40 анонсов конференции Yandex Scale 2020

Инфраструктура

Новые сервисы

Certificate Manager перешел со стадии Preview в общий доступ. Теперь вы можете создавать TLS-сертификаты от Let’s Encrypt® или импортировать пользовательские сертификаты для защиты своих сервисов.

Новые функциональности в сервисах

Serverless

Новые сервисы

Сервис Yandex Database (YDB) вышел в общий доступ. YDB — геораспределённая отказоустойчивая база данных, которая обеспечивает высокую доступность, масштабируемость, и, в то же время, строгую консистентность и поддержку ACID-транзакций. Теперь вы можете выбрать режим работы с выделенными серверами или бессерверный режим. Yandex API Gateway, сервис для создания API-шлюзов, стал общедоступным. С API Gateway вы можете организовать доступ к статическим данным напрямую из хранилища Object Storage, обработать запрос с помощью сервиса Cloud Functions или отправить HTTP-запрос в произвольный веб-сервис.

Новые функциональности в сервисах

На serverless-решения до октября 2021 года действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно. Бессерверный режим в Yandex Database. При создании кластера вы можете выбрать режим бессерверных вычислений и платить только за запросы к базе данных. Режим позволяет создавать таблицы двух типов: совместимые c API Amazon DynamoDB и с собственным YDB API. Новые языки Cloud Functions. Теперь вам доступны 8 языков программирования, включая Java, R и C#. Домены для Yandex API Gateway. Вы можете подтвердить права на домен в сервисе Certificate Manager и использовать этот домен для обращения к API.

Платформа данных

Новые сервисы

Yandex Managed Service for SQL Server™ — управляемый сервис для СУБД SQL Server. Включает в себя Enterprise лицензии SQL Server 2016 ServicePack 2 и позволяет не беспокоиться об обслуживании баз данных. Yandex Managed Service for Elasticsearch — сервис для управления кластерами Elasticsearch. Вы можете загружать текстовые документы в JSON-формате с помощью API, индексировать и хранить их. С его помощью вы можете настроить полнотекстовый поиск и анализ информации, содержащейся в этих документах. Yandex Data Transfer — удобный инструмент для миграции баз данных и консолидации нескольких баз данных в одну. На данный момент доступна миграция однородных баз данных MySQL® и PostgreSQL.

Все сервисы находятся на стадии Preview и не тарифицируются.

Новые функциональности в сервисах

Гибридное хранение в Managed Service for ClickHouse. Теперь вы можете комбинировать сетевые диски и объектное хранилище Object Storage для хранения данных в кластерах ClickHouse. Автоматическое масштабирование Data Proc. Data Proc использует группы виртуальных машин для автоматического масштабирования подкластеров Compute Cloud, чтобы наращивать или уменьшать вычислительные ресурсы. Декомиссия в Data Proc поможет уменьшить размеры подкластеров и вывести хосты, если необходимо освободить мощности в COMPUTENODE и DATANODE подкластерах.

Автоматическое масштабирование и декомиссия поддерживаются для кластеров Data Proc версии 1.2 и выше. Data Proc UI Proxy обеспечит доступ к web-интерфейсам компонентов кластера и позволит настроить совместную работу в Zeppelin notebooks. Инструмент диагностики PostgreSQL сочетает удобный интерфейс и понятную визуализацию для контроля нагрузки на базу данных и мониторинга состояния кластера Managed Service for PostgreSQL. Версия MongoDB 4.4. Теперь в Managed Service for MongoDB поддерживаются версии MongoDB 3.6, 4.0, 4.2 и 4.4. Версии PostgreSQL 11 и 12 для 1C. Вы можете выбрать версию 11-1c при создании кластера Managed Service for PostgreSQL в консоли управления, через CLI или API. Версия 12-1c доступна по запросу в техподдержку. Point in Time Recovery в Yandex Managed Service for MongoDB. Механизм позволяет восстановить базу данных из любого состояния за последние 7 дней. Шардинг MongoDB теперь на 40% дешевле за счет объединения mongos и mongocfg на одних хостах. При создании кластера вы можете настроить время, когда с кластером будут проводиться работы, требующие нарушения доступности. Последняя версия Redis 6 теперь и в Managed Service for Redis™.

ML & AI

Новые сервисы

Yandex DataSphere — сервис, который объединяет наиболее востребованные инструменты и динамически масштабируемые ресурсы, необходимые для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Сервис помогает пройти полный цикл создания модели: от эксперимента и разработки до запуска готовой версии в эксплуатацию на вычислительных мощностях Yandex.Cloud.

Yandex DataSphere выйдет в общий доступ 1 октября 2020 года.

Новые функциональности в сервисах

Интеграция с Apache Spark™. Теперь в DataSphere вы можете выполнять распределённые вычисления на кластере Apache Spark™, запущенном в сервисе Yandex Data Proc.

Мобильное приложение

Мы сделали платформу облачных технологий ещё удобнее и запустили приложение Yandex.Cloud на мобильных устройствах.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Новые возможности для партнёров

Yandex Cloud Marketplace расширяется и включает работу с данными DataLens. Теперь любая компания, разрабатывающая свои приложения и сервисы, может пользоваться геослоями и датасетами. Открыта реферальная программа: делитесь ссылками с клиентами и получайте 10% от их расходов в Yandex.Cloud. Специализация SpeechKit Pro позволит партнёрам создавать и реализовывать свои технологические решения с использованием расширенных возможностей синтеза и распознавания речи SpeechKit.

Мы готовы помочь, если у вас возникли вопросы, — напишите нам. И мы также открыты для ваших предложений на странице Идеи.