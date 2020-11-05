Дайджест новостей за октябрь

Новости сервисов

Yandex DataSphere

Сервис для разработки машинного обучения Yandex DataSphere перешел в общий доступ. DataSphere позволяет разрабатывать модели машинного обучения с сохранением версий расчетов по трем измерениям — данные, код и состояние. Это позволит вам вернуться к любому этапу разработки модели без потери прогресса и учитывать меняющиеся условия бизнеса.

На видео мы продемонстрировали, как просто сохранить состояние модели, вернуться к предыдущему состояию или поделиться им с внешними пользователями.

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Появился статический анализатор SQL от holistic.dev для Managed Service for PostgreSQL.

Этот продукт проводит анализ схемы данных и запросов и подсказывает, где могут возникать ошибки.

На скриншоте пример использования сервиса. Пробуйте и изучайте рекомендации, чтобы не допускать ошибок при написании запросов.