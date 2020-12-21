UserGate: повысьте безопасность своего сервиса на платформе Yandex.Cloud

Компания UserGate, российский разработчик программных и аппаратных решений в области информационной безопасности, объявляет о начале сотрудничества с Yandex.Cloud. Теперь клиенты Yandex.Cloud могут использовать сертифицированный межсетевой экран UserGate на облачной платформе, что позволит им обеспечить защиту ресурсов и служб от всевозможных интернет-угроз.

UserGate и лежащая в его основе операционная система UGOS позволяют обрабатывать и анализировать сетевой трафик на самых высоконагруженных каналах связи и добиваться эффективного масштабирования. Интеграция множества функций безопасности на единой платформе и применение «модульного» подхода дает возможность удобной настройки решения.

Образ UserGate позволит обеспечить защиту корпоративных сервисов, размещённых в Yandex.Cloud, а также облачных сервисов, запущенных на платформе. Модель PAYG (pay-as-you-go), по которой пользователям сервиса Yandex.Cloud предоставляется UserGate, имеет ряд уникальных преимуществ:

пользователь сервиса моментально получает полноценное решение UserGate без каких бы то ни было капитальных затрат и в режиме почасовой оплаты сервиса;

моментальное масштабирование решений UserGate без переоформления лицензий.

UserGate предлагает семейство продуктов для защиты современной сетевой инфраструктуры от разнообразных интернет-угроз, связанных с внешними атаками, вредоносными приложениями, скриптами и другими рисками. Решения компании соответствуют требованиям, предъявляемым к 4 уровню доверия, утвержденному приказом ФСТЭК России от 30 июля 2018 г. № 131.

UserGate вошел в пятерку лучших UTM-решений 2017 и 2020 годов по версии американского журнала SC Magazine.