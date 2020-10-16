Технологии Yandex.Cloud в Правительстве Санкт‑Петербурга

2 октября Yandex.Cloud и Комитет по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга подписали меморандум о сотрудничестве.

Главная цель сотрудничества — повысить эффективность государственного управления в Санкт-Петербурге, уровень автоматизации функций исполнительной власти, а также качество жизни в городе за счет внедрения современных информационных технологий.

«Санкт-Петербург традиционно стремится быть в авангарде инновационного развития, отвечая самым современным требованиям и запросам общества к качеству городской среды», — отметил председатель Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин.

Меморандум был подписан в рамках всероссийского форума «IT Диалог — 2020». В этом году форум стал площадкой для совещания рабочей группы ИТ-руководителей регионов РФ. В нем приняли участие эксперты из 25 регионов России.