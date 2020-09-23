DataLens: новый раздел маркетплейса с данными для бизнес-аналитики

В маркетплейсе Yandex.Cloud появился раздел «Геослои», в котором собраны обезличенные геоинформационные данные от партнеров сервиса. Они могут размещать свой контент на безвозмездной или платной основе. Клиенты Yandex.Cloud будут получать доступ к необходимым данным в интерфейсе сервиса, анализировать их с помощью Yandex DataLens и использовать для бизнес-целей. Например, пользователи могут оценивать потенциальный спрос на продукты или перспективы открытия торговых точек, планировать расширение зон поставок или маркетинговые кампании.

В разделе уже доступен контент двух партнеров — «Центра пространственных исследований» на коммерческой основе и Росстата на безвозмездной, а также два примера геоаналитики от Яндекса — «Аудитория: интересы и соцдем» и «Организации: спрос и предложение». С помощью DataLens пользователи могут комбинировать и анализировать все пресеты данных для принятия бизнес-решений.