SpeechKit Pro — новое решение для партнёров

К 2020 году сервис синтеза и распознавания речи SpeechKit стал самым востребованным ML-сервисом на платформе Yandex.Cloud.

Объём потребления сервиса за последний год вырос на 120%, а количество активных проектов превысило 500. Компании создают и внедряют роботов и голосовых помощников в бизнес-решения. О некоторых из них мы писали в разделе Истории успеха.

В рамках программы Yandex Cloud Professionals партнерам станет доступна специализация SpeechKit Pro. Компании, присоединившиеся к программе, получат доступ к расширенным инструментам SpeechKit для тонкой настройки голосовых моделей «под клиента» для решения бизнес-задач. SpeechKit Pro предусматривает ко-маркетинг, привлечение менеджеров Yandex.Cloud в крупные сделки и специальное предложение по предоставлению технической поддержки уровня Business. Главное преимущество программы — это возможность получать до 40% за сделки на использование технологий SpeechKit.

Специализацию SpeechKit Pro уже получили компании Neuro.net, Just.ai, Авиационные технологии связи, Naumen, Robovoice и Voximplant.

Чтобы воспользоваться преимуществами SpeechKit Pro, присоединяйтесь к партнёрской программе Yandex Cloud Professionals.