Новый метод экспорта метрик из Yandex Monitoring
Рассказываем о долгожданной возможности выгружать метрики в Prometheus и об изменениях в тарификации.
Экспорт метрик в Prometheus
Теперь из системы мониторинга Yandex Monitoring можно экспортировать метрики в формате Prometheus®. Если вы используете Prometheus для мониторинга своей инфраструктуры, добавить туда метрики сервисов Yandex.Cloud не составит труда.
Prometheus — система мониторинга на открытом исходном коде. В его состав входят фреймворк для мониторинга и собственная база данных временных рядов. Это комплексное решение, в котором можно настроить эффективный мониторинг всей инфраструктуры.
Чтобы выгрузить метрики в формате Prometheus, воспользуйтесь методом
prometheusMetrics. Мы описали его в документации и добавили туда пошаговую инструкцию по настройке.
Изменения в тарификации
С 1 октября начинают тарифицироваться операции чтения метрик
read через API как в формате Yandex Monitoring, так и в формате Prometheus.
|Операция
|Цена за 1 млн значений с НДС
|Чтение до 50 млн значений
|5 ₽
|Чтение сверх 50 млн значений
|3 ₽
Чтение и отображение графиков через интерфейс Yandex Monitoring и консоль управления остаётся бесплатным.
Если у вас возникнут вопросы по работе с Yandex Monitoring, напишите нам.