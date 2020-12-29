Итоги 2020 года в Yandex.Cloud

Но самое главное, что наши клиенты и партнёры в этом году активно использовали облачные технологии, чтобы помогать врачам эффективнее бороться с пандемией. Например, RADLogics, один из пионеров технологии компьютерного зрения, использует сервисы Yandex.Cloud для обработки и анализа медицинских снимков, что позволяет им тратить на одно исследование всего 8-12 минут. Создатели проекта «Мейкеры против COVID-19», которые безвозмездно помогают расходниками для ИВЛ любому государственному медучреждению, больнице или поликлинике, перенесли в Yandex.Cloud своё решение для управления распределенным производством и тысячами волонтеров. Это дало им возможность не только надёжно и без сбоев принимать заявки от больниц, но и прогнозировать количество таких заявок, чтобы распределять нагрузку на волонтёров.

Общие новости платформы

Получили сертификацию ISO

В 2020 году Yandex.Cloud стала первой в России и СНГ публичной облачной платформой, выстроившей управление информационной безопасностью по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и обеспечившей защиту персональных данных пользователей по международному стандарту ISO/IEC 27018:2019. А на нашем сайте был запущен новый раздел «Безопасность Yandex.Cloud», в котором мы рассказали обо всех стандартах и законодательных требованиях, которым соответствует наше облако.

Запустили расширенную техническую поддержку

В прошедшем году мы начали предоставлять пользователям расширенную техническую поддержку, а также рассказали, как устроен наш саппорт. Доступно четыре тарифа: от базового бесплатного до премиума с SLA с высокой скоростью ответа на запросы по всем каналам обращений и индивидуальными условиями работы.

Объявили о партнёрстве с NVIDIA

Yandex.Cloud в партнёрстве с американской технологической компанией NVIDIA открыли для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением — NVIDIA GPU Cloud (NGC).

Также, акселерационные программы Yandex Cloud Boost и NVIDIA Inception договорились о взаимной поддержке для своих участников. С апреля компании-разработчики в области искусственного интеллекта из NVIDIA Inception могут присоединиться к Cloud Boost по упрощенной процедуре. В свою очередь, ИИ-стартапы Cloud Boost получают доступ к ресурсам NVIDIA Inception на приоритетных условиях.

Упростили миграцию в облако с помощью Hystax

Миграция в Yandex.Cloud с других платформ, в том числе создание виртуальных машин, подбор конфигураций, контроль переноса данных, стала возможна в формате SaaS по максимально доступной цене с помощью специального приложения Hystax Acura, который можно найти в маркетплейсе платформы.

Анонсировали Zoom в Yandex.Cloud

Компании, которые приобретают у компании RightConf лицензию для использования Zoom, также могут выбрать размещение серверов на нашей облачной платформе. В этом случае весь трафик пользователей будет обрабатываться в России, что повысит безопасность и качество связи.

Представили новые продукты в маркетплейсе

В нашем Marketplace вышло много новых сервисов. Например, стали доступны лицензии службы Remote Desktop Services для Windows Server, а также сервис Валарм WAF для защиты веб-приложений и API от самых распространенных кибератак.

Запустили реферальную программу

1 октября заработала реферальная программа для партнеров Yandex.Cloud. Теперь вы можете делитесь ссылками с клиентами и получать 10% от их расходов в Yandex.Cloud.

Инфраструктура

Новые сервисы

Certificate Manager — сервис для управления TLS-сертификатами. Теперь вы можете создавать TLS-сертификаты от Let’s Encrypt® или импортировать пользовательские сертификаты для защиты своих сервисов. Сервис для управления криптографическими ключами Yandex Key Management Service — защищайте небольшие файлы-секреты, личные данные и другую конфиденциальную информацию, которую храните в облаке, с криптографическими ключами сервиса Key Management Service.

Новые возможности в сервисах

Платформа данных

Сервисы хранения данных и управления ими — одно из самых быстрорастущих направлений платформы Yandex.Cloud. Управляемые базы данных традиционно популярны и востребованы пользователями — с начала 2020 года потребление выросло в 3 раза, а количество созданных баз данных превысило 10 000. Как выглядит платформа данных Yandex.Cloud сейчас:

Новые сервисы

Yandex Managed Service for SQL Server™ — управляемый сервис для СУБД SQL Server). Включает в себя Enterprise лицензии SQL Server 2016 ServicePack 2 и позволяет не беспокоиться об обслуживании баз данных. Yandex Managed Service for Elasticsearch — сервис для управления кластерами Elasticsearch. Вы можете загружать текстовые документы в JSON-формате с помощью API, индексировать и хранить их. С его помощью вы можете настроить полнотекстовый поиск и анализ информации, содержащейся в этих документах. Yandex Managed Service for Apache Kafka® — сервис для создания и управления кластерами Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex.Cloud. С помощью Managed Service for Apache Kafka и Data Proc (компонент Apache Spark™) вы можете настроить потоковую обработку данных для своего приложения. Управляемые сервисы помогут сэкономить время на создание, обслуживание и управление кластерами, а настроенные в сервисах репликация и система автоматического восстановления будут поддерживать кластеры в рабочем состоянии. Yandex Data Transfer — удобный инструмент для миграции баз данных и консолидации нескольких баз данных в одну. На данный момент доступна миграция однородных баз данных MySQL® и PostgreSQL.

Новые возможности в сервисах

Serverless

Новые сервисы

Бессерверный режим в Yandex Database. Теперь при создании кластера вы можете выбрать режим бессерверных вычислений и платить только за запросы к базе данных. Режим позволяет создавать таблицы двух типов: совместимые c API Amazon DynamoDB и с собственным Yandex Database API. На serverless-решения до октября 2021 года действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно. Yandex API Gateway — сервис для создания API-шлюзов. С API Gateway вы можете организовать доступ к статическим данным напрямую из хранилища Object Storage, обработать запрос с помощью сервиса Cloud Functions или отправить HTTP-запрос в произвольный веб-сервис.

Новые возможности в сервисах

ML & AI

Новые сервисы