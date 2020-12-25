Обновление базы данных часовых поясов
Рассказываем, на что обратить внимание в связи с подписанием закона о возвращении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3).
Подписан закон о возвращении Волгоградской области к московской часовой зоне (UTC+3), вступающий в силу 27 декабря 2020 года. Мы рекомендуем нашим пользователям обратить внимание на обновление базы данных часовых поясов
tzdata в дистрибутивах операционных систем и базах данных. Обновления имеют минорный характер, но могут сильно повлиять на отображение и выполнение операций, если вы вручную выбрали использование волгоградского времени на вашем сервере.
Мы следим за изменениями
tzdata и добавим их в образы Marketplace со следующим регулярным обновлением, после того, как изменения попадут в upstream.
На действующих инсталляциях достаточно обновить
tzdata:
- Если вы используете стандартные дистрибутивы ОС, то установить обновление
tzdataможно через пакетные менеджеры (GNU/UNIX/BSD OS) или менеджеры обновлений (Windows/macOS).
- Если вы используете нестандартные дистрибутивы, то обратите внимание на страницу новостей IANA. Обновления, касающиеся изменения часовой зоны Волгоградской области, содержатся в релизе Release 2020e — 22.12.2020 15:14:34 -0800.