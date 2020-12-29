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Итоги 2020 года в Yandex.Cloud

Самые важные события в облаке в 2020 году.

29 декабря 2020 г.
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Чем запомнился год

Мы много работали над развитием платформы. В Yandex.Cloud появилось девять новых сервисов, а уже существующие получили новые возможности. Например, ML-разработчики теперь могут использовать привычный инструмент Jupyter® Notebook в Yandex DataSphere, а потоковую обработку данных для своего приложения теперь можно реализовать с помощью Yandex Managed Service for Apache Kafka®. Был запущен Yandex Data Transfer для простой миграции ваших баз данных в Yandex.Cloud и Certificate Manager для создания и управления TLS-сертификаты от Let’s Encrypt.

Наши усилия привели к тому, что с начала 2020 года количество компаний, использующих Yandex.Cloud для развития бизнеса, выросло на 70% и сейчас у нас более 7 тысяч клиентов. Стремительное развитие платформы позволило Яндексу выделить Yandex.Cloud в отдельную бизнес-единицу.

В 2020 году мы опубликовали на сайте более 30 историй успеха наших клиентов и множество статей в СМИ, провели более 75 различных мероприятий — вебинаров и хакатонов. В том числе вторую большую конференцию Yandex Scale 2020, которая в этом году прошла онлайн.

Отдельно про COVID-19

Пандемия коронавируса СOVID-19 и связанные с ней ограничительные меры стали серьёзным испытанием для бизнеса: упал спрос на продукты и услуги, усилилась нагрузка на онлайн-сервисы, появилась необходимость обеспечивать удалённый доступ работникам. Понимая это, мы запустили различные меры по поддержке среднего и малого бизнеса — зафиксировали цены, увеличили гранты и предоставили скидки. Также, для обеспечения непрерывной работы платформы мы предприняли дополнительные меры — перевели на удалёнку 90% команды, обеспечили необходимые средства профилактики и максимально ограничили визиты сотрудников и гостей в дата-центры.

С помощью сервиса визуализации данных Yandex DataLens мы собрали в единый дашборд информацию из Роспотребнадзора, университета Джонса Хопкинса и данных сервисов Яндекса, чтобы любой человек или компания могли получать оперативные данные о распространении коронавируса.

Covid dashbboard

Совместно с РБК мы провели серию мероприятий про локдаун и обсудили с лидерами рынка, какие IT-решения применяют они, что сейчас помогает бизнесу и как компании переживают кризис, всё ли работает так, как было задумано.

Но самое главное, что наши клиенты и партнёры в этом году активно использовали облачные технологии, чтобы помогать врачам эффективнее бороться с пандемией. Например, RADLogics, один из пионеров технологии компьютерного зрения, использует сервисы Yandex.Cloud для обработки и анализа медицинских снимков, что позволяет им тратить на одно исследование всего 8-12 минут. Создатели проекта «Мейкеры против COVID-19», которые безвозмездно помогают расходниками для ИВЛ любому государственному медучреждению, больнице или поликлинике, перенесли в Yandex.Cloud своё решение для управления распределенным производством и тысячами волонтеров. Это дало им возможность не только надёжно и без сбоев принимать заявки от больниц, но и прогнозировать количество таких заявок, чтобы распределять нагрузку на волонтёров.

RADLogics

Общие новости платформы

Получили сертификацию ISO

В 2020 году Yandex.Cloud стала первой в России и СНГ публичной облачной платформой, выстроившей управление информационной безопасностью по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и обеспечившей защиту персональных данных пользователей по международному стандарту ISO/IEC 27018:2019. А на нашем сайте был запущен новый раздел «Безопасность Yandex.Cloud», в котором мы рассказали обо всех стандартах и законодательных требованиях, которым соответствует наше облако.

Запустили расширенную техническую поддержку
В прошедшем году мы начали предоставлять пользователям расширенную техническую поддержку, а также рассказали, как устроен наш саппорт. Доступно четыре тарифа: от базового бесплатного до премиума с SLA с высокой скоростью ответа на запросы по всем каналам обращений и индивидуальными условиями работы.

Объявили о партнёрстве с NVIDIA
Yandex.Cloud в партнёрстве с американской технологической компанией NVIDIA открыли для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом и машинным обучением — NVIDIA GPU Cloud (NGC).

Также, акселерационные программы Yandex Cloud Boost и NVIDIA Inception договорились о взаимной поддержке для своих участников. С апреля компании-разработчики в области искусственного интеллекта из NVIDIA Inception могут присоединиться к Cloud Boost по упрощенной процедуре. В свою очередь, ИИ-стартапы Cloud Boost получают доступ к ресурсам NVIDIA Inception на приоритетных условиях.

Упростили миграцию в облако с помощью Hystax
Миграция в Yandex.Cloud с других платформ, в том числе создание виртуальных машин, подбор конфигураций, контроль переноса данных, стала возможна в формате SaaS по максимально доступной цене с помощью специального приложения Hystax Acura, который можно найти в маркетплейсе платформы.

Анонсировали Zoom в Yandex.Cloud
Компании, которые приобретают у компании RightConf лицензию для использования Zoom, также могут выбрать размещение серверов на нашей облачной платформе. В этом случае весь трафик пользователей будет обрабатываться в России, что повысит безопасность и качество связи.

Представили новые продукты в маркетплейсе
В нашем Marketplace вышло много новых сервисов. Например, стали доступны лицензии службы Remote Desktop Services для Windows Server, а также сервис Валарм WAF для защиты веб-приложений и API от самых распространенных кибератак.

Запустили реферальную программу
1 октября заработала реферальная программа для партнеров Yandex.Cloud. Теперь вы можете делитесь ссылками с клиентами и получать 10% от их расходов в Yandex.Cloud.

Инфраструктура

Новые сервисы

  1. Certificate Manager — сервис для управления TLS-сертификатами. Теперь вы можете создавать TLS-сертификаты от Let’s Encrypt® или импортировать пользовательские сертификаты для защиты своих сервисов.
  2. Сервис для управления криптографическими ключами Yandex Key Management Service — защищайте небольшие файлы-секреты, личные данные и другую конфиденциальную информацию, которую храните в облаке, с криптографическими ключами сервиса Key Management Service.

Новые возможности в сервисах

  1. Выделенные хосты в Compute Cloud — физически изолированные серверы, которые подойдут компаниям с высокими требованиями безопасности. С ними вы можете пользоваться сервисами Yandex.Cloud и устанавливать собственные лицензии Microsoft, Oracle и другие лицензии, требующие выделенных серверов.
  2. Нереплицируемые сетевые диски в Compute Cloud. Диски с повышенной производительностью за счет отказа от репликации данных. Такие диски вы можете использовать для баз данных с репликацией (MySQL®, PostgreSQL), в качестве зеркала для хранения данных в формате read-only, или для данных, которые можно вычислить заново (например, кэш). Нереплицируемые диски находятся в Preview, предоставляются по запросу и не тарифицируются.
  3. Доступна конфигурация ВМ с Intel® Xeon® Gold 6230R. С этой конфигурацией вы получите 80 vCPU и 640 ГБ RAM.
  4. 8 GPU в Compute Cloud. Теперь вы можете создавать высокопроизводительные виртуальные машины и устанавливать в них до 8 графических карт NVIDIA® Tesla® V100 с 32 ГБ памяти c высокой пропускной способностью.
  5. Instance Groups: деликатная стратегия остановкивиртуальных машин. При выборе такой стратегии сервис ожидает, когда виртуальные машины остановятся самостоятельно или будут остановлены пользователем, и затем запускает обновление.
  6. Переменные в шаблонах виртуальных машин Instance Groups позволят вам из одного шаблона развернуть группу различных виртуальных машин.
  7. Версионирование в Object Storage. Теперь вы можете хранить историю объекта и восстанавливать нужную версию из списка. Это дополнительно защитит ваши данные как от непреднамеренных действий пользователя, так и от сбоев приложений.
  8. Группы безопасности Yandex Virtual Private Cloud. С группами безопасности вы можете изолировать нежелательный трафик, сегментировать сетевую инфраструктуру и настраивать правила для приёма и передачи трафика.
  9. В Yandex Monitoring появилась настройка алертов и уведомлений об изменении метрик.
  10. Метрики из Yandex Monitoring можно экспортировать в формате Prometheus®.

Платформа данных

Сервисы хранения данных и управления ими — одно из самых быстрорастущих направлений платформы Yandex.Cloud. Управляемые базы данных традиционно популярны и востребованы пользователями — с начала 2020 года потребление выросло в 3 раза, а количество созданных баз данных превысило 10 000. Как выглядит платформа данных Yandex.Cloud сейчас:

Data platform

Новые сервисы

  1. Yandex Managed Service for SQL Server — управляемый сервис для СУБД SQL Server). Включает в себя Enterprise лицензии SQL Server 2016 ServicePack 2 и позволяет не беспокоиться об обслуживании баз данных.
  2. Yandex Managed Service for Elasticsearch — сервис для управления кластерами Elasticsearch. Вы можете загружать текстовые документы в JSON-формате с помощью API, индексировать и хранить их. С его помощью вы можете настроить полнотекстовый поиск и анализ информации, содержащейся в этих документах.
  3. Yandex Managed Service for Apache Kafka® — сервис для создания и управления кластерами Apache Kafka® в инфраструктуре Yandex.Cloud. С помощью Managed Service for Apache Kafka и Data Proc (компонент Apache Spark) вы можете настроить потоковую обработку данных для своего приложения. Управляемые сервисы помогут сэкономить время на создание, обслуживание и управление кластерами, а настроенные в сервисах репликация и система автоматического восстановления будут поддерживать кластеры в рабочем состоянии.
  4. Yandex Data Transfer — удобный инструмент для миграции баз данных и консолидации нескольких баз данных в одну. На данный момент доступна миграция однородных баз данных MySQL® и PostgreSQL.

Новые возможности в сервисах

  1. Гибридное хранение в Managed Service for ClickHouse. Теперь вы можете комбинировать сетевые диски и объектное хранилище Object Storage для хранения данных в кластерах ClickHouse.
  2. Автоматическое масштабирование Data Proc. Data Proc использует группы виртуальных машин для автоматического масштабирования подкластеров Compute Cloud, чтобы наращивать или уменьшать вычислительные ресурсы.
  3. Data Proc UI Proxy обеспечит доступ к web-интерфейсам компонентов кластера и позволит настроить совместную работу в Zeppelin notebooks.
  4. Point in Time Recovery в Yandex Managed Service for MongoDB. Механизм позволяет восстановить базу данных из любого состояния за последние 7 дней.
  5. Последняя версия Redis 6 теперь и в Managed Service for Redis.
  6. В маркетплейсе Yandex.Cloud появился раздел «Геослои», в котором собраны обезличенные геоинформационные данные от партнеров сервиса. Они могут размещать свой контент на безвозмездной или платной основе. Клиенты Yandex.Cloud будут получать доступ к необходимым данным в интерфейсе сервиса, анализировать их с помощью Yandex DataLens и использовать для бизнес-целей.
  7. В Yandex DataLens добавлен коннектор для 1С, появились зависимые селекторы, расширен функционал для геоаналитики, а также проведены усовершенствования UI и визуализаций.

Сервис визуализаций и анализа данных

Serverless

Новые сервисы

  1. Бессерверный режим в Yandex Database. Теперь при создании кластера вы можете выбрать режим бессерверных вычислений и платить только за запросы к базе данных. Режим позволяет создавать таблицы двух типов: совместимые c API Amazon DynamoDB и с собственным Yandex Database API. На serverless-решения до октября 2021 года действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно.
  2. Yandex API Gateway — сервис для создания API-шлюзов. С API Gateway вы можете организовать доступ к статическим данным напрямую из хранилища Object Storage, обработать запрос с помощью сервиса Cloud Functions или отправить HTTP-запрос в произвольный веб-сервис.

Новые возможности в сервисах

  1. Новые языки Cloud Functions. Теперь вам доступны 8 языков программирования.
  2. В Cloud Functions добавлена функция для создания снимков дисков по расписанию.
  3. Домены для Yandex API Gateway. Вы можете подтвердить права на домен в сервисе Certificate Manager и использовать этот домен для обращения к API.

ML & AI

Новые сервисы

  1. Yandex DataSphere — сервис, который объединяет наиболее востребованные инструменты и динамически масштабируемые ресурсы, необходимые для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. DataSphere помогает пройти полный цикл создания модели: от эксперимента и разработки до запуска готовой версии в эксплуатацию на вычислительных мощностях Yandex.Cloud.

Новые возможности в сервисах

  1. В рамках программы Yandex Cloud Professionals партнерам стала доступна специализация ML-сервиса синтеза и распознавания речи SpeechKit Pro, которая предусматривает ко-маркетинг, привлечение менеджеров Yandex.Cloud в крупные сделки и специальное предложение по предоставлению технической поддержки уровня Business. Главное преимущество программы — это возможность получать до 40% за сделки на использование технологий SpeechKit.

Мобильное приложение

Мы сделали работу с платформой ещё удобнее и запустили приложение Yandex.Cloud на мобильных устройствах. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Mobile app

С Новым годом!

Весь прошедший год мы очень много работали на тем, чтобы дать бизнесу гибкость. Чтобы наши клиенты и партнёры могли использовать облачные технологии для роста своего бизнеса. Развитие платформы не останавливается ни на минуту и дальше будет ещё интереснее.
Команда Yandex.Cloud поздравляет Вас с наступающим 2021 годом, желает добиваться успехов и расти вместе с нами.

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Команда Yandex Cloud
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Итоги 2020 года в Yandex.Cloud
29 декабря 2020 г.
24