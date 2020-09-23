Развитие экосистемы бессерверных вычислений

Технологии бессерверных вычислений — serverless — с каждым годом становятся всё популярнее. Растет и serverless-экосистема в Yandex.Cloud: в этом посте об основных запусках и обновлениях сервисов платформы.

Yandex API Gateway

Сервис для создания API-шлюзов, становится общедоступным. API Gateway поддерживает спецификацию OpenAPI 3.0 и интегрирован с другими сервисами платформы:

позволяет отправлять HTTP-запросы с помощью функций Yandex Cloud Functions;

обеспечивает доступ к статическим данным Yandex Object Storage напрямую из хранилища;

обеспечивает запуск произвольных HTTP-сервисов в облаке вместе с Yandex Managed Service for Kubernetes®.

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Yandex Cloud Functions

Год назад мы анонсировали Yandex Cloud Functions, который позволяет запускать код приложения в виде функции в отказоустойчивом и масштабируемом окружении без создания и обслуживания виртуальных машин. Мы продолжаем активно развивать Cloud Functions, поддерживая новые языки программирования. Теперь их восемь: к Node.js, Python, Go, PHP, Bash добавляются Java, C# и R.

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Yandex Database

Для формирования полноценной экосистемы не хватало только базы данных, и мы поддержали serverless-режим в Yandex Database (YDB), нашей отказоустойчивой NewSQL СУБД. В этом режиме вы сможете сразу создать базу и начать пользоваться ей. Вам не нужно контролировать хосты, сети и другие параметры. Вычислительные ресурсы, необходимые для работы базы, автоматически масштабируются в зависимости от нагрузки. А еще YDB предоставляет HTTP API, совместимый с Amazon DynamoDB.

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Сейчас severless-экосистема включает в себя шесть сервисов: облачное объектное хранилище Object Storage, API Gateway, Cloud Functions, Yandex Database, сервис очереди сообщений Message Queue и IoT Core. Наши serverless-решения дают разработчикам возможность сосредоточиться на проработке бизнес-логики сервисов. Платформа Yandex.Cloud берет на себя заботы об инфраструктуре, включая автоматическое масштабирование в зависимости от нагрузки, и при этом позволяет значительно экономить — оплачивается только фактическое потребление, например, вызовы функций или запросы к базе данных.

И главное — на serverless-решения до октября 2021 действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно. Подробнее о специальных тарифах →