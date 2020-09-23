Новый интерфейс Yandex.Cloud — мобильное приложение
Теперь вы можете управлять своими облаками через мобильное приложение.
Мобильное приложение Yandex.Cloud — быстрый и удобный способ управлять облачными ресурсами с мобильного телефона. Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Чем удобно мобильное приложение
Будьте в курсе состояния вашего облака и ресурсов
На главном экране видны все важные показатели облака — текущее состояние счёта, статус сервисов, уведомления о переписке с поддержкой, предстоящие мероприятия. А на страницах ресурсов доступны детали — информация о работе ресурсов, графики мониторинга, сведения об операциях.
Следите за финансами
Смотрите остаток денег на счёте, пополняйте баланс и изучайте детализацию расходов прямо в приложении.
Общайтесь с технической поддержкой
Если возник вопрос или нужна помощь, напишите поддержке из приложения. А ещё можно приложить скриншоты, это поможет быстрее разобраться в ситуации.
Читайте новости Yandex.Cloud
Узнавайте о запусках сервисов, новостях платформы и анонсах мероприятий.
Если у вас есть идеи, как сделать мобильное приложение Yandex.Cloud ещё более удобным и функциональным, или вам не хватает каких-то возможностей, напишите нам на странице Идеи.