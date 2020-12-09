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Как восьмиклассник с помощью Yandex DataLens создал сервис для сверстников

История Миши Жерневского, который учится в восьмом классе школы в Ростове-на-Дону, программирует роботов и выкладывает проекты на GitHub.

9 декабря 2020 г.
10 минут чтения
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История Миши Жерневского, который учится в восьмом классе школы в Ростове-на-Дону, программирует роботов и выкладывает проекты на GitHub. Недавно Миша также создал сервис для сверстников с помощью инструмента визуализации и анализа данных — Yandex DataLens для решения одной школьной проблемы.

От LEGO до 4 языков программирования

В семь лет дедушка подарил мне набор из LEGO Education, это специальная детская серия для конструирования роботов. Тогда я впервые разобрался со средой блочного визуального программирования, а позже на занятиях кружка робототехники в школе научился программировать робота с помощью скриптового языка EV3 Basic.

Когда я перерос EV3 basic, приемы с новыми языками показал папа, а сейчас изучаю Python на курсах Яндекс.Лицея. Сейчас, получается, знаю Small Basic, EV3 Basic, Java и Python — не все в идеале, конечно:) Нужно поддерживать и английский на высоком уровне, в этом помогают сериалы на Netflix и репетитор.

От Иннополиса до Яндекс.Лицея

Знакомство с Иннополисом началось в 2018 году с участия в зимней образовательной программе, где я проходил обучение по курсу «Роботы-манипуляторы». На программе мы занимались робототехникой по 8 часов в день — не могу сказать, что мне это не нравилось:) В том же году я со своим напарником Александром участвовал в конкурсе Иннополиса в номинации «Манипулятор». Наша табуретка (так мы называем робота из-за схожести) способна самостоятельно рассортировать кубики и шарики по заданному цветовому шаблону. Было непросто, но в ходе упорной борьбы наша команда заняла 2-е место в федеральном этапе соревнований.

Параллельно я учил Java и в 2019 году нужно было сделать выбор — развиваться в сторону роботов или развивать один из навыков полученных в ходе своих занятий робототехникой. В том же году я узнал про дополнительное образование в Яндекс.Лицее и в сентябре подался на отбор и прошел на первый курс при РИНХ в Ростове-на-Дону. Первый курс я успешно закончил и сейчас учусь на втором.

От календаря на GitHub до дашборда для сверстников

У меня несколько проектов, расскажу про главные.

Аналог Google Календарь

Не так давно с другом разместили проект-приложение «Ежедневник» на GitHub. В чем-то он напоминает Google Календарь — ты можешь планировать событие, отмечать место, статус и дедлайн, а также посмотреть сводку планов на сегодня или на неделю через счетчик.

Дашборд для Всероссийской олимпиады школьников

Недавно я приехал со смены в Сириусе, где активно готовился к олимпиаде по информатике. Я часто участвую в конкурсах и олимпиадах, поэтому инструмент, о котором расскажу дальше, делал и для себя.

Мой папа сам работает с аналитикой данных, поэтому постоянно изучает новые инструменты. Недавно он наткнулся на вебинар от Облака Яндекса по сервису Yandex DataLens. Это сервис, где ты можешь создавать отчеты, собирать данные в виде графиков, диаграмм, таблиц на одном дашборде. Мы вместе с папой посмотрели уроки и решили сделать свой дашборд (есть бесплатная версия).

Когда олимпиада заканчивается, я ищу результаты на разных сайтах — на сайте школы или администрации города. Сейчас это PDF-таблицы, где более 3000 строчек. Неудобно искать и свои баллы, и рейтинговать.

Что мы сделали:

  • нашли таблицы с данными с официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону;

  • конвертировали таблицы в Excel и объединили их;

  • сделали список всех учебных заведений и вписали для них координаты;

  • загрузили итоги школьного этапа в формате CSV (подключение в терминах DataLens);

  • загрузили список школ в формате CSV (подключение в терминах DataLens);

  • сделали dataset на основании двух подключений;

  • сделали подходящие чарты;

  • создали информационную панель и разместили ее в публичном доступе.

Что получилось в итоге

В итоге получили дашборд, с помощью которого можно наглядно понять, какая школа сильна в том или ином предмете: сколько было участников по предмету, каковы средние знания в школе по определенному предмету, в каких школах максимальные баллы по предмету. Размер кружочка зависит от количества участников, цвет одновременно от максимального результата и среднего результата. Чем больше и зеленее круг, тем сильнее выступила школа по конкретному предмету/ выбранному классу/классам.

Дашборд полезен и родителям — можно узнать, где поблизости к месту их проживания есть школы, в которых лучше результаты по тем или иным предметам или по набору предметов. Допустим, если вас интересует немецкий язык, то ответ очевиден :)

Можно также посмотреть результаты по участнику, если знаешь ФИО (все использованные данные есть в открытом доступе).

Что дальше

Мы еще дорабатываем дашборд. Пока он показывает информацию только по Ростову-на-Дону, но уже есть в планах добавить:

  • информацию по другим городам;

  • информацию за предыдущие годы;

  • результаты перечневых олимпиад;

  • списки отборов на тематические смены;

  • рейтинги Яндекс.Лицея, если найду их в открытом доступе.

Хочется посмотреть:

  • как соотносятся результаты школьного и муниципального этапов в нашем городе;

  • как соотносится уровень подготовки к олимпиадам в школах Ростова-на-Дону в сравнении с другими городами РФ;

  • как соотносятся результаты Всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад;

  • как меняется прогресс в той или иной школе от года к году;

  • рейтинг школ на основании прохождения на следующий этап олимпиады;

  • «миграцию» школьников из школы в школу.

Все данные планирую брать только из открытых источников и максимально деперсонализировать их.

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Команда Yandex Cloud
Блог
Статьи
Как восьмиклассник с помощью Yandex DataLens создал сервис для сверстников
9 декабря 2020 г.
10 минут чтения
0