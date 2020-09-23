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Yandex Scale

Новый интерфейс Yandex.Cloud — мобильное приложение

Теперь вы можете управлять своими облаками через мобильное приложение.

23 сентября 2020 г.
5 минут чтения
23

Мобильное приложение Yandex.Cloud — быстрый и удобный способ управлять облачными ресурсами с мобильного телефона. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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Чем удобно мобильное приложение

Будьте в курсе состояния вашего облака и ресурсов

На главном экране видны все важные показатели облака — текущее состояние счёта, статус сервисов, уведомления о переписке с поддержкой, предстоящие мероприятия. А на страницах ресурсов доступны детали — информация о работе ресурсов, графики мониторинга, сведения об операциях.

Следите за финансами

Смотрите остаток денег на счёте, пополняйте баланс и изучайте детализацию расходов прямо в приложении.

Общайтесь с технической поддержкой

Если возник вопрос или нужна помощь, напишите поддержке из приложения. А ещё можно приложить скриншоты, это поможет быстрее разобраться в ситуации.

Читайте новости Yandex.Cloud

Узнавайте о запусках сервисов, новостях платформы и анонсах мероприятий.

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Если у вас есть идеи, как сделать мобильное приложение Yandex.Cloud ещё более удобным и функциональным, или вам не хватает каких-то возможностей, напишите нам на странице Идеи.

author
Команда Yandex Cloud
Блог
Yandex Scale
Новый интерфейс Yandex.Cloud — мобильное приложение
23 сентября 2020 г.
5 минут чтения
23