Реферальная программа Yandex.Cloud

1 октября заработает реферальная программа для партнеров Yandex.Cloud.

Схема работы очень простая: вы подключаетесь к партнерской программе, делитесь ссылкой с теми, кому могут быть интересны и полезны наши облачные решения, и, если в результате этого в Yandex.Cloud появляется новый пользователь, вы получаете вознаграждение. Оно составит 10% от ежемесячного потребления в течение года, но не более 2 500 ₽ в месяц за одного клиента. Подробнее в документации.

О том, сколько зарабатывают наши партнеры и какие услуги оказывают, читайте на странице программы Yandex Cloud Professionals.