40 анонсов конференции Yandex Scale 2020
Все самые главные новости сервисов, о которых мы рассказывали на Yandex Scale 2020.
29 сентября 2020 г.
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Yandex.Cloud растет и развивается. Сегодня в одном посте мы расскажем обо всех релизах Yandex Scale 2020, новых сервисах и возможностях облачной платформы.
Инфраструктура
Новые сервисы
- Certificate Manager перешел со стадии Preview в общий доступ. Теперь вы можете создавать TLS-сертификаты от Let’s Encrypt® или импортировать пользовательские сертификаты для защиты своих сервисов.
Новые функциональности в сервисах
- Выделенные хосты в Compute Cloud — физически изолированные серверы, которые подойдут компаниям с высокими требованиями безопасности. С ними вы можете пользоваться сервисами Yandex.Cloud и устанавливать собственные лицензии Microsoft, Oracle и другие лицензии, требующие выделенных серверов.
- Нереплицируемые сетевые диски в Compute Cloud. Диски с повышенной производительностью за счет отказа от репликации данных. Такие диски вы можете использовать для баз данных с репликацией (MySQL®, PostgreSQL), в качестве зеркала для хранения данных в формате read-only, или для данных, которые можно вычислить заново (например, кэш).
Нереплицируемые диски находятся в Preview, предоставляются по запросу и не тарифицируются.
- Технология NVIDIA® vGPU в Compute Cloud. Теперь в Yandex.Cloud вы можете использовать виртуальные графические ускорители (GPU).
- Доступна конфигурация ВМ с Intel® Xeon® Gold 6230R. С этой конфигурацией вы получите 80 vCPU и 640 ГБ RAM.
- 8 GPU в Compute Cloud. Теперь вы можете создавать высокопроизводительные виртуальные машины и устанавливать в них до 8 графических карт NVIDIA® Tesla® V100 с 32 ГБ памяти c высокой пропускной способностью.
- Рандомизация остановки прерываемых ВМ в группах Instance Groups. Это позволит вам поддерживать доступность группы одновременно созданных прерываемых ВМ.
- Instance Groups: деликатная стратегия остановки ВМ. При выборе такой стратегии сервис ожидает, когда ВМ остановятся самостоятельно или будут остановлены пользователем, и затем запускает обновление.
- Переменные в шаблонах виртуальных машин Instance Groups позволят вам из одного шаблона развернуть группу различных виртуальных машин.
- Версионирование в Object Storage. Теперь вы можете хранить историю объекта и восстанавливать нужную версию из списка. Это дополнительно защитит ваши данные как от непреднамеренных действий пользователя, так и от сбоев приложений.
- Политики доступа в бакеты Object Storage. С политиками доступа вы можете устанавливать права на действия с бакетами, объектами и группами объектов.
- Группы безопасности Yandex Virtual Private Cloud. С группами безопасности вы можете изолировать нежелательный трафик, сегментировать сетевую инфраструктуру и настраивать правила для приёма и передачи трафика.
- Сервисные роли для более гибкого управления ресурсами Virtual Private Cloud и Load Balancer.
- Увеличение размера томов в Managed Service for Kubernetes®.
Serverless
Новые сервисы
- Сервис Yandex Database (YDB) вышел в общий доступ. YDB — геораспределённая отказоустойчивая база данных, которая обеспечивает высокую доступность, масштабируемость, и, в то же время, строгую консистентность и поддержку ACID-транзакций. Теперь вы можете выбрать режим работы с выделенными серверами или бессерверный режим.
- Yandex API Gateway, сервис для создания API-шлюзов, стал общедоступным. С API Gateway вы можете организовать доступ к статическим данным напрямую из хранилища Object Storage, обработать запрос с помощью сервиса Cloud Functions или отправить HTTP-запрос в произвольный веб-сервис.
Новые функциональности в сервисах
- На serverless-решения до октября 2021 года действуют специальные тарифы, которые позволят создавать и размещать небольшие сайты и сервисы бесплатно.
- Бессерверный режим в Yandex Database. При создании кластера вы можете выбрать режим бессерверных вычислений и платить только за запросы к базе данных. Режим позволяет создавать таблицы двух типов: совместимые c API Amazon DynamoDB и с собственным YDB API.
- Новые языки Cloud Functions. Теперь вам доступны 8 языков программирования, включая Java, R и C#.
- Домены для Yandex API Gateway. Вы можете подтвердить права на домен в сервисе Certificate Manager и использовать этот домен для обращения к API.
Платформа данных
Новые сервисы
- Yandex Managed Service for SQL Server™ — управляемый сервис для СУБД SQL Server. Включает в себя Enterprise лицензии SQL Server 2016 ServicePack 2 и позволяет не беспокоиться об обслуживании баз данных.
- Yandex Managed Service for Elasticsearch — сервис для управления кластерами Elasticsearch. Вы можете загружать текстовые документы в JSON-формате с помощью API, индексировать и хранить их. С его помощью вы можете настроить полнотекстовый поиск и анализ информации, содержащейся в этих документах.
- Yandex Data Transfer — удобный инструмент для миграции баз данных и консолидации нескольких баз данных в одну. На данный момент доступна миграция однородных баз данных MySQL® и PostgreSQL.
Все сервисы находятся на стадии Preview и не тарифицируются.
Новые функциональности в сервисах
- Гибридное хранение в Managed Service for ClickHouse. Теперь вы можете комбинировать сетевые диски и объектное хранилище Object Storage для хранения данных в кластерах ClickHouse.
- Автоматическое масштабирование Data Proc. Data Proc использует группы виртуальных машин для автоматического масштабирования подкластеров Compute Cloud, чтобы наращивать или уменьшать вычислительные ресурсы.
- Декомиссия в Data Proc поможет уменьшить размеры подкластеров и вывести хосты, если необходимо освободить мощности в
COMPUTENODEи
DATANODEподкластерах.
Автоматическое масштабирование и декомиссия поддерживаются для кластеров Data Proc версии 1.2 и выше.
- Data Proc UI Proxy обеспечит доступ к web-интерфейсам компонентов кластера и позволит настроить совместную работу в Zeppelin notebooks.
- Инструмент диагностики PostgreSQL сочетает удобный интерфейс и понятную визуализацию для контроля нагрузки на базу данных и мониторинга состояния кластера Managed Service for PostgreSQL.
- Версия MongoDB 4.4. Теперь в Managed Service for MongoDB поддерживаются версии MongoDB 3.6, 4.0, 4.2 и 4.4.
- Версии PostgreSQL 11 и 12 для 1C. Вы можете выбрать версию
11-1cпри создании кластера Managed Service for PostgreSQL в консоли управления, через CLI или API. Версия
12-1cдоступна по запросу в техподдержку.
- Point in Time Recovery в Yandex Managed Service for MongoDB. Механизм позволяет восстановить базу данных из любого состояния за последние 7 дней.
- Шардинг MongoDB теперь на 40% дешевле за счет объединения
mongosи
mongocfgна одних хостах.
- При создании кластера вы можете настроить время, когда с кластером будут проводиться работы, требующие нарушения доступности.
- Последняя версия Redis 6 теперь и в Managed Service for Redis™.
ML & AI
Новые сервисы
- Yandex DataSphere — сервис, который объединяет наиболее востребованные инструменты и динамически масштабируемые ресурсы, необходимые для анализа данных, разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Сервис помогает пройти полный цикл создания модели: от эксперимента и разработки до запуска готовой версии в эксплуатацию на вычислительных мощностях Yandex.Cloud.
Yandex DataSphere выйдет в общий доступ 1 октября 2020 года.
Новые функциональности в сервисах
- Интеграция с Apache Spark™. Теперь в DataSphere вы можете выполнять распределённые вычисления на кластере Apache Spark™, запущенном в сервисе Yandex Data Proc.
Мобильное приложение
Мы сделали платформу облачных технологий ещё удобнее и запустили приложение Yandex.Cloud на мобильных устройствах.
Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Новые возможности для партнёров
- Yandex Cloud Marketplace расширяется и включает работу с данными DataLens. Теперь любая компания, разрабатывающая свои приложения и сервисы, может пользоваться геослоями и датасетами.
- Открыта реферальная программа: делитесь ссылками с клиентами и получайте 10% от их расходов в Yandex.Cloud.
- Специализация SpeechKit Pro позволит партнёрам создавать и реализовывать свои технологические решения с использованием расширенных возможностей синтеза и распознавания речи SpeechKit.
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