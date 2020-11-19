Создаем сервис онлайн-психотерапии с оборотом в миллион долларов

Дешево и бесплатно — не всегда хорошо для стартапа

К весне 2019 года у нас было около 250 заявок, при этом конверсия в платящего клиента держалась на уровне 10-15%, а CAC в некоторые месяцы доходил до 20 000 рублей. Lifetime клиента ограничивался 2-3 занятиями, и нужно было срочно с этим что-то делать. Мы начали проверять гипотезы, начиная от неверно выбранной ЦА, заканчивая продуктовыми процессами и моделью.

Общаясь с клиентами, психологами и изучая метрики, мы выяснили следующее:

Дёшево — не всегда хорошо. У нас был дешевый тариф с начинающими специалистами, и он резал нам конверсию на верхнем уровне воронки. Для части аудитории психотерапия до сих пор остается достаточно сложной и непонятной услугой. Предложение позаниматься с «начинающими» психологами окончательно обесценивало терапию для пользователей.

Бесплатность может быть губительна. У нас была бесплатная вводная 30-минутная сессия, и такой формат просто убивает психотерапию. Во-первых, клиент перестает ощущать ценность услуги из-за отсутствия цены. Во-вторых, за 30 минут общения клиент не понимает, как психотерапия поможет привести его к желаемому результату. В итоге он просто отказывается платить за это деньги в дальнейшем.

Тогда мы ушли от бесплатной вводной сессии, избавились от дешёвого тарифа и заодно сделали полный редизайн сайта и процессов с учетом собранных почти за год знаний. Уже через месяц юнит-экономика стала положительной, и мы начали готовиться к масштабированию сервиса.

Облачный курс

В 2020 году мы выросли в 8+ раз. Мы создали собственный биллинг и изменили разовую оплату на оплату по подписке, разработали алгоритм автоматического подбора психолога, создали личные кабинеты клиентов и дали им инструменты управления занятиями, обновили CRM-систему психологов, в которой они ведут своё расписание, управляют профилями и своей загрузкой. За время нашей работы психотерапией в сервисе занималось более 4000 клиентов, и весной 2020 года мы вышли на окупаемость, а годовой оборот составляет уже более 90 000 000 рублей.

По мере выделения ресурсов на разработку нам нужно было ее ускорять. Были вопросы и к стабильности сервиса. Мы много экспериментировали: хостились на виртуалках от Beget, какое-то время жили с Vscale от Selectel и даже побывали в дата-центре в Казахстане. Чаще всего не устраивало качество услуг или отсутствие готовых решений, а иногда мешали частые перебои в работе провайдеров и скорость ответа поддержки. С одним-двумя сервисами и базой данных переезд с одного провайдера на другого был несложной задачей, однако со временем мы обросли приложениями, мониторингом, логированием. Перенести всё за ночь уже не удавалось, и мы задумались о более надежном партнере.

Программа Yandex Cloud Boost помогла выполнить поэтапную миграцию в Yandex.Cloud. Мы быстро развернули инфраструктуру, и деплой новых сервисов происходил уже внутри платформы, а остальное мы переносили по необходимости. Сейчас большая часть нашей системы живёт в Облаке.

Отдельно стоит выделить Managed-решения: они помогли сэкономить много времени. Мы пользуемся k8s, СУБД, планируем попробовать другие сервисы, когда они выйдут из preview. С недавних пор начали активно пользоваться Yandex DataLens — сервис визуализации данных (попробуйте, если еще не смотрели, очень приятный продукт). В итоге нам удалось ускорить процесс разработки, но еще многое нужно сделать, чтобы повысить стабильность и отказоустойчивость сервиса.