако, большинство компаний настраивают собственную систему управления пользователями.

Yandex.Cloud поддерживает идентификацию федераций удостоверений, с помощью которых любая компания может настроить Single Sign‑On — аутентификацию в Yandex.Cloud через свой сервер. В этом случае сотрудники смогут использовать свои корпоративные аккаунты для работы в Yandex.Cloud.

В новой версии мобильного приложения Yandex.Cloud мы добавили возможность входа через федерацию удостоверений.

Теперь мобильное приложение Yandex.Cloud может присылать системные push-уведомления. Например, при общении с технической поддержкой их ответ сразу же появится в уведомлениях, а для того, чтобы ответить на их вопросы или задать свои, вам не нужно открывать консоль с компьютера. Это можно сделать прямо из приложения, нажав на push‑уведомление.

Object Storage

Мы добавили в приложение поддержку сервиса Object Storage — масштабируемого решения для хранения данных. Теперь вы можете прямо со смартфона иметь доступ к файлам своего проекта и следить за состоянием объектного хранилища.

Также с помощью мобильного приложения Yandex.Cloud вы можете:

просматривать статусы работы облачных ресурсов;

изучать графики во вкладках Мониторинг внутри сервисов;

внутри сервисов; управлять средствами на лицевом счете: проверять остаток, просматривать детализацию, пополнять баланс;

общаться с технической поддержкой;

быть в курсе последних новостей Yandex.Cloud и анонсов мероприятий.

Скачайте мобильное приложение Yandex.Cloud в App Store или Google Play.