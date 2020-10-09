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Дайджесты

Новое в документации за сентябрь

Дайджест последних изменений в документации.

9 октября 2020 г.
15 минут чтения
6

Появились новые сервисы:

Биллинг

Новое:

Сценарии использования платформы Yandex.Cloud

Новое:

Yandex API Gateway

Новое:

Yandex Certificate Manager

Новое:

Улучшения:

Yandex Cloud Functions

Новое:

Yandex Compute Cloud

Новое:

Улучшения:

Yandex Container Solution

Улучшения:

Yandex Data Proc

Новое:

Yandex DataLens

Улучшения:
Изменена структура инструкций по созданию карт.

Yandex DataSphere

Новое:

Улучшения:

Yandex Instance Groups

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for Apache Kafka®

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for ClickHouse

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for Kubernetes

Новое:

Yandex Managed Service for MongoDB

Новое:

Добавлена поддержка MongoDB версии 4.4.

Улучшения:

Обновлена инструкция по управлению резервными копиями.

Yandex Managed Service for MySQL®

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for PostgreSQL

Новое:

Улучшения:

Yandex Managed Service for Redis

Улучшения:

Обновлена инструкция по управлению резервными копиями.

Yandex Monitoring

Новое:

Добавлена инструкция об экспорте метрик в формате Prometheus.

Yandex Object Storage

Новое:

Yandex Virtual Private Cloud

Новое:

Улучшения:

Yandex Database

Новое:

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Команда Yandex Cloud
Блог
Дайджесты
Новое в документации за сентябрь
9 октября 2020 г.
15 минут чтения
6