Итоги 2020 года в Yandex.Cloud
Самые важные события в облаке в 2020 году.
Чем запомнился год
Мы много работали над развитием платформы. В Yandex.Cloud появилось девять новых сервисов, а уже существующие получили новые возможности. Например, ML-разработчики теперь могут использовать привычный инструмент Jupyter® Notebook в Yandex DataSphere, а потоковую обработку данных для своего приложения теперь можно реализовать с помощью Yandex Managed Service for Apache Kafka®. Был запущен Yandex Data Transfer для простой миграции ваших баз данных в Yandex.Cloud и Certificate Manager для создания и управления TLS-сертификаты от Let’s Encrypt.
Наши усилия привели к тому, что с начала 2020 года количество компаний, использующих Yandex.Cloud для развития бизнеса, выросло на 70% и сейчас у нас более 7 тысяч клиентов. Стремительное развитие платформы позволило Яндексу выделить Yandex.Cloud в отдельную бизнес-единицу.
В 2020 году мы опубликовали на сайте более 30 историй успеха наших клиентов и множество статей в СМИ, провели более 75 различных мероприятий — вебинаров и хакатонов. В том числе вторую большую конференцию Yandex Scale 2020, которая в этом году прошла онлайн.
Отдельно про COVID-19
Пандемия коронавируса СOVID-19 и связанные с ней ограничительные меры стали серьёзным испытанием для бизнеса: упал спрос на продукты и услуги, усилилась нагрузка на онлайн-сервисы, появилась необходимость обеспечивать удалённый доступ работникам. Понимая это, мы запустили различные меры по поддержке среднего и малого бизнеса — зафиксировали цены, увеличили гранты и предоставили скидки. Также, для обеспечения непрерывной работы платформы мы предприняли дополнительные меры — перевели на удалёнку 90% команды, обеспечили необходимые средства профилактики и максимально ограничили визиты сотрудников и гостей в дата-центры.
С помощью сервиса визуализации данных Yandex DataLens мы собрали в единый дашборд информацию из Роспотребнадзора, университета Джонса Хопкинса и данных сервисов Яндекса, чтобы любой человек или компания могли получать оперативные данные о распространении коронавируса.
Совместно с РБК мы провели серию мероприятий про локдаун и обсудили с лидерами рынка, какие IT-решения применяют они, что сейчас помогает бизнесу и как компании переживают кризис, всё ли работает так, как было задумано.
Но самое главное, что наши клиенты и партнёры в этом году активно использовали облачные технологии, чтобы помогать врачам эффективнее бороться с пандемией. Например, RADLogics, один из пионеров технологии компьютерного зрения, использует сервисы Yandex.Cloud для обработки и анализа медицинских снимков, что позволяет им тратить на одно исследование всего 8-12 минут. Создатели проекта «Мейкеры против COVID-19», которые безвозмездно помогают расходниками для ИВЛ любому государственному медучреждению, больнице или поликлинике, перенесли в Yandex.Cloud своё решение для управления распределенным производством и тысячами волонтеров. Это дало им возможность не только надёжно и без сбоев принимать заявки от больниц, но и прогнозировать количество таких заявок, чтобы распределять нагрузку на волонтёров.
Общие новости платформы
Получили сертификацию ISO
В 2020 году Yandex.Cloud стала первой в России и СНГ публичной облачной платформой, выстроившей управление информационной безопасностью по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и обеспечившей защиту персональных данных пользователей по международному стандарту ISO/IEC 27018:2019. А на нашем сайте был запущен новый раздел «Безопасность Yandex.Cloud», в котором мы рассказали обо всех стандартах и законодательных требованиях, которым соответствует наше облако.
Запустили расширенную техническую поддержку
В прошедшем году мы начали предоставлять пользователям расширенную техническую поддержку, а также рассказали, как устроен наш саппорт. Доступно четыре тарифа: от базового бесплатного до премиума с SLA с высокой скоростью ответа на запросы по всем каналам обращений и индивидуальными условиями работы.
Объявили о партнёрстве с NVIDIA
Yandex.Cloud в партнёрстве с американской технологической компанией NVIDIA открыли для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением — NVIDIA GPU Cloud (NGC).
Также, акселерационные программы Yandex Cloud Boost и NVIDIA Inception договорились о взаимной поддержке для своих участников. С апреля компании-разработчики в области искусственного интеллекта из NVIDIA Inception могут присоединиться к Cloud Boost по упрощенной процедуре. В свою очередь, ИИ-стартапы Cloud Boost получают доступ к ресурсам NVIDIA Inception на приоритетных условиях.
Упростили миграцию в облако с помощью Hystax
Миграция в Yandex.Cloud с других платформ, в том числе создание виртуальных машин, подбор конфигураций, контроль переноса данных, стала возможна в формате SaaS по максимально доступной цене с помощью специального приложения Hystax Acura, который можно найти в маркетплейсе платформы.
Анонсировали Zoom в Yandex.Cloud
Компании, которые приобретают у компании RightConf лицензию для использования Zoom, также могут выбрать размещение серверов на нашей облачной платформе. В этом случае весь трафик пользователей будет обрабатываться в России, что повысит безопасность и качество связи.
Представили новые продукты в маркетплейсе
В нашем Marketplace вышло много новых сервисов. Например, стали доступны лицензии службы Remote Desktop Services для Windows Server, а также сервис Валарм WAF для защиты веб-приложений и API от самых распространенных кибератак.
Запустили реферальную программу
1 октября заработала реферальная программа для партнеров Yandex.Cloud. Теперь вы можете делитесь ссылками с клиентами и получать 10% от их расходов в Yandex.Cloud.
Инфраструктура
Новые сервисы
- Certificate Manager — сервис для управления TLS-сертификатами. Теперь вы можете создавать TLS-сертификаты от Let’s Encrypt® или импортировать пользовательские сертификаты для защиты своих сервисов.
- Сервис для управления криптографическими ключами Yandex Key Management Service — защищайте небольшие файлы-секреты, личные данные и другую конфиденциальную информацию, которую храните в облаке, с криптографическими ключами сервиса Key Management Service.
Новые возможности в сервисах
- Выделенные хосты в Compute Cloud — физически изолированные серверы, которые подойдут компаниям с высокими требованиями безопасности. С ними вы можете пользоваться сервисами Yandex.Cloud и устанавливать собственные лицензии Microsoft, Oracle и другие лицензии, требующие выделенных серверов.
- Нереплицируемые сетевые диски в Compute Cloud. Диски с повышенной производительностью за счет отказа от репликации данных. Такие диски вы можете использовать для баз данных с репликацией (MySQL®, PostgreSQL), в качестве зеркала для хранения данных в формате read-only, или для данных, которые можно вычислить заново (например, кэш). Нереплицируемые диски находятся в Preview, предоставляются по запросу и не тарифицируются.
- Доступна конфигурация ВМ с Intel® Xeon® Gold 6230R. С этой конфигурацией вы получите 80 vCPU и 640 ГБ RAM.
- 8 GPU в Compute Cloud. Теперь вы можете создавать высокопроизводительные виртуальные машины и устанавливать в них до 8 графических карт NVIDIA® Tesla® V100 с 32 ГБ памяти c высокой пропускной способностью.
- Instance Groups: деликатная стратегия остановкивиртуальных машин. При выборе такой стратегии сервис ожидает, когда виртуальные машины остановятся самостоятельно или будут остановлены пользователем, и затем запускает обновление.
- Переменные в шаблонах виртуальных машин Instance Groups позволят вам из одного шаблона развернуть группу различных виртуальных машин.
- Версионирование в Object Storage. Теперь вы можете хранить историю объекта и восстанавливать нужную версию из списка. Это дополнительно защитит ваши данные как от непреднамеренных действий пользователя, так и от сбоев приложений.
- Группы безопасности Yandex Virtual Private Cloud. С группами безопасности вы можете изолировать нежелательный трафик, сегментировать сетевую инфраструктуру и настраивать правила для приёма и передачи трафика.
- В Yandex Monitoring появилась настройка алертов и уведомлений об изменении метрик.
- Метрики из Yandex Monitoring можно экспортировать в формате Prometheus®.
Платформа данных
Сервисы хранения данных и управления ими — одно из самых быстрорастущих направлений платформы Yandex.Cloud. Управляемые базы данных традиционно популярны и востребованы пользователями — с начала 2020 года потребление выросло в 3 раза, а количество созданных баз данных превысило 10 000. Как выглядит платформа данных Yandex.Cloud сейчас:
Новые сервисы
- Yandex Managed Service for SQL Server™ — управляемый сервис для СУБД SQL Server). Включает в себя Enterprise лицензии SQL Server 2016 ServicePack 2 и позволяет не беспокоиться об обслуживании баз данных.
- Yandex Managed Service for Elasticsearch — сервис для управления кластерами Elasticsearch. Вы можете загружать текстовые документы в JSON-формате с помощью API, индексировать и хранить их. С его помощью вы можете настроить полнотекстовый поиск и анализ информации, содержащейся в этих документах.
- Yandex Managed Service for Apache Kafka® — сервис для создания и управления кластерами Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex.Cloud. С помощью Managed Service for Apache Kafka и Data Proc (компонент Apache Spark™) вы можете настроить потоковую обработку данных для своего приложения. Управляемые сервисы помогут сэкономить время на создание, обслуживание и управление кластерами, а настроенные в сервисах репликация и система автоматического восстановления будут поддерживать кластеры в рабочем состоянии.
- Yandex Data Transfer — удобный инструмент для миграции баз данных и консолидации нескольких баз данных в одну. На данный момент доступна миграция однородных баз данных MySQL® и PostgreSQL.
Новые возможности в сервисах
- Гибридное хранение в Managed Service for ClickHouse. Теперь вы можете комбинировать сетевые диски и объектное хранилище Object Storage для хранения данных в кластерах ClickHouse.
- Автоматическое масштабирование Data Proc. Data Proc использует группы виртуальных машин для автоматического масштабирования подкластеров Compute Cloud, чтобы наращивать или уменьшать вычислительные ресурсы.
- Data Proc UI Proxy обеспечит доступ к web-интерфейсам компонентов кластера и позволит настроить совместную работу в Zeppelin notebooks.
- Point in Time Recovery в Yandex Managed Service for MongoDB. Механизм позволяет восстановить базу данных из любого состояния за последние 7 дней.
- Последняя версия Redis 6 теперь и в Managed Service for Redis™.
- В маркетплейсе Yandex.Cloud появился раздел «Геослои», в котором собраны обезличенные геоинформационные данные от партнеров сервиса. Они могут размещать свой контент на безвозмездной или платной основе. Клиенты Yandex.Cloud будут получать доступ к необходимым данным в интерфейсе сервиса, анализировать их с помощью Yandex DataLens и использовать для бизнес-целей.
- В Yandex DataLens добавлен коннектор для 1С, появились зависимые селекторы, расширен функционал для геоаналитики, а также проведены усовершенствования UI и визуализаций.
Serverless
Новые сервисы
- Бессерверный режим в Yandex Database. Теперь при создании кластера вы можете выбрать режим бессерверных вычислений и платить только за запросы к базе данных. Режим позволяет создавать таблицы двух типов: совместимые c API Amazon DynamoDB и с собственным Yandex Database API. На serverless-решения до октября 2021 года действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно.
- Yandex API Gateway — сервис для создания API-шлюзов. С API Gateway вы можете организовать доступ к статическим данным напрямую из хранилища Object Storage, обработать запрос с помощью сервиса Cloud Functions или отправить HTTP-запрос в произвольный веб-сервис.
Новые возможности в сервисах
- Новые языки Cloud Functions. Теперь вам доступны 8 языков программирования.
- В Cloud Functions добавлена функция для создания снимков дисков по расписанию.
- Домены для Yandex API Gateway. Вы можете подтвердить права на домен в сервисе Certificate Manager и использовать этот домен для обращения к API.
ML & AI
Новые сервисы
- Yandex DataSphere — сервис, который объединяет наиболее востребованные инструменты и динамически масштабируемые ресурсы, необходимые для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. DataSphere помогает пройти полный цикл создания модели: от эксперимента и разработки до запуска готовой версии в эксплуатацию на вычислительных мощностях Yandex.Cloud.
Новые возможности в сервисах
- В рамках программы Yandex Cloud Professionals партнерам стала доступна специализация ML-сервиса синтеза и распознавания речи SpeechKit Pro, которая предусматривает ко-маркетинг, привлечение менеджеров Yandex.Cloud в крупные сделки и специальное предложение по предоставлению технической поддержки уровня Business. Главное преимущество программы — это возможность получать до 40% за сделки на использование технологий SpeechKit.
Мобильное приложение
Мы сделали работу с платформой ещё удобнее и запустили приложение Yandex.Cloud на мобильных устройствах. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
С Новым годом!
Весь прошедший год мы очень много работали на тем, чтобы дать бизнесу гибкость. Чтобы наши клиенты и партнёры могли использовать облачные технологии для роста своего бизнеса. Развитие платформы не останавливается ни на минуту и дальше будет ещё интереснее.
Команда Yandex.Cloud поздравляет Вас с наступающим 2021 годом, желает добиваться успехов и расти вместе с нами.