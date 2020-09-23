DataLens: новый раздел маркетплейса с данными для бизнес-аналитики
В маркетплейсе Yandex.Cloud появился раздел c геослоями для использования в аналитике сервиса Yandex Datalens.
В маркетплейсе Yandex.Cloud появился раздел «Геослои», в котором собраны обезличенные геоинформационные данные от партнеров сервиса. Они могут размещать свой контент на безвозмездной или платной основе. Клиенты Yandex.Cloud будут получать доступ к необходимым данным в интерфейсе сервиса, анализировать их с помощью Yandex DataLens и использовать для бизнес-целей. Например, пользователи могут оценивать потенциальный спрос на продукты или перспективы открытия торговых точек, планировать расширение зон поставок или маркетинговые кампании.
В разделе уже доступен контент двух партнеров — «Центра пространственных исследований» на коммерческой основе и Росстата на безвозмездной, а также два примера геоаналитики от Яндекса — «Аудитория: интересы и соцдем» и «Организации: спрос и предложение». С помощью DataLens пользователи могут комбинировать и анализировать все пресеты данных для принятия бизнес-решений.
«Мы стремимся дать партнерам не просто технологии, а инструменты для монетизации любого интеллектуального продукта, который может быть сделан или улучшен с помощью облака. Отдельно отмечу, что все весь контент раздела „Геослои“ — это исключительно агрегированные и обезличенные данные, по которым невозможно получить детализацию по конкретному устройству или пользователю», — прокомментировал Олег Коверзнев, операционный директор Yandex.Cloud.
Соглашение о сотрудничестве с Росстатом предполагает совместную работу по подготовке пакетов различных открытых данных. Уже доступны показатели естественного движения населения, а также другая демографическая информация.
«Росстат размещает в открытом доступе большие массивы данных, доступных любым пользователям. Благодаря сотрудничеству с Yandex.Cloud они приобретут дополнительную ценность для исследователей, аналитиков и бизнеса. Инструменты платформы позволяют объединять источники, делать быстрый анализ, строить наглядную визуализацию и в результате оперативно принимать стратегические решения», — отметил Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата.
«Центр пространственных исследований» предоставил геоинформационные данные по населению, домохозяйствам в новостройках, а также индексам бизнес-потенциала для различных сфер. Кроме того на бесплатной основе доступен дашборд по мониторингу сетевой торговли РФ, который ведется с 2015 года и содержит индекс развитости региона с точки зрения федеральных игроков ритейла.
«Наши аналитические инструменты, индексы и экспертиза в сочетании с возможностями сервиса визуализации DataLens — своевременный ответ на запрос b2b- и b2c-рынков. Это и есть облачный вариант location intelligence, который в последнее время развивается за рубежом, а теперь и в России», — прокомментировал Денис Струков, к. т. н., генеральный директор Центра пространственных исследований.
Общий доступ к маркетплпейсу Yandex.Cloud открыт в 2019 году. Это площадка, на которой клиенты могут напрямую получать от разработчиков и издателей доступ к бизнес-приложениями. Сегодня доступны 47 приложений и сервисов: от операционных систем до инструментов защиты информации генетического анализа.