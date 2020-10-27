Успеть до Черной пятницы

Переход в облака

При этом нагрузки испытывает не только внешняя инфраструктура — сайт и приложение, которыми пользуются тысячи и десятки тысяч людей сразу. Под удар попадают CRM и WMS системы, колл-центр и другие важные части инфраструктуры продавца. Падение любого сервиса обернется потерей клиентов, упущенной прибылью, репутационными рисками (пользователи ожидают 100%-й доступности) и даже нарушениями SLA и невыполнением требований регуляторов. Например, в 2018 году в «черную пятницу» была нарушена работа сайтов Walmart, Lululemon и Ulta. Один только бренд J.Crew за пять часов простоя потерял 775 тыс. долларов.

Выстраивать локальную инфраструктуру, которая выдержит пиковые нагрузки, сложно и очень дорого. Необходимо закупить и обслуживать оборудование, которое будет работать только несколько раз в году. И даже оно не гарантирует, что система не обрушится в самое неподходящее время.

Чтобы обеспечить полную отказоустойчивость инфраструктуры, ритейл переходит на облачные решения, которые автоматически масштабируются и равномерно распределяют нагрузку и запросы пользователей между разными дата-центрами. При этом резерв мощностей подключается и оплачивается только на время, необходимое, чтобы справиться с нагрузкой.

Давно известно, чем хороши облачные решения, однако ими пользуются далеко не все онлайн-ритейлеры. Перенести инфраструктуру в облако — это сложно, долго и дорого: провайдеры часто рассчитывают стоимость перехода как отдельную услугу. С этого и начинаются преимущества Yandex.Cloud: мы умеем переносить крупные инфраструктуры в облако за один день. У нас много сертифицированных партнеров, которые помогут вам с миграцией.

Что предлагает Yandex.Cloud

Yandex.Cloud предлагает три готовых и многократно опробованных решения, которые позволяют быстро развернуть инфраструктуру клиента в облаке и масштабировать ее при пиковых нагрузках.