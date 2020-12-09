Как восьмиклассник с помощью Yandex DataLens создал сервис для сверстников
История Миши Жерневского, который учится в восьмом классе школы в Ростове-на-Дону, программирует роботов и выкладывает проекты на GitHub.
История Миши Жерневского, который учится в восьмом классе школы в Ростове-на-Дону, программирует роботов и выкладывает проекты на GitHub. Недавно Миша также создал сервис для сверстников с помощью инструмента визуализации и анализа данных — Yandex DataLens для решения одной школьной проблемы.
От LEGO до 4 языков программирования
В семь лет дедушка подарил мне набор из LEGO Education, это специальная детская серия для конструирования роботов. Тогда я впервые разобрался со средой блочного визуального программирования, а позже на занятиях кружка робототехники в школе научился программировать робота с помощью скриптового языка EV3 Basic.
Когда я перерос EV3 basic, приемы с новыми языками показал папа, а сейчас изучаю Python на курсах Яндекс.Лицея. Сейчас, получается, знаю Small Basic, EV3 Basic, Java и Python — не все в идеале, конечно:) Нужно поддерживать и английский на высоком уровне, в этом помогают сериалы на Netflix и репетитор.
От Иннополиса до Яндекс.Лицея
Знакомство с Иннополисом началось в 2018 году с участия в зимней образовательной программе, где я проходил обучение по курсу «Роботы-манипуляторы». На программе мы занимались робототехникой по 8 часов в день — не могу сказать, что мне это не нравилось:) В том же году я со своим напарником Александром участвовал в конкурсе Иннополиса в номинации «Манипулятор». Наша табуретка (так мы называем робота из-за схожести) способна самостоятельно рассортировать кубики и шарики по заданному цветовому шаблону. Было непросто, но в ходе упорной борьбы наша команда заняла 2-е место в федеральном этапе соревнований.
Параллельно я учил Java и в 2019 году нужно было сделать выбор — развиваться в сторону роботов или развивать один из навыков полученных в ходе своих занятий робототехникой. В том же году я узнал про дополнительное образование в Яндекс.Лицее и в сентябре подался на отбор и прошел на первый курс при РИНХ в Ростове-на-Дону. Первый курс я успешно закончил и сейчас учусь на втором.
От календаря на GitHub до дашборда для сверстников
У меня несколько проектов, расскажу про главные.
Аналог Google Календарь
Не так давно с другом разместили проект-приложение «Ежедневник» на GitHub. В чем-то он напоминает Google Календарь — ты можешь планировать событие, отмечать место, статус и дедлайн, а также посмотреть сводку планов на сегодня или на неделю через счетчик.
Дашборд для Всероссийской олимпиады школьников
Недавно я приехал со смены в Сириусе, где активно готовился к олимпиаде по информатике. Я часто участвую в конкурсах и олимпиадах, поэтому инструмент, о котором расскажу дальше, делал и для себя.
Мой папа сам работает с аналитикой данных, поэтому постоянно изучает новые инструменты. Недавно он наткнулся на вебинар от Облака Яндекса по сервису Yandex DataLens. Это сервис, где ты можешь создавать отчеты, собирать данные в виде графиков, диаграмм, таблиц на одном дашборде. Мы вместе с папой посмотрели уроки и решили сделать свой дашборд (есть бесплатная версия).
Когда олимпиада заканчивается, я ищу результаты на разных сайтах — на сайте школы или администрации города. Сейчас это PDF-таблицы, где более 3000 строчек. Неудобно искать и свои баллы, и рейтинговать.
Что мы сделали:
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нашли таблицы с данными с официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону;
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конвертировали таблицы в Excel и объединили их;
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сделали список всех учебных заведений и вписали для них координаты;
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загрузили итоги школьного этапа в формате CSV (подключение в терминах DataLens);
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загрузили список школ в формате CSV (подключение в терминах DataLens);
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сделали dataset на основании двух подключений;
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сделали подходящие чарты;
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создали информационную панель и разместили ее в публичном доступе.
Что получилось в итоге
В итоге получили дашборд, с помощью которого можно наглядно понять, какая школа сильна в том или ином предмете: сколько было участников по предмету, каковы средние знания в школе по определенному предмету, в каких школах максимальные баллы по предмету. Размер кружочка зависит от количества участников, цвет одновременно от максимального результата и среднего результата. Чем больше и зеленее круг, тем сильнее выступила школа по конкретному предмету/ выбранному классу/классам.
Дашборд полезен и родителям — можно узнать, где поблизости к месту их проживания есть школы, в которых лучше результаты по тем или иным предметам или по набору предметов. Допустим, если вас интересует немецкий язык, то ответ очевиден :)
Можно также посмотреть результаты по участнику, если знаешь ФИО (все использованные данные есть в открытом доступе).
Что дальше
Мы еще дорабатываем дашборд. Пока он показывает информацию только по Ростову-на-Дону, но уже есть в планах добавить:
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информацию по другим городам;
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информацию за предыдущие годы;
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результаты перечневых олимпиад;
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списки отборов на тематические смены;
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рейтинги Яндекс.Лицея, если найду их в открытом доступе.
Хочется посмотреть:
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как соотносятся результаты школьного и муниципального этапов в нашем городе;
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как соотносится уровень подготовки к олимпиадам в школах Ростова-на-Дону в сравнении с другими городами РФ;
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как соотносятся результаты Всероссийской олимпиады школьников и перечневых олимпиад;
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как меняется прогресс в той или иной школе от года к году;
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рейтинг школ на основании прохождения на следующий этап олимпиады;
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«миграцию» школьников из школы в школу.
Все данные планирую брать только из открытых источников и максимально деперсонализировать их.