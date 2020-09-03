Новый метод экспорта метрик из Yandex Monitoring

Экспорт метрик в Prometheus

Теперь из системы мониторинга Yandex Monitoring можно экспортировать метрики в формате Prometheus®. Если вы используете Prometheus для мониторинга своей инфраструктуры, добавить туда метрики сервисов Yandex.Cloud не составит труда.

Prometheus — система мониторинга на открытом исходном коде. В его состав входят фреймворк для мониторинга и собственная база данных временных рядов. Это комплексное решение, в котором можно настроить эффективный мониторинг всей инфраструктуры.

Чтобы выгрузить метрики в формате Prometheus, воспользуйтесь методом prometheusMetrics . Мы описали его в документации и добавили туда пошаговую инструкцию по настройке.

Изменения в тарификации

С 1 октября начинают тарифицироваться операции чтения метрик read через API как в формате Yandex Monitoring, так и в формате Prometheus.

Операция Цена за 1 млн значений с НДС Чтение до 50 млн значений 5 ₽ Чтение сверх 50 млн значений 3 ₽

Чтение и отображение графиков через интерфейс Yandex Monitoring и консоль управления остаётся бесплатным.

Если у вас возникнут вопросы по работе с Yandex Monitoring, напишите нам.