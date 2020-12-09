Как восьмиклассник с помощью Yandex DataLens создал сервис для сверстников

Дашборд для Всероссийской олимпиады школьников

Недавно я приехал со смены в Сириусе, где активно готовился к олимпиаде по информатике. Я часто участвую в конкурсах и олимпиадах, поэтому инструмент, о котором расскажу дальше, делал и для себя.

Мой папа сам работает с аналитикой данных, поэтому постоянно изучает новые инструменты. Недавно он наткнулся на вебинар от Облака Яндекса по сервису Yandex DataLens. Это сервис, где ты можешь создавать отчеты, собирать данные в виде графиков, диаграмм, таблиц на одном дашборде. Мы вместе с папой посмотрели уроки и решили сделать свой дашборд (есть бесплатная версия).

Когда олимпиада заканчивается, я ищу результаты на разных сайтах — на сайте школы или администрации города. Сейчас это PDF-таблицы, где более 3000 строчек. Неудобно искать и свои баллы, и рейтинговать.

Что мы сделали:

нашли таблицы с данными с официального портала городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону;

конвертировали таблицы в Excel и объединили их;

сделали список всех учебных заведений и вписали для них координаты;

загрузили итоги школьного этапа в формате CSV (подключение в терминах DataLens);

загрузили список школ в формате CSV (подключение в терминах DataLens);

сделали dataset на основании двух подключений;

сделали подходящие чарты;

создали информационную панель и разместили ее в публичном доступе.

Что получилось в итоге

В итоге получили дашборд, с помощью которого можно наглядно понять, какая школа сильна в том или ином предмете: сколько было участников по предмету, каковы средние знания в школе по определенному предмету, в каких школах максимальные баллы по предмету. Размер кружочка зависит от количества участников, цвет одновременно от максимального результата и среднего результата. Чем больше и зеленее круг, тем сильнее выступила школа по конкретному предмету/ выбранному классу/классам.